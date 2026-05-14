शनि जयंती आणि शनि अमावस्या 2026 : शनिदोष, साडेसाती आणि पितृदोषातून मुक्ती मिळण्याठी करा 'हे' उपाय
यंदा 16 मे रोजी शनि जयंती आणि शनि अमावास्या हे दोन योग एकत्र जुळून आले आहेत. त्यामुळं ही घटना आध्यात्मिकदृष्ट्या अतिशय शक्तिशाली मानली जाते.
Published : May 14, 2026 at 7:21 PM IST
Shani Amavasya 2026 : शनि, राहू-केतू आणि पितृदोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी अमावस्येचा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो. अमावस्या (Amavasya) ही शनिदेवाचा जन्मदिवस मानली जाते. तसंच पितरांचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठीही अमावस्या तिथीला विशेष महत्त्व आहे. पितरांना प्रसन्न करण्यासाठी या दिवशी पूजा, तर्पण आणि दान केलं जातं. अशी श्रद्धा आहे की, यामुळं जीवनात सुख-समृद्धी वाढते. यंदा 16 मे रोजी शनि जयंती आणि शनि अमावास्या हे दोन योग एकत्र जुळून आले आहेत.
शनिदेवाची अशी करा पूजा : शनि अमावस्येच्या दिवशी ब्रह्ममुहूर्तावर पवित्र नदी किंवा तलावात स्नान करावं. ते शक्य नसल्यास घरच्या पाण्यात गंगाजल मिसळून स्नान करावं. त्यानंतर देवघरात दिवा लावून सूर्यदेवाला अर्घ्य द्यावं. या दिवशी सकाळी लवकर शनि मंदिरात जाऊन विधिवत पूजा करावी. मोहरीच्या तेलात काळे तीळ मिसळून शनिदेवावर अभिषेक करावा. पितृदोष निवारणासाठी तर्पण करावं आणि पितरांच्या नावाने दान द्यावं. शनिदेवाला निळी फुलं अर्पण करून शनि चालीसा किंवा शनि स्तोत्राचं पठण करावं.
कधी आहे शनिश्चरी अमावस्या 2026? : 2026 मध्ये 16 मे रोजी वैशाख अमावस्येला शनिश्चरी अमावस्या येत आहे. याच दिवशी ‘शनि जयंती’ देखील साजरी केली जाणार आहे. हा अत्यंत दुर्मीळ योग मानला जातो. साडेसाती, शनिदोष आणि ग्रहबाधांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी हा दिवस विशेष फलदायी मानला जातो.
- अमावस्या प्रारंभ: 16 मे 2026 पहाटे 05:11 वाजता.
- अमावस्या समाप्ती : उत्तर रात्रौ (17 मे) 01:31 वाजता.
- स्नान-दान मुहूर्त : सकाळी 08:56 ते 10:40 पर्यंत.
शनिदेव कर्मफलदाता : शनिदेवाला कर्मफलदाता आणि न्यायदेवता म्हटलं जातं. साडेसातीच्या काळात ते व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतात, अशी मान्यता आहे. त्यामुळं अमावस्येच्या दिवशी शनिदेवाची पूजा करून त्यांचा अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी विविध उपाय केले जातात.
शनि अमावस्येला शनिदेवाला अर्पण कराव्यात 'या' वस्तू
- पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा.
- मोहरीच्या तेलाने शनिदेवाचा अभिषेक केल्यानं संकटं दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे.
- शनिदेवाला निळी फुलं अर्पण करणं शुभ मानलं जातं.
- शनिदेवाला शमीच्या झाडाची पानं अर्पण करावीत.
- पितरांच्या शांतीसाठी कावळ्याला अन्न घालणं पुण्यकारक मानलं जातं.
- शनि मंत्र, शनि स्तोत्र आणि शनि आरतीचं पठण करावं.
- शनिदेवाला उडीद डाळीच्या खिचडीचा नैवेद्य दाखवावा.
- तेलात बनवलेली पुरी शनिदेवाला अर्पण करावी. अशी मान्यता आहे की, या उपायांनी शनिदेव प्रसन्न होतात आणि जीवनातील अडचणी दूर होतात.
