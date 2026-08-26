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भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा सण 'रक्षाबंधन': 'या' 2 मुहूर्तावरही बांधता येणार 'राखी', रक्षाबंधनानंतर राखी मनगटावर किती दिवस ठेवावी?

श्रावण महिन्यातील शुक्ल पौर्णिमेला (Rakhi Purnima) 'रक्षाबंधन' (Raksha Bandhan) सण साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी रक्षाबंधनचा सण शुक्रवारी, 28 ऑगस्ट रोजी आहे.

Raksha Bandhan 2026
रक्षाबंधन 2026 (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 8:50 PM IST

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हैदराबाद Raksha Bandhan 2026 : श्रावण महिन्यात प्रत्येक सणाला विशेष महत्त्व आहे. 'रक्षाबंधन' (Raksha Bandhan) म्हणजे भावा बहिणीच्या पवित्र नात्याचा सण. या शुभ दिवशी बहीण भावाला ओवाळते आणि भावाच्या मनगटावर एक पवित्र धागा बाधून ती त्याच्या दीर्घायुष्याची कामना करते. भाऊही बहिणीला भेटवस्तू देऊन तिचा सन्मान करतो. श्रावण पौर्णिमेला 'रक्षाबंधन' आणि 'नारळी पौर्णिमा' (Narali Poornima) साजरी केली जाते. बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याचं प्रतिक असलेला 'रक्षाबंधन' सण यंदा 28 ऑगस्ट 2026 रोजी आहे.

रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त (Raksha Bandhan Shubh Muhurat) -

  • शुभ मुहूर्त : सकाळी 5:45 ते 9:48
  • अभिजीत मुहूर्त : दुपारी 12:40 ते 1:05

काय आहे नारळी पौर्णिमा? : श्रावण महिन्यातील पौर्णिमा म्हणजे 'नारळी पौर्णिमा'. हा सण महाराष्ट्रातील कोळी बांधव मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा करतात. महत्त्वाचे म्हणजे मान्सून सुरू झाल्यानंतर समुद्रातील मासेमारी पूर्णतः बंद असते. श्रावण महिना आणि त्यातल्या पौर्णिमेला सर्व कोळी बांधव समुद्र किनारी एकवटतात आणि उधाणलेल्या दर्याला शांत होण्याची प्रार्थना करतात. कारण, कोळी बांधवांचा उदरनिर्वाह हा समुद्रावर अवलंबून असतो. यादिवशी कोळी बांधव वाजत-गाजत मिरवणूक काढत समुद्रकिनारी पोहोचतात आणि दर्याला नारळ अर्पण करतात. तसेच दर्याला शांत होण्याची प्रार्थना करतात. या सणाच्या दुसऱ्या दिवशी कोळी बांधव पुन्हा एकदा समुद्रात आपल्या बोटी घेऊन निघतात आणि मासेमारीला सुरुवात करतात. याच दिवशी कोळी बांधवांच्या घरी 'नारळाच्या वड्या' आणि 'नारळी भात' केला जातो. एकमेकांना घरी बोलावून गोडधोड खाऊ घातलं जाते. तसेच कोळीवाडा परिसरात नारळ फोडीच्या स्पर्धाही रंगतात.

मनगटावर राखी किती दिवस ठेवता येते? : धार्मिक दृष्टिकोनातून, मनगटातून राखी काढण्यासाठी कोणताही निश्चित वेळ किंवा कोणताही विशेष दिवस नाही. मनगटावर बांधलेली राखी श्रावण पौर्णिमेपासून भाद्रपद अमावस्येपर्यंत म्हणजेच 15 दिवस ठेवता येऊ शकते. तर काहीच्या मते, भावांनी तीन, सात किंवा 11 दिवस मनगटावर राखी बांधून ठेवावी आणि नंतर ती काढावी. बरेच लोक जन्माष्टमी किंवा गणेश चतुर्थीच्या दिवशीही मनगटातून राखी काढतात, परंतु राखी किमान 24 तास मनगटावर बांधून ठेवावी आणि हे देखील लक्षात ठेवावं की पित्तपक्षापूर्वी राखी मनगटातून काढावी.

(टीप - ही माहिती धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

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RAKSHA BANDHAN 2026

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