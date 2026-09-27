पितृपक्ष 2026: 15 की 16 दिवस? जाणून घ्या नेमका कालावधी, महत्त्वाच्या तारखा आणि विशेष योगायोग आणि सर्वपित्री अमावस्या
यंदा पितृपक्ष (Pitru Paksha) 26 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान असून पौर्णिमा श्राद्धासह 16 दिवसांचे चक्र आहे. या काळात तर्पण, पिंडदान आणि दानधर्माला विशेष महत्त्व आहे.
Published : September 27, 2026 at 8:41 PM IST
Pitru Paksha 2026 : पितृपक्षाला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. यंदाचा पितृपक्ष (Pitru Paksha) 26 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर या कालावधीपर्यंत चालेल. या दरम्यान पिंडदान, तर्पण, हवन आणि अन्नदानाला विशेष महत्व आहे. यंदा 2026 मध्ये एक दुर्मिळ योगायोग आहे. यावर्षी पितृपक्षाची सुरुवात आणि शेवट दोन्ही शनिवारी येत आहेत. या अनोख्या योगायोगामुळं देशभरातील ज्योतिषी आणि विद्वानांमध्ये एक मोठी धार्मिक चर्चा सुरू झाली आहे, तर सर्वसामान्य जनता या वर्षीचा श्राद्धपक्ष 15 दिवस चालेल की, 16 दिवस, याबद्दल संभ्रमात आहे.
कधी आहे पितृपक्ष? : पंचांगानुसार, या वर्षीचा पितृपक्ष शनिवार, 26 सप्टेंबर 2026 रोजी पौर्णिमा श्राद्धाने सुरू होईल आणि शनिवार, 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्व पितृ अमावस्येने समाप्त होईल. दोन्ही महत्त्वाच्या तारखा शनिवारी येत असल्यामुळं, या वर्षीचा श्राद्धपक्ष ज्योतिषीय आणि आध्यात्मिक दोन्ही दृष्टिकोनातून अत्यंत शक्तिशाली आणि फलदायी ठरतो.
श्राद्ध 15 दिवसांचे असते की 16 दिवसांचे? : लोकांचा अनेकदा असा गैरसमज असतो की श्राद्ध पक्ष फक्त 15 दिवसांचा असतो. तथापि, शास्त्र आणि विद्वानांनुसार, पितृपक्ष पूर्ण 16दिवसांचा असतो.
भाद्रपद पौर्णिमा (26 सप्टेंबर) : पितृपक्षातील पहिले श्राद्ध भाद्रपद महिन्याच्या पौर्णिमेला केलं जातं, ज्याला "पौर्णिमा श्राद्ध" किंवा "ऋषी श्राद्ध" म्हणून ओळखलं जातं. हे श्राद्ध कोणत्याही महिन्याच्या पौर्णिमेला निधन पावलेल्या पूर्वजांसाठी असते.
अश्विन कृष्ण प्रतिपदा (27 सप्टेंबर) : नियमित आणि दैनंदिन श्राद्ध चक्र अश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील प्रतिपदा तारखेला सुरू होते.
गोंधळाचे खरे कारण: जे लोक अश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील केवळ पंधरवड्याची गणना करतात, त्यांना 15 दिवस झाल्याचं दिसतं. शास्त्रानुसार, पौर्णिमेची तारीख समाविष्ट केल्यास संपूर्ण कालावधी 16 दिवसांचा होतो, ज्याबद्दल शंका घेण्याचं कारण नाही.
काय म्हणतात ज्योतिषी? : या विषयावर प्रकाश टाकत, लखनौस्थित ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा यांनी एका विशेष मुलाखतीत या महासंधीचे छुपे अर्थ आणि फायदे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, "2026 सालचा पितृपक्ष हा धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून एक महान आणि दुर्मिळ प्रसंग आहे. शनिवारी सुरू होणे आणि शनिवारीच संपणे हे कर्म आणि न्यायाचे देवता असलेल्या शनिदेवांच्या विशेष आशीर्वादाशी थेट जोडलेले आहे. 'पितृदोष' आणि 'शनिदोष' हे कुंडलीतील दोन गंभीर दोष आहेत, जे व्यक्तीची प्रगती, संततीचे सुख आणि आर्थिक समृद्धीमध्ये पूर्णपणे अडथळा आणतात. या दुर्मिळ शनिवारी तर्पण केल्यानं या दोन्ही दोषांपासून एकाच वेळी मुक्ती मिळू शकते. भक्तांनी तारखांमुळे गोंधळून जाऊ नये; पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंतचे हे 16 दिवसांचे चक्र कुटुंबाच्या समृद्धीसाठी आणि पूर्वजांच्या पूर्ण समाधानासाठी अचूक आहे."
पितृ पक्ष 2026 चे संपूर्ण कॅलेंडर लक्षात ठेवा
- 26 सप्टेंबर 2026 (शनिवार): पौर्णिमा श्राद्ध (श्राद्ध पक्षाची सुरुवात)
- 27 सप्टेंबर 2026 (रविवार): प्रतिपदा श्राद्ध
- 28 सप्टेंबर 2026 (सोमवार): द्वितीया श्राद्ध
- 29 सप्टेंबर 2026 (मंगळवार): तृतीया श्राद्ध आणि महाभरणी श्राद्ध
- 30 सप्टेंबर 2026 (बुधवार): चतुर्थी आणि पंचमी श्राद्ध (एकत्र)
- 1 ऑक्टोबर 2026 (गुरुवार): षष्ठी श्राद्ध
- 2 ऑक्टोबर 2026 (शुक्रवार): सप्तमी श्राद्ध
- 3 ऑक्टोबर 2026 (शनिवार): अष्टमी श्राद्ध
- 4 ऑक्टोबर, 2026 (रविवार): नवमी श्राद्ध (मातृ नवमी - महिलांसाठी विशेष श्राद्ध)
- 5 ऑक्टोबर 2026 (सोमवार): दशमी श्राद्ध
- 6 ऑक्टोबर 2026 (मंगळवार): एकादशी श्राद्ध
- 7 ऑक्टोबर 2026 (बुधवार): द्वादशी आणि माघ श्राद्ध
- 8 ऑक्टोबर 2026 (गुरुवार): त्रयोदशी श्राद्ध
- 9 ऑक्टोबर 2026 (शुक्रवार): चतुर्दशी श्राद्ध
- 10 ऑक्टोबर 2026 (शनिवार): सर्वपित्री अमावस्या (अज्ञात पूर्वजांचे बंद आणि श्राद्ध)
शनिवारचा महान योगायोग: कोणती विशेष उपाययोजना करावी? : ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा यांच्या मते, यंदा शनिवारी श्राद्ध असल्यानं काही विशेष उपाययोजना केल्यास साधकाला लाख पटींनी अधिक लाभ मिळेल.
1) काळ्या तिळाचा उत्तम उपयोग : तर्पण आणि पिंडदान करताना, पाण्यात काळे तीळ, गंगाजल, दूध आणि कुशा गवत वापरणे आवश्यक आहे. यामुळं पूर्वज त्वरित प्रसन्न होतात आणि शनिदेवाची दृष्ट शांत होते.
2) पिंपळाच्या झाडाची सेवा : पितृपक्षाच्या दोन्ही शनिवारी (26 सप्टेंबर आणि 10 ऑक्टोबर) पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा चारी बाजूंनी दिवा लावून पाणी अर्पण केल्यानं कुंडलीतील सर्व पितृदोष दूर होतात.
3) अन्न आणि महादान : या काळात असहाय्य, अपंग किंवा गरजू व्यक्तीला काळे कपडे, उडीद डाळ, काळे हरभरे, छत्री किंवा मोसमी फळे दान केल्यानं घरात सुख-समृद्धी येते. अडकलेले पैसे परत मिळतात.
4) पंचबली भोग: दररोज जेवण तयार केल्यावर, त्यातील काही भाग गाय, कुत्रा, कावळा, देवता आणि मुंग्यांसाठी बाजूला ठेवा.
- पितृपक्षात 'या' चुका टाळा : शास्त्रानुसार, श्राद्धपक्षात काही कठोर नियम आणि खबरदारी पाळणे अनिवार्य आहे, अन्यथा पूर्वज नाराज होऊ शकतात.
1) तामसिक पदार्थांचे सेवन टाळणे: या 16 दिवसांमध्ये मांस, मद्य, लसूण, कांदा आणि मादक पदार्थांचे सेवन करू नये किंवा चुकूनही घरात आणू नये
2) शुभ आणि पवित्र कार्यक्रम निषिद्ध आहेत: पितृपक्ष हा आदर व्यक्त करण्याचा आणि शोक व्यक्त करण्याचा काळ आहे. त्यामुळं, या काळात साखरपुडा, विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन समारंभ आणि नवीन वाहने किंवा मौल्यवान वस्तूंची खरेदी टाळावी.
3) प्राणी आणि पक्ष्यांचा अपमान करू नका: असे मानले जाते की पूर्वज कोणत्याही रूपात तुमच्या दारात येऊ शकतात. म्हणून, तुमच्या घरी येणाऱ्या कोणत्याही प्राण्याला, कुत्र्याला, भिकाऱ्याला किंवा कावळ्याला रागावू नका; त्यांना नक्की खाऊ घाला.
4) लोखंडी भांडी निषिद्ध आहेत: श्राद्धाचे भोजन तयार करण्यासाठी किंवा वाढण्यासाठी लोखंडी भांडी वापरण्यास मनाई आहे. त्याऐवजी पितळ, तांबे किंवा पानांची ताटे वापरावीत.
5) केस आणि नखे कापू नका: श्राद्ध करणाऱ्या मुख्य व्यक्तीने या 16 दिवसांसाठी केस, दाढी आणि नखे कापू नयेत आणि पूर्ण ब्रह्मचर्य पाळावे.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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