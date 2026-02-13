विजया एकादशी 2026: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग
आज 13 फेब्रुवारी विजया एकादशी आहे. हे व्रत फाल्गुन मासच्या एकादशी तिथिला केले जाते. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...
Published : February 13, 2026 at 5:00 AM IST
मुंबई (Vijaya Ekadashi 2026) : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.
- आजची तारीख : 13-02-2026 शुक्रवार
- आजची तिथी : कृष्ण एकादशी
- आजचे नक्षत्र : मूळ
- अमृतकाळ : 08:32 to 09:58
- राहूकाळ : 11:24 to 12:50
- सुर्योदय : 07:05:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 06:35:00 सायंकाळी
- विजया एकादशी तिथि प्रारंभ : 12 फेब्रुवारी दुपारी 12 वाजून 23 मिनिटांनी होणार आहे.
- विजया एकादशी तिथि समाप्ती : 13 फेब्रुवारी दुपारी 2 वाजून 26 मिनिटांनी होणार आहे.
विजया एकादशीचं महत्व : विजया एकादशीला धार्मिक महत्व आहे, मात्र हे व्रत भगवान प्रभू श्रीराम यांनी देखील केल्याची पौराणिक कथा आहे. जेव्हा प्रभू श्रीराम लंकेच्या मार्गावर होते तेव्हाच त्यांनी आपल्या सैन्यासोबत समुद्रतटी विजया एकादशीचे व्रत केल्याचं समजतं. तेव्हापासूनच या एकादशीला विजया एकादशी असे नाव पडले आहे.
विजया एकादशी व्रत केव्हा सोडावे?: एकादशीचे व्रत हे नेहमी द्वादशी तिथीला सोडले जाते. यंदा द्वादशी तिथी ही 14 फेब्रुवारीला संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत असणार आहे. या काळात तुम्ही व्रत सोडू शकता. विजया एकादशी व्रत सोडण्याची शुभ वेळ ही 14 तारखेला सकाळी 9 वाजल्यापासून ते 9 वाजून 30 मिनिटांपर्यंत आहे.
करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.
