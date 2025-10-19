नरक चतुर्दशीला पहाटे 'या' शुभ मुहूर्तावर करा अभ्यंग स्नान; यम दीपदान करण्याची परंपरा काय?, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
दिवाळीला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. दिवाळीच्या पाच दिवसांच्या उत्सवातील दुसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा दिवस म्हणजे 'नरक चतुर्दशी' (Narak Chaturdashi). या दिवसाला 'छोटी दिवाळी' म्हणतात.
Narak Chaturdashi 2025 : दिवाळीच्या एक दिवस आधी 'नरक चतुर्दशी' साजरी केली जाते. या तिथीला ‘छोटी दिवाळी’ (Choti Diwali 2025) किंवा ‘रूप चौदस’ असंही म्हणतात. या दिवशी सकाळी लवकर अभ्यंगस्नान करण्याची आणि संध्याकाळी प्रदोषकाळात यम दीपदान करण्याची परंपरा आहे. पंचांगानुसार, कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील नरक चतुर्दशीची चतुर्दशी तिथी 19 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1:51 वाजता सुरू होते, जी 20 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3:44 वाजेपर्यंत राहील.
नरक चतुर्दशी म्हणजे काय? : पौराणिक कथेनुसार, भगवान श्रीकृष्णानं यादिवशी नरकासुर राक्षसाचा वध करुन 16,000 स्त्रियांना मुक्त केलं होतं, म्हणून या तिथीला ‘नरक चतुर्दशी’ म्हणतात. या दिवशी यमराजाची पूजा दीर्घायुष्य आणि आरोग्यासाठी केली जाते, तर श्रीकृष्णाची आराधना सौंदर्य, तेज आणि पापमोचनासाठी केली जाते. या दिवशी लावलेला ‘यमाचा दिवा’ अकाली मृत्यूची भीती दूर करतो, असा धार्मिक समज आहे.
छोट्या दिवाळीला किती दिवे लावावेत? : छोटी दिवाळी किंवा नरक चतुर्दशीला, यम दीपकासह एकूण 14 दिवे लावणे शुभ मानले जातात. हे दिवे घरातील विविध ठिकाणी लावावेत, ज्यामध्ये देवघर, स्वयंपाकघर, तुळशीच्या रोपाजवळ, मुख्य प्रवेशद्वार, घराची गच्ची, बाथरूम आणि पाण्याचे स्रोत यांचा समावेश आहे. असं मानलं जातं की, असं केल्यानं घरात सकारात्मक ऊर्जा येते, आनंद आणि समृद्धी वाढते.
दिवे दान करण्यासाठी शुभ मुहूर्त: नरक चतुर्दशीला दिवे दान करण्यासाठी शुभ मुहूर्त हा संध्याकाळी 5:47 ते 6:13 पर्यंत आहे.
दिव्यांमध्ये कोणते तेल किंवा तूप वापरावे: दिवाळीत दिव्यांमध्ये मोहरीचे तेल वापरावे. यमदीपातही मोहरीचे तेल वापरावे. शिवाय, मंदिरांमध्ये लावल्या जाणाऱ्या दिव्यांमध्ये तूप वापरावे.
नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान वेळ : सोमवारी, (20 ऑक्टोबर) नरक चतुर्दशीला अभ्यंग स्नानासाठी शुभ काळ 1 तास 12 मिनिटे आहे. तुम्ही नरक चतुर्दशी स्नान सकाळी 5:13 ते 6:25 दरम्यान करू शकता. त्या दिवशी चंद्रोदय सकाळी 5:13 वाजता होईल. ब्रह्म मुहूर्त हा पहाटे 4:44 ते 5:34 पर्यंत आहे, तर अभिजित मुहूर्त हा सकाळी 11:43 ते दुपारी 12:28 पर्यंत आहे.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
