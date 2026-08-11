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नागपंचमी 2026; पूजा मुहूर्त, कालसर्प दोष आणि जिवतीची पूजा का केली जाते? जाणून घ्या परंपरा

यंदा नागपंचमी (Nag Panchami 2026) 17 ऑगस्टला साजरी होणार असून पूजेचा शुभ मुहूर्त, कालसर्प दोष, धार्मिक परंपरा आणि नागपंचमीला काय करू नये, जाणून घ्या.

Nag Panchami 2026
नागपंचमी 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 5:32 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 6:24 PM IST

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Nag Panchami 2026 : यंदा भगवान शंकराचा आवडता महिना श्रावण, 13 ऑगस्ट 2026 रोजी सुरू होत आहे. तर शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी श्रावण महिना संपणार आहे. या महिन्यात चार श्रावणी सोमवार (Shravan Somwar) आले आहेत. श्रावण महिना अतिशय पवित्र आणि सणांचा राजा मानला गेलेला महिना आहे. या महिन्यात नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, रक्षाबंधन, गोकुळाष्टमी आणि पोळा हे प्रमुख सण येतात. तसेच या काळात येणारे श्रावणी सोमवार, मंगळागौरीचे व्रत आणि सणामुळं संपूर्ण महिना भक्तिमय आणि उत्साही असतो.

नागपंचमी कधी आहे? : नागपंचमी हा सण (Nag Panchami) श्रावण शुक्ल पक्षाच्या (Shravan 2026 ) पाचव्या दिवशी साजरा केला जातो. देवतांमध्ये सापांना नेहमीच महत्त्वाचं स्थान आहे. भगवान विष्णू शेष नागाच्या पलंगावर झोपतात आणि भगवान शंकर नागाला आपल्या गळ्यात ठेवतात. यावर्षी सोमवारी, (17 ऑगस्ट), 'नागपंचमी' साजरी होत आहे. नागपंचमी पूजेचा शुभ मुहूर्त कोणता? कालसर्प दोषांवरील उपाय, याविषयी दिलेली माहिती जाणून घेऊ. तसंच अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्या नागपंचमीच्या दिवशी करू नयेत तेही पाहूयात.

का साजरी केली जाते नागपंचमी? : महाराष्ट्रातील काही भागात नागपंचमी दिवशी भिंतीवर किंवा पाटावर नागाची प्रतिमा काढून पूजा करण्याची पद्धत आहे. परंपरेनुसार नागदेवतेला दूध आणि लाह्यांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. महिलांकडून नागदेवतेची पूजा करून कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते. या दिवशी नागाला ईजा होऊ नये म्हणून शेतकरी शेतात नांगर फिरवत नाही. या दिवशी विळी देखील वापरला जात नाही. मात्र जिवंत सापांना पकडून त्यांना दूध पाजणं किंवा त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे त्रासदायक विधी करणं योग्य नाही. धार्मिक श्रद्धा जपत नागांचे आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

Nag Panchami 2026
कालसर्प दोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी उपाय (ETV Bharat GFX)

नागपंचमी तारीख आणि शुभ मुहूर्त:

  • तारीख : सोमवार, 17 ऑगस्ट 2026
  • शुभ मुहूर्त : सकाळी 05:51 ते सकाळी 08:29
  • पंचमी तिथी प्रारंभ : 16 ऑगस्ट 2026, सायंकाळी 04:52
  • पंचमी तिथी समाप्त : 17 ऑगस्ट 2026, सायंकाळी 05:00

'कालसर्प दोष' म्हणजे काय? : कालसर्प पूजा म्हणजे राहूची पूजा आहे. काल आणि सर्प हे राहूची अधिदेवता व प्रत्यायी देवता आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेती करताना कळत-नकळत साप मारले जातात. अनेकवेळा, शेतकरी सापांना धोकादायक समजून मारतात, पण काहीवेळा ते नकळतपणे सापांना मारतात, जसे की नांगरणी किंवा इतर कामांदरम्यान. साप हा आपला शत्रू नाही, तर मित्र आहे. तर तो आपला पूर्वज आहे. मानवी शरीरातील नाडी सर्प सदृश आहे. त्यामुळं सापाला मारणे म्हणजे स्वतःला मारल्या सारखं आहे. कालसर्प दोष निवारणासाठी स्मृती ग्रंथांमध्ये राहू कालसर्प शांतीचा प्रयोग सांगितला आहे. राहु हा एक क्रूर आणि मायावी ग्रह मानला जातो. तो शुभ ही नाही अशुभही नाही. त्यामुळं जीवनात अशुभ घटना राहूमुळं घडतात. या राहूला शांत करण्यासाठी संपूर्ण भारतात फक्त नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी कालसर्प शांती केली जाते.

जिवतीची पूजा? (Jivti Puja): महाराष्ट्रात नागपंचमीच्या दिवशी देवघरात जिवती मातेच्या (जीवंतिका देवी) चित्राची स्थापना करून तिची विशेष पूजा करण्याची महाराष्ट्रात जुनी परंपरा आहे. हा दिवस श्रावण महिन्यातील जिवती पूजेचा आरंभ मानला जातो. ही पूजा प्रामुख्याने आपल्या मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी, उत्तम आरोग्यासाठी आणि कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी केली जाते. तसेच श्रावण महिन्यातील प्रत्येक शुक्रवारी मुलांच्या दिर्घायुष्यासाठी आणि रक्षणासाठी जिवतीची (जरा जिवंतिका) पूजा केली जाते. या पूजेमध्ये जिवतीचा कागद किंवा प्रतिमा भिंतीवर लावून हळद-कुंकू, फुले वाहून दूध-साखर किंवा गुळ-फुटाण्यांचा नैवेद्य दाखवला जातो व संतातीच्या मंगलासाठी प्रार्थना केली जाते.

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

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Last Updated : August 11, 2026 at 6:24 PM IST

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NAG PANCHAMI 2026
NAG PANCHAMI 2026

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