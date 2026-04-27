ETV Bharat / spiritual

मोहिनी एकादशी 2026: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग

हिंदू कॅलेंडरनुसार वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला 'मोहिनी एकादशी' ( Mohini Ekadashi 2026 ) म्हणतात. या दिवशी भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते.

Mohini Ekadashi 2026
मोहिनी एकादशी 2026 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 5:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.

  • आजची तारीख : 27-04-2026 सोमवार
  • आजची तिथी : शुक्ल​ एकादशी
  • आजचे नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी
  • अमृतकाळ : 14:09 to 15:45
  • राहूकाळ : 07:46 to 09:22
  • सुर्योदय : 06:11:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:57:00 सायंकाळी
  • एकादशी तिथी सुरू : 26 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 06:08 वाजता
  • एकादशी तिथी समाप्त: 27 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 06:17 वाजता
  • उपवास सोडणे : 28 एप्रिल 2026, सकाळी 5:38 ते 8:17

का साजरी करण्यात येते मोहिनी एकादशी : वैशाख शुक्ल पक्षाच्या एकादशीला मोहिनी एकादशी असे संबोधले जाते. भगवान विष्णूंनी वैशाख शुक्ल पक्षाच्या एकादशीला असुरांचा विनाश करण्यासाठी मोहिनी रुप धारण केलं होतं. त्यामुळं देवांना विजय मिळवून देण्यासाठी भगवान विष्णूंनी मोहिनी रुप धारण करुन असुरांना मोहित केलं होतं. भगवान विष्णूंच्या या मोहिनी रुपावर असुर मोहित झाल्यानं असुरांचा पराभव झाला. असुर भगवान विष्णूंनी धारण केलेल्या सुंदर स्त्रीवर मोहित झाल्यानं या युद्धात देवांचा विजय झाल्याची आख्यायिका पुराणात नमूद करण्यात आली आहे. मोहिनी रुप हा भगवान विष्णूंचा एकमेव अवतार असल्याचं पुराणात नमूद करण्यात आलं आहे.

काय आहे मोहिनी रुपाचं महत्व? : मोहिनी एकादशीचं केल्यामुळं मानव संसाराच्या मोहजालातून मुक्त होत असल्याची मान्यता आहे. मोहिनी एकादशीचे व्रत केल्यानं मानवाची सगळ्या पापांचा विनाश होतो. त्यांची सगळी दुखे दूर होतात. या पृथ्वी तलावर एकादशी व्रतासारखे दुसरे कोणतेच व्रत नसल्याचे शास्त्रात कथन करण्यात आले आहे. त्यामुळं एकादशीला केलेल्या व्रताचे पुण्य सहस्त्र गोदानापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे शास्त्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळं मोहिनी एकादशीला श्रेष्ठ एकादशी असल्याचं बोललं जाते.

टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.

TAGGED:

मोहिनी एकादशी 2026
MOHINI EKADASHI
TODAY PANCHANG
आजचा शुभ मुहूर्त
MOHINI EKADASHI 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.