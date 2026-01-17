मौनी अमावस्या 2026; पितरांच्या शांतीसाठी 'या' वस्तूचं करा दान
हिंदू धर्मात 'मौनी अमावस्या' (Mauni Amavasya 2026) तिथीला विशेष महत्त्व आहे. या वर्षातील 'पौष अमावस्या' 18 जानेवारी 2026 रोजी आहे.
हैदराबाद : हिंदू धर्मात मौनी अमावस्येला (Mauni Amavasya 2026) अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 2026 या वर्षातील पहिली अमावस्या कधी आहे, याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम आहे. पितरांचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी अमावस्या तिथी अत्यंत शुभ मानली जाते. पितरांना प्रसन्न करायचं असेल तर अमावस्या तिथीला (Amavasya 2026) पितरांची पूजा केली जाते. असं केल्यानं सुख-समृद्धीत वाढ होते अशी मान्यता आहे. यावर्षी 'मौनी अमावस्या' किंवा 'पौष अमावस्या' रविवारी (18 जानेवारी) आहे. असं मानलं जातं की या शुभ तिथीला ब्रह्म मुहूर्तावर, म्हणजे सूर्योदयापूर्वी, मौन पाळून स्नान केल्यानं शुभ फळ मिळतं.
मौनी अमावस्या 2026 शुभ मुहूर्त : पंचांगानुसार, पौष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावस्या तिथी 17 जानेवारीच्या रात्री 12 वाजून 3 मिनिटांनी सुरू होईल आणि दुसऱ्या दिवशी 18 जानेवारीच्या रात्री 1 वाजून 21 मिनिटांनी संपेल. त्यामुळं, उदय तिथीनुसार, मौनी अमावस्या 18 जानेवारी 2026, रविवारी साजरी केली जाईल. यादिवशी गंगा नदीत स्नान करण्याबरोबरच दान करणं ही शुभ मानलं जातं. मौनी अमावस्येच्या दिवशी पितरांना शांती आणि मोक्ष मिळावा म्हणून श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केलं जातं.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी काय करावे? : मौनी अमावस्येच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून ब्रह्म मुहूर्तावर गंगा नदीत स्नान करावं आणि शक्य नसल्यास घरातील पाण्यात गंगाजल मिसळून स्नान करावं. स्नान केल्यानंतर सूर्याला जल अर्पण करावं. त्यानंतर पितरांच्या शांतीसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदानाचे विधी करावेत. अमावस्येच्या दिवशी सात्विक भोजन करावं. अमावस्येच्या दिवशी भगवान विष्णू, देवी लक्ष्मी, तुळशी वनस्पती आणि गंगा मातेची पूजा करावी. तसंच तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार गरीब आणि गरजूंना अन्न, उबदार कपडे आणि पैसे दान करू शकता.
अमावस्येच्या दिवशी 'या' वस्तूचं करा दान : मौनी अमावस्येच्या दिवशी काही विशेष गोष्टींचं दान केल्यास तुमच्या सर्व आर्थिक समस्या दूर होण्यास मदत होते. यामध्ये कपडे, तीळ, पांढरी मिठाई, चप्पल आणि अन्नदान करणं अत्यंत शुभ मानलं जातं.
(टीप: सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारीत आहे, 'ईटीव्ही भारत' यातील माहितीच्या सत्यतेचा दावा करत नाही.)
