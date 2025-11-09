मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिला गुरुवार कधी? यंदा किती गुरुवार? जाणून घ्या पूजा विधी आणि महत्त्व
यंदा मार्गशीर्ष महिना 21 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरु झाला आहे. या महिन्यात 4 मार्गशीर्ष गुरुवार आहेत. दर गुरुवारी महिला महालक्ष्मीची पूजा करून उपवास करता.
हैदराबाद : कार्तिक महिन्यानंतर मार्गशीर्ष महिना सुरू होतो. हिंदू धर्मात श्रावण महिन्याप्रमाणं मार्गशीर्ष महिन्यालाीही आधिक महत्व आहे. मार्गशीर्ष महिना भगवान श्रीकृष्णाचा आवडता महिना असल्याचं मानलं जातं. तसेच या महिन्यात दर गुरुवारी महालक्ष्मीचं व्रत केलं जातं. धार्मिक मान्यतेनुसार, या व्रतामुळं भक्तांना वैभव, यश, समृद्धी आणि लक्ष्मी देवीची कृपा प्राप्त होते. यासाठी दर गुरुवारी घरात घट मांडून महिला महालक्ष्मीची पूजा करून उपवास करतात.
पूजा कशी करावी? : गुरुवारी सकाळी लवकर उठून स्नान करा. त्यानंतर चौरंग किंवा पाटावर लाल कापड पसरवून तांदळावर तांब्याचा कलश ठेवा. कलशाला हळदी-कुंकू लावा. कळसाच्या आत पाणी घालून त्यात दुर्वा, नाणं, सुपारी टाका. कळसाला विड्याची पाने किंवा आंब्याची डहाळी, पंचपत्री कलशावर ठेवा त्यानंतर त्यावर श्रीफळ ठेवा. पाटावरील लाल कपड्यावर तांदूळ पसरवून कलशाची स्थापना करावी. त्यावर लक्ष्मी देवीचा फोटो ठेवा. विडा, खोबरे, फळे, खडीसाखर आणि गूळ ठेवा. त्यानंतर महालक्ष्मीची विधीवत पूजा करून महालक्ष्मीची कथा वाचा, नैवेद्य दाखवा आणि आरती करा.
मार्गशीर्ष महिन्यातील किती गुरुवार? :
- पहिला गुरुवार - 27 नोव्हेंबर
- दुसरा गुरुवार - 04 डिसेंबर
- तिसरा गुरुवार - 11 डिसेंबर
- चौथा गुरुवार - 18 डिसेंबर
मार्गशीर्ष महिन्याचं महत्त्व : प्राचीन धार्मिक ग्रंथांनुसार मार्गशीर्ष महिन्याला धार्मिक कार्यांसाठी विशेष महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळं हा महिना शुभ मानला जातो. या महिन्यापासून सत्ययुग सुरू झाल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळं या महिन्यात पूजेसारखे शुभ कार्य अधिक फलदायी ठरतात. मार्गशीर्ष गुरुवारचा व्रत सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत पाळला जातो. असं म्हणतात की, मार्गशीर्ष गुरुवारी व्रत करून लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूची पूजा केल्यानं भक्तांना लक्ष्मी-नारायणाची कृपा प्राप्त होते. देवी लक्ष्मीच्या कृपेनं सुख, समृद्धी आणि ऐश्वर्य प्राप्त होतं. लक्ष्मी-नारायणाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी नवविवाहित जोडपेही या दिवशी उपवास करतात. त्याचबरोबर मनातील सर्व इच्छा पूर्ण करण्याच्या हेतूनं मार्गशीर्ष गुरुवारचं व्रत करण्याची पद्धत आहे. या व्रताची सुरुवात मार्गशीर्ष मासातील पहिल्या गुरुवारी होते आणि शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन केलं जातं.
