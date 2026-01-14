ETV Bharat / spiritual

मकर संक्रांत आणि षटतिला एकादशी एकाच दिवशी; काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग

महाराष्ट्रात 'मकर संक्रांत' (Makar Sankranti 2026) हा सण उत्साहात साजरा केला जातो. यावर्षी मकर संक्रांती आणि षटतिला एकादशी तिथीचा देखील शुभ संयोग आहे.

Makar Sankranti Shattila Ekadashi 2026
मकर संक्रांत आणि षटतिला एकादशी (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 5:00 AM IST

मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.

  • आजची तारीख : 14-01-2026 बुधवार
  • आजची तिथी : कृष्ण एकादशी
  • आजचे नक्षत्र : अनुराधा
  • अमृतकाळ : 14:08 to 15:31
  • राहूकाळ : 12:45 to 14:08
  • सुर्योदय : 07:12:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:18:00सायंकाळी

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

मकर संक्रांतीच्या दिवशी एकादशीचाही योग : यंदा मकर संक्रांतीच्या दिवशी एकादशीचाही योग आहे. त्यामुळं यावर्षी सूर्यदेवाबरोबरच भगवान विष्णूंची कृपाही लाभणार आहे. म्हणूनच, यावर्षी मकर संक्रांत 14 जानेवारीलाच साजरी केली जाईल.

का आहे मकर संक्रांत महत्त्वाची? : हिंदू धर्माच्या मान्यतेनुसार, मकर संक्रांतीला सूर्याची पूजा केली जाते. या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश झाल्यानं दिवस मोठा होतो आणि थंडी हळूहळू कमी होते. मकर संक्रांत हे नवीन पिकाच्या आगमनाचं प्रतीक आहे. या दिवसापासून सूर्य दक्षिणायनातून उत्तरायणाकडं सरकतो.

मकर संक्रांतीचे वाहन कोणते? : पंचांगानुसार, यंदाच्या मकर संक्रांतीचे नाव 'नंदा' असून तिचे स्वरूप अत्यंत प्रभावी दिसून येत आहे. तर संक्रांतीचे वाहन घोडा (अश्व) असून उपवाहन सिंह आहे. घोडा हा वेगाचं प्रतीक आहे, तर सिंह पराक्रमाचं प्रतीक आहे. यामुळं जागतिक राजकारणात आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अत्यंत वेगाने घडामोडी घडण्याचा अंदाज आहे.

(टीप: सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारीत आहे, 'ईटीव्ही भारत' यातील माहितीच्या सत्यतेचा दावा करत नाही.)

