मकरसंक्रांतीपूर्वीची भोगीची सुगड पूजा आणि नवीन नवरीसाठी खास ओवसा; जाणून घ्या महत्त्व

हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. देशभरात मकर संक्रांत (Makar Sankranti) वेगवेगळ्या पद्धतीनं साजरी केली जाते.
हैदराबाद : मकर संक्रांतीचा (Makar Sankranti) सण जानेवारी महिन्यात आणि हिंदू पंचांगाप्रमाणे पौष महिन्यात येतो. यंदा 14 जानेवारीला मकर संक्रांत सण असून 13 जानेवारीला भोगी (Bhogi 2026) आहे. संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी महाराष्ट्रात भोगी सण साजरा होतो. या हवामानात उपलब्ध सर्व पालेभाज्या, फळभाज्या यांंची तिळाचा कूट घालून केलेली मिश्र भाजी, तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी, लोणी अणि मुंगाची खिचडी असे पदार्थ या दिवशी आवर्जून केले जातात. संंक्रांंतीच्या दिवशी गुळाची पोळी आणि तिळगुळाला विशेष महत्त्व असतं.
कसे पूजावे सुगड? : भोगीच्या दिवशी सुवासिनी महिला या सुगड पूजतात. सुगड म्हणजे मातीची छोटी मडकं होय. सुगडाची पुजा चौरंगावर केली जाते. पाटाभोवती रांगोळी काढली जाते. पाटावर नवीन वस्त्र पसरून त्यावर गहू किंवा तांदूळ ठेवावे आणि त्यावर सुगड मांडावे. सुगड मांडण्याआधी त्याला हळद-कुंकू लावावे. गाजर, बोरं, ऊस, हरभरा,तीळ, शेंगदाणे, तिळगुळ, हळद-कुंकू, गव्हाच्या लोंब्या सुगडात टाका. सुगडावर फुलं, अक्षता, हळद-कुंकू वाहून नमस्कार करा. त्यानंतर तिळाच्या लाडूचे नैवेद्य दाखवा. हे सुगड घरातील देवाला दाखवून त्यानंतर मंदिरात जाऊन देवाला सुगड वाहा. तसेच सुवासिनी स्त्रियांची देखील सुगड देऊन ओटी भरली जाते. यामुळं सुवासिनींच्या संसाराला भरभराट येते आणि घरात सुख-समृद्धी नांदते.
नवरीचा ओवसा म्हणजे काय? : मकर संक्रांतीचा सण नवीन नवरीसाठी खूप खास असतो. महाराष्ट्रात नवीन नवरीला काळी साडी भेट दिली जाते. त्याशिवाय हळदीकुंकूच्या दिवशी तिला हलव्याचे दागिनी घातले जातात. या परंपरेनुसार पाच वर्ष महिला वेगवेगळ्या सौभाग्यदानाच्या वस्तू म्हणजे कुंकवाच्या डब्या, कंगवा, आरसे, बांगड्या, काळे मणी वाण म्हणून देतात. नवरीची पहिली मकर संक्रांत ही माहेरी असते. त्यामुळं हा ओवसा आई, काकी, सासू, नंदन, मामी किंवा वहिनी यापैकी कोणालाही घेऊ शकतो. तर ओवसा घेईपर्यंत महिला उपवास ठेवतात.
