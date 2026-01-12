सूर्याचे मकर राशीत संक्रमण: 'या' राशींना लागणार लॉटरी; मन शांती, आरोग्यासाठी करा 'हे' उपाय
बुधवार, 14 जानेवारी रोजी सूर्याचे मकर राशीत संक्रमण होईल. सूर्याच्या या संक्रमणाचा परिणाम सर्व राशींवर होईल.
Published : January 12, 2026 at 6:06 PM IST
हैदराबाद : सनातन धर्मात, सूर्य देवाला ग्रहांचा राजा मानले जाते. तो सर्व राशींवर प्रभाव पाडतो. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की सूर्य दर महिन्याला आपली राशी बदलतो. सध्या तो धनु राशीत आहे. बुधवार, 14 जानेवारी 2026 रोजी तो धनु राशीतून मकर राशीत संक्रमण करेल. या राशी परिवर्तनाला मकर संक्रांत असंही म्हणतात. सूर्याच्या मकर राशीतील संक्रमणाचा सर्व राशींवर होणारा परिणाम आपण पाहूया.
1) मेष : सूर्याचं मकर राशीत होणारे भ्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहील. हा काळ नवीन जबाबदाऱ्या घेऊन येईल. हे संक्रमण तुमच्या मुलांना प्रगती आणि सौभाग्य देईल. तुम्ही तुमचे काम सहजपणे पूर्ण करू शकाल. कठोर परिश्रम तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत पुढे नेतील. घर किंवा वाहन खरेदी करण्यासाठीही हा काळ अनुकूल असेल. ग्रहांची स्थिती तुमच्या बाजूने असेल. तुम्हाला सरकारकडून पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचं स्थान अनुकूल असेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तुमचे संबंधही सुधारतील. तुमचे संबंध समृद्ध होतील. तुम्ही तुमच्या जीवनसाथीसोबत दर्जेदार वेळ घालवाल.
उपाय : भगवान शिवाचा जलाभिषेक करा, तो फायदेशीर ठरेल.
2) वृषभ : सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश वृषभ राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहील. तुम्हाला नशीब तुमच्या बाजूने मिळेल. तथापि, तुमचे वडील आणि वडीलधाऱ्यांसोबत नातेसंबंधात अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या प्रेम जीवनात अहंकार टाळा, कारण यामुळं समस्या उद्भवू शकतात. जर तुम्ही दीर्घकाळापासून अपेक्षित असलेल्या यशाची वाट पाहत असाल तर ते साध्य होईल. तथापि, यश मिळविण्यासाठी तुम्हाला या काळात कठोर परिश्रम करावे लागले. न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही यश अपेक्षित असेल. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. या काळात तुमचे आरोग्य चांगले राहील.
उपाय: दररोज भगवान सूर्याला कुंकू मिसळलेले पाणी अर्पण करा.
3) मिथुन : सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश मिथुन राशीच्या लोकांसाठी अनपेक्षित परिणाम आणेल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता देखील असेल. जर तुमचे पैसे बऱ्याच काळापासून कुठेतरी अडकले असतील तर तुम्ही ते आता परत मिळवू शकाल. तथापि, व्यवसायात तोटा होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही आता प्रवास करू शकाल. या काळात, तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांची काळजी घ्यावी लागेल. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडं देखील विशेष लक्ष द्यावं लागेल. बाहेरील अन्न आणि पेये टाळणे फायदेशीर ठरेल.
उपाय: सूर्याला समर्पित कोणताही मंत्र जप करा; तो फायदेशीर ठरेल.
4) कर्क : कर्क राशीतील सूर्याचं मकर राशीतील भ्रमण कर्क राशीच्या लोकांसाठी सामान्यतः फलदायी ठरेल. या महिन्यात तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. कुटुंबात कलह निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं मानसिक अशांतता निर्माण होऊ शकते. तुम्ही तुमच्या कुटुंबावर आणि त्याच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित कराल. तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये प्रेमाची कमतरता असू शकते. तुमच्यावर कामाचा ताण येईल, ज्यामुळं आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला पैसे वाचवण्यातही अडचणी येतील. या काळात तुम्ही आरोग्य किंवा इतर बाबींवर पैसे खर्च करू शकता.
उपाय: दररोज सूर्याला जल अर्पण करा; ते फायदेशीर ठरेल.
5) सिंह : सिंह राशीच्या लोकांसाठी, सूर्याचं मकर राशीत भ्रमण अनुकूल राहील. तुम्हाला कमी प्रयत्नात यश मिळेल. तुमच्या सर्व रणनीती यशस्वी आणि तुमच्या बाजूने होतील. न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही तुम्हाला दिलासा मिळेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन संधी मिळू शकतात. कठोर परिश्रमामुळं यश मिळेल. या काळात तुमचे उत्पन्नही वाढेल, परंतु उत्पन्न आणि खर्चाचे संतुलन राखणे कठीण होईल. तथापि, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी प्रामाणिक राहाल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात कठोर परिश्रम करावे लागतील.
उपाय : दररोज सूर्यनमस्कार करा; ते फायदेशीर ठरेल.
6) कन्या : कन्या राशीतील सूर्याचे मकर राशीतील भ्रमण कन्या राशीच्या लोकांसाठी थोडे फायदेशीर ठरेल. सूर्याच्या प्रभावामुळं यश मिळेल. तुमच्या नोकरीत फायदे मिळतील. वरिष्ठांशी संबंध सुधारतील. तुम्हाला जुगार खेळण्यात रस असेल. तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचारही करू शकता. तुमच्या कामाचं कौतुक होईल. नातेसंबंधांमध्ये अंतर असू शकते. विश्वास ठेवा. परीक्षा आणि इतर संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
उपाय : भगवान शिवाची पूजा करणे तुमच्यासाठी शुभ आणि फलदायी ठरेल.
7) तूळ : सूर्याचं मकर राशीत होणारे संक्रमण तूळ राशीच्या लोकांसाठी थोडं आव्हानात्मक असू शकतं. या काळात तुम्हाला काही अनपेक्षित परिणाम आणि चढ-उतारांना सामोरे जावे लागू शकते. कौटुंबिक संघर्ष होऊ शकतात, ज्यामुळं तणाव निर्माण होऊ शकतो. तथापि, तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे संबंध सामान्य राहतील. या काळात जमिनीशी संबंधित बाबी टाळा. जर तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर हुशारीने पुढे जा. आर्थिक फायदा होऊ शकेल, परंतु खर्च कायम राहील. विचलित होण्यामुळं तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकणार नाही. आरोग्य खर्च होऊ शकतो.
उपाय : दररोज गायीला गूळ खाऊ घाला; ते फायदेशीर ठरेल.
8) वृश्चिक : मकर राशीत सूर्याच्या संक्रमणाचा हा काळ वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी थोडा आव्हानात्मक असू शकतो. या काळात तुम्ही खूप मेहनत आणि प्रयत्न कराल. तुम्ही खूप प्रवास देखील करू शकता. नवीन नोकरीच्या संधी देखील निर्माण होऊ शकतात. सूर्य तुमच्या राशीच्या तिसऱ्या घरात असेल, ज्यामुळं तुम्हाला लक्षणीय यश मिळू शकते. तुमच्या कठोर परिश्रम आणि धैर्याने तुम्ही कठीण परिस्थिती देखील सहजपणे हाताळू शकाल. काही शुभ कौटुंबिक कार्यक्रम देखील होतील. काही मुद्द्यांवर तुमचे तुमच्या भावंडांशी मतभेद होऊ शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगा. तुमचे नाते आनंदाने भरलेले असेल. घरातील ज्येष्ठांच्या आरोग्याबद्दल तुम्हाला काळजी असेल.
उपाय: गरजूंना गहू दान करा; ते फायदेशीर ठरेल.
9) धनु : धनुष्य राशीच्या लोकांसाठी मकर राशीत सूर्याचं भ्रमण सामान्य राहील. तुमच्या वडिलांकडूनही पाठिंबा मिळेल. या काळात तुमचे संबंध सुधारतील. तुम्ही तुमच्या जीवनसाथीसोबत चांगला वेळ घालवाल. तथापि, या काळात कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे आणि अंतर देखील निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला विशेष काळजी घ्यावी लागेल. तथापि, आर्थिक बाबींसाठी हा चांगला काळ असेल. तुम्ही गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित कराल. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटतील. या काळात कोणालाही उधार पैसे देणे टाळा. या काळात तुमचे आरोग्य चांगले राहील.
उपाय: दररोज सूर्याला समर्पित कोणताही मंत्र जप करा; तो फायदेशीर ठरेल.
10) मकर : सध्या सूर्य तुमच्या राशीत असेल. या काळात तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमच्या जोडीदाराशी वाद होण्याची शक्यता आहे. या संक्रमणाच्या प्रभावामुळं आत्मविश्वास वाढेल. तुमच्यात अहंकारही निर्माण होऊ शकतो. सरकारशी संबंधित बाबींमध्ये यश मिळू शकते. या काळात, तुमच्या जोडीदारासोबत किंवा व्यावसायिक भागीदाराशी तुमचे संबंध काही कारणामुळं ताणले जाऊ शकतात. तुमच्या कारकिर्दीतील असंतोषामुळं नोकरी बदलण्याचे विचार वारंवार येऊ शकतात. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा फायदा होईल. आता तुमचा राग नियंत्रित करा. या काळात तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची देखील काळजी घ्यावी लागेल.
उपाय: दररोज तुमच्या वडिलांचे आशीर्वाद घ्या; तुम्हाला चांगले परिणाम मिळतील.
11) कुंभ : मकर राशीत सूर्याचे भ्रमण तुमच्यासाठी चांगले राहील. तथापि, वाढत्या धावपळीमुळं खर्च वाढतील. जर तुम्ही लग्नाचा विचार करत असाल तर तुम्हाला थोडी वाट पहावी लागू शकते. या भ्रमणादरम्यान कोणालाही उधार पैसे देणे टाळा, तुमचे पैसे अडकू शकतात. नोकरीत बदली होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या आर्थिक बाबींकडं लक्ष ठेवा. या काळात तुमचे आरोग्य चांगले राहील.
उपाय: पालकांचे आशीर्वाद घेऊनच कोणतेही काम करा; ते फायदेशीर ठरेल.
12) मीन : मीन राशीसाठी मकर राशीत सूर्याचे भ्रमण नेहमीपेक्षा चांगले राहील. या काळात तुमचे संबंध सुधारतील. तुम्ही आनंदी नातेसंबंध मजबूत करण्यावर आणि त्यांना वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित कराल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटतील. तुमचा आदर वाढेल. या काळात मुलांबद्दलच्या तुमच्या चिंता कमी होतील. या काळात मूल होण्याची शक्यता आहे. या काळात तुमचे आरोग्यही चांगले राहील.
उपाय : आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
(टीप: सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारीत आहे, 'ईटीव्ही भारत' यातील माहितीच्या सत्यतेचा दावा करत नाही.)