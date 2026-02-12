महाशिवरात्रीला 'या' शुभ मुहूर्तावर करा शिवलिंगावर जलाभिषेक
'महाशिवरात्री' (Mahashivratri 2026) संपूर्ण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. दरवर्षी, फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला महाशिवरात्री साजरी केली जातो.
Published : February 12, 2026 at 11:07 AM IST
Mahashivratri 2026 : 'महाशिवरात्री' हा सण शिवपूजेसाठी खूप खास मानला जातो, या दिवशी शिवलिंगात साक्षात महादेवाचा म्हणजे शिवाचा वास असतो, अशी श्रद्धा आहे. पंचांगानुसार, दरवर्षी फाल्गुन महिन्यातील चतुर्दशी तिथीला 'महाशिवरात्री' साजरी केली जाते. या दिवशी भगवान शिव आणि माता पार्वतीचा शुभ विवाह झाला होता, अशी धार्मिक मान्यता आहे. तेव्हापासून हा उत्सव 'महाशिवरात्र' किंवा 'महाशिवरात्री' या नावानं प्रचलित झाला आहे.
महाशिवरात्री शुभ मुहूर्त : महाशिवरात्रीला भगवान शिवाच्या शिवलिंगावर जलाभिषेकासाठी दिवसभर अनेक शुभ मुहूर्त आहेत. यातील पहिला शुभ मुहूर्त सकाळी 8 वाजून 24 मिनिटांपासून ते 9 वाजून 48 मिनिटांपर्यंत आहे. लाभ-उन्नती मुहूर्त सकाळी 9 वाजून 48 मिनिटांपासून ते 11 वाजून 11 मिनिटांपर्यंत आहे. अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त सकाळी 11 वाजून 11 मिनिटांपासून ते दुपारी 12 वाजून 35 मिनिटांपर्यंत आहे. संध्याकाळी शुभ-उत्तम मुहूर्त 6 वाजून 11 मिनिटांनी सुरू होईल ते 7 वाजून 47 मिनिटांपर्यंत आहे. या सर्व मुहूर्तांमध्ये शिवलिंगावर जलाभिषेक करू शकता.
व्रताची पूजा करण्याची पद्धत : सकाळी लवकर उठून आंघोळ करून स्वच्छ पांढरे वस्त्र परिधान करावे. देवासमोर हात जोडून महाशिवरात्री व्रताची पूजा करावी. यानंतर शिवमंदिरात जाऊन शिवलिंगाला जल अभिषेक करावा. जर तुम्ही घरी पूजा करत असाल तर नियमानुसार शुभ मुहूर्तावर पूजा करावी. घरी देखील देवघर स्वच्छ करावे. मातीच्या भांड्यात पाणी किंवा दूध भरून त्यावर बेलपत्र, आक-धतुरा, तांदूळ इत्यादी टाकून ते भगवान शिवलिंगाला अर्पण करावं. जवळपास शिवमंदिर नसेल तर घरात मातीचे शिवलिंग बनवून त्यांची पूजा करावी.
भगवान शिव आणि माता पार्वतीचा शुभ विवाह : भगवान शिव आणि आदीशक्ति पार्वती यांच्या विवाहाच्या स्मरणार्थ संपूर्ण देशभरात 'महाशिवरात्री'चा सण साजरा केला जातो. भगवान शिवाला आपल्या पतीरूपात प्राप्त करण्यासाठी माता पार्वतीनं कठोर तपश्चर्या केली होती. शिव तपस्येनं प्रसन्न झाले. त्यांनी देवी पार्वतीशी विवाह केला, अशी श्रद्धा आहे.
टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.