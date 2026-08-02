श्रावण सोमवार 2026 : तांदूळ, तीळ, मूग की गहू? कोणत्या सोमवारी काय वाहावे?
हिंदू पंचांगानुसार, श्रावण महिन्याला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. यंदा किती श्रावण सोमवार (Shravan Somwar) आहेत, प्रत्येक सोमवारी कोणती शिवामूठ वाहावी? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Published : August 2, 2026 at 3:56 PM IST
हैदराबाद Shravan Month : श्रावणसरी अंगावर बरसु लागल्या की, बालकवी त्र्यंबक ठोमरे यांची "श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी ऊन पडे" या कवितेची आठवण येते. श्रावण महिना हा अत्यंत पवित्र महिना (Shravan) मानला जातो. यंदा गुरूवार, 13 ऑगस्ट 2026 पासून महाराष्ट्रात श्रावण महिना सुरू होणार आहे. तर शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी श्रावण महिना संपणार आहे. या महिन्यात चार श्रावणी सोमवार (Shravan Somwar) आले आहेत.
किती सोमवार आणि कोणती शिवामूठ (shivamuth) वाहावी :
- पहिला श्रावणी सोमवार : 17 ऑगस्ट 2026 पहिल्या सोमवारी शिवामूठ 'तांदूळ' वाहावी.
- दुसरा श्रावणी सोमवार : 24 ऑगस्ट 2026 दुसऱ्या सोमवारी शिवामूठ 'तीळ' वाहावी.
- तिसरा श्रावणी सोमवार : 31 ऑगस्ट 2026 तिसऱ्या सोमवारी शिवामूठ 'मूग' वाहावी.
- चौथा श्रावणी सोमवार : 07 सप्टेंबर 2026 चौथ्या सोमवारी शिवामूठ 'गहू' किंवा 'जव' वाहावी.
शिवामूठ करण्याची पद्धत (Shivamuth) : विवाहानंतर पहिली पाच वर्षे श्रावण सोमवारी शिवामूठ व्रत केलं जातं. श्रावण मासात येणार्या चार सोमवारी चार प्रकारचे धान्य शिवाला अर्पण केले जाते. विवाहानंतरची पहिली पाच वर्षे क्रमवार हे व्रत केले जाते. श्रावणातल्या प्रत्येक सोमवारी एकभुक्त राहून शिवलिंगाची पूजा करावी आणि क्रमाने तांदूळ, तीळ, मूग, जवस आणि सातू (पाचवा सोमवार आल्यास त्या दिवशी) या धान्याच्या पाच मुठी देवावर वाहाव्या.
'या' पद्धतीनं करा महादेवाची पूजा : सोमवारी सकाळी स्नान करून उपवास करून महादेवाची पूजा करावी. सकाळच्या शुभ मुहूर्तावर शिव मंदिरात जावं किंवा घरातील शिवलिंगाची पूजा करावी. महादेवाला गंगाजल किंवा दुधानं अभिषेक करावा. यानंतर महादेवाला चंदन, बेलपत्र, अक्षता, पांढरी फुलं, मध, फळं, साखर, अगरबत्ती अर्पण करावी आणि सोमवारची कथा वाचावी. शिवलिंगासमोर तुपाचा दिवा लावून आरती करावी. तर प्रत्येक सोमवारी भगवान महादेवाला शिवामूठ नक्की अर्पण करा.
श्रावण महिन्याचे धार्मिक महत्व : श्रावण महिन्याचे धार्मिक महत्व श्रावण महिना महादेवाला अत्यंत प्रिय मानला जातो. या काळात शिवभक्त मंदिरात जाऊन शिवलिंगावर जलाभिषेक, दूध, बेलपत्र, धोत्र्याचे फूल, भस्म आणि फुले अर्पण करतात. अनेकजण श्रावणातील सोमवारचे व्रत पाळतात, रूद्राभिषेक करतात आणि 'ॐ नमः शिवाय' या मंत्राचा जप करतात.
(टीप - ही माहिती धार्मिक मान्यतेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)