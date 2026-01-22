ETV Bharat / spiritual

गणेश जयंती 2026: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग

दरवर्षी गणेश जयंती (Ganesh Jayanti 2026) माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला साजरी केली जाते. याला माघ विनायक चतुर्थी किंवा वरद गणेश चतुर्थी असंही म्हणतात.

Ganesh Jayanti 2026
गणेश जयंती 2026 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 12:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.

  • आजची तारीख : 22-01-2026 गुरुवार
  • आजची तिथी : शुक्ल​ चतुर्थी
  • आजचे नक्षत्र : शततारका
  • अमृतकाळ : 10:00 to 11:24
  • राहूकाळ : 14:11 to 15:35
  • सुर्योदय : 07:12:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:23:00सायंकाळी

गणेश जयंती शुभ मुहूर्त : पंचांगानुसार, यावर्षी माघ शुक्ल चतुर्थी तिथी गुरुवारी रोजी पहाटे 2 वाजून 47 मिनिटांनी सुरू होईल. या तिथीची समाप्ती 23 जानेवारी, शुक्रवार रोजी पहाटे 2 वाजून 28 मिनिटांनी होईल. उदयतिथीच्या आधारावर गणेश जयंती 22 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल. यंदा गणेश पूजेचा शुभ मुहूर्त 2 तास 8 मिनिटांचा आहे. या दिवशी तुम्ही गणपतीची पूजा सकाळी 11 वाजून 29 मिनिटांपासून सुरू करू शकता. मुहूर्ताची समाप्ती ही दुपारी 1 वाजून 37 मिनिटांनी होईल.

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

हेही वाचा -

गणेश जयंती 2026; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि तिळाच्या नैवेद्याचं महत्त्व

TAGGED:

MAGHI GANESH JAYANTI 2026
VINAYAK CHATURTHI PANCHANG
पंचांग
आजचा शुभ मुहूर्त
GANESH JAYANTI 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.