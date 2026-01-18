गणेश जयंती 2026; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि तिळाच्या नैवेद्याचं महत्त्व
दरवर्षी गणेश जयंती (Ganesh Jayanti 2026) माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला साजरी केली जाते. याला माघ विनायक चतुर्थी किंवा वरद गणेश चतुर्थी असंही म्हणतात.
Published : January 18, 2026 at 3:42 PM IST
हैदराबाद : बुद्धीचा देव आणि विघ्नहर्ता गणपतीचा जन्मोत्सव माघ शुद्ध चतुर्थीला साजरा केला जातो. 2026 मध्ये माघी गणेश जयंती (Ganesh Jayanti 2026) गुरुवारी, (22 जानेवारी) रोजी आहे.
गणेश जयंती शुभ मुहूर्त : पंचांगानुसार, यावर्षी माघ शुक्ल चतुर्थी तिथी गुरुवारी रोजी पहाटे 2 वाजून 47 मिनिटांनी सुरू होईल. या तिथीची समाप्ती 23 जानेवारी, शुक्रवार रोजी पहाटे 2 वाजून 28 मिनिटांनी होईल. उदयतिथीच्या आधारावर गणेश जयंती 22 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल. यंदा गणेश पूजेचा शुभ मुहूर्त 2 तास 8 मिनिटांचा आहे. या दिवशी तुम्ही गणपतीची पूजा सकाळी 11 वाजून 29 मिनिटांपासून सुरू करू शकता. मुहूर्ताची समाप्ती ही दुपारी 1 वाजून 37 मिनिटांनी होईल.
तिळाच्या लाडूचा नैवेद्य : भाद्रपदातील गणेशोत्सवात मोदकांचा नैवेद्य दाखवला जातो, मात्र माघी गणेश जयंतीला तिळाच्या लाडूला विशेष महत्त्व आहे. तिळ आणि गूळ शरीराला उष्णता व ऊर्जा देतात. त्यामुळं या दिवशी तिळाचा नैवेद्य दाखवून प्रसाद ग्रहण केल्यानं आरोग्य, सुख-शांती आणि समृद्धी लाभते, अशी श्रद्धा आहे.
गणपती बाप्पाला कसे प्रसन्न करावे? : सकाळी लवकर उठून स्नान करावे. शक्य असल्यास स्नान करण्यापूर्वी पाण्यात थोडं तीळ घाला. त्यानंतर उपवास करा. पूजास्थळी लाल किंवा पिवळा कापड पसरा आणि गणपतीची मूर्ती स्थापित करा. मूर्ती मातीची असेल तर उत्तम. बाप्पाला लाल चंदन, अखंड तांदळाचे दाणे, धूप, दिवा आणि विशेषतः दुर्वा गवत अर्पण करा. गणेश जयंतीला तिळापासून बनवलेल्या पदार्थांचे विशेष महत्त्व आहे. त्यांना तीळाचे लाडू किंवा मोदक अर्पण करा. या दिवशी गणपती अथर्वशीर्षाचे पठण केल्यानं किंवा ओम गं गणपतये नम: या मंत्राचा जप केल्यानं करिअर आणि व्यवसायातील अडथळे दूर होतात, अशी मान्यता आहे.
