2025 मधील शेवटचा सोमवार 'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 12:11 AM IST

4 Min Read
  • मेष (ARIES) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज मनाची एकाग्रता कमी झाल्यानं मनास दुःख होईल. मानसिक ताण जाणवेल. गुंवणूकीतून फारसा लाभ होणार नसल्यानं आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. महत्वाच्या कागदपत्रांच्या बाबतीत अधिक काळजी घ्यावी लागेल. दुपारनंतर कामाचा प्रारंभ सहजपणे होईल. कौटुंबिक वातावरणात सुधारणा होईल. धार्मिक कार्ये घडतील. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. मित्रांसह स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेता येईल.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस व्यावहारिक कार्ये पूर्ण करण्याच्यादृष्टिनं शुभ फलदायी आहे. मित्र आणि वडीलधार्‍यांचा सहवास लाभेल. नवे मित्र होतील आणि ती मैत्री दीर्घकाल टिकून राहील. संततीच्या प्रगतीमुळं मनाला आनंद मिळेल. प्रवास संभवतात. दुपारनंतर शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडेल. आप्तांवर खर्च होईल. त्यांच्याशी मतभेद सुद्धा होतील. धार्मिक कार्यांवर खर्च होईल. स्वभाव उदासीन होईल. कोर्ट- कचेरीच्या कामात सावध राहावे लागेल. आध्यात्मिक बाबींमध्ये सक्रीय होऊन त्यात आनंद मिळवू शकाल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस पूर्णता लाभदायी आहे. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी संपादन झाल्यानं आपला प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. व्यापारात उत्पन्न वाढेल आणि जुनी येणी वसूल होतील. वडील आणि वयस्कर यांच्या आशीर्वादाचा लाभ होईल. दुपारनंतर मित्रांकडून लाभ होईल. एखाद्या सामाजिक कार्यास हजेरी लावाल. अचानक धनलाभाची शक्यता आहे.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज वरिष्ठांशी वाद होण्याच्या शक्यतेमुळं उक्ती आमि कृती संयमित ठेवावी लागेल. शारीरिक अस्वास्थ्य व मानसिक चिंता राहील. व्यापारात विघ्ने येतील. दुपारनंतर मात्र व्यवसायात अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कामामुळं संतुष्ट राहतील. आर्थिकदृष्टया लाभ होईल.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज वाद होण्याची शक्यता असल्यानं संताप आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. आपल्या हातून एखादे सरकार विरोधी कृत्य घडण्याची शक्यता आहे. मानसिक व्यग्रता राहील. कुटुंबियांशी भांडणे होतील. शांतता लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल. वरिष्ठ व प्रतिस्पर्ध्यांशी शक्यतो वादविवाद करू नका. नकारात्मक विचारांपासून दूर राहा.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज आपणास आपली कला सादर करण्याची संधी मिळेल. सामाजिक मान- सन्मान होतील. व्यवसायात भागीदारी करण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. करमणुकीमुळं दिवस आनंदात जाईल. व्यापारी येणी वसूल होतील. दुपारनंतर प्रकृती नरम गरम होईल. अचानक लाभ संभवतात.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ फलदायी आहे. कोणतेही कार्य खंबीर मनाने आणि आत्मविश्वासाने पूर्ण कराल. मन शांत ठेवा. घरातील वातावरण आनंददायी आणि शांत राहील. वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. कलावंतांना आजचा दिवस शुभ आहे. मनोरंजक वातावरणात आपण आनंदात असाल. प्रत्येक क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस साहित्यिकांना अनुकूल आहे. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांना अनुकूल आहे. शेअर्स, लॉटरी यात लाभ होईल. खंबीर मन आणि आत्मविश्वास वाढेल. प्रकृती उत्तम राहील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. तरीही प्रत्येक कार्य शांतपणे करावे लागेल. व्यवसायात सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सावध राहण्याचा आहे. आईच्या तब्बेतीत बिघाड आणि घरातील गढूळ वातावरणामुळं आपल्या प्रकृतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आर्थीक नुकसान व मानहानी संभवते. दुपारनंतर मात्र मन विधायक कार्याकडं वळेल. प्रेमभावना वाढीस लागेल. विद्यार्थ्यांना आजचा दिवस शुभ आहे.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगण्याचा आहे. जोडीदाराशी संबंधातील गोडवा टिकून राहील. मित्रांसह एखाद्या सहलीचं आयोजन कराल. भावंडे आणि नातलगांशी चांगले संबंध राहतील. मान सम्मान वाढेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. दुपारनंतर एखाद्या दुर्घटनेमुळं मनःस्वास्थ्य बिघडेल. आईच्या तब्बेतीची काळजी राहील. व्यावसायिकांना व्यावसायिक चिंता भेडसावतील. घर किंवा स्थावर मालमत्ते संबंधीच्या कागदपत्रांवर विचारपूर्वक स्वाक्षरी करावी.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. तसेच संतापावर आणि जिभेवर ताबा ठेवावा लागेल. त्यामुळं कोणाशी कटुता येणार नाही आणि मनातून नकारात्मक विचार दूर होतील. दुपारनंतर विचारात स्थैर्य येईल. सृजनशील व कलात्मक गोष्टींकडं आपला कल राहील. घरातील वातावरण सुख- समाधानाचे राहील. कार्यात यश मिळवू शकाल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहिल्यानं आपण उत्साहित राहाल. नवीन कार्यारंभ करायला आजचा दिवस अनुकूल आहे. कुटुंबीयांसह वेळ आनंदात घालवाल. धार्मिक कार्यात खर्च होईल. प्रवास संभवतात. दुपारनंतर मात्र मनावर संयम ठेवा, अन्यथा कोणाशी वादविवाद किंवा भांडण होण्याची शक्यता आहे. पैशाच्या देवाण- घेवाणीच्या व्यवहारात सावध राहावे लागेल. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल.

