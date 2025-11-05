ETV Bharat / spiritual

कार्तिक पौर्णिमा 2025; काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, वाचा देव दिवाळीचं महत्त्व

कार्तिक पौर्णिमेचा (Kartik Purnima) दिवस हिंदू धर्मात महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी 'देव दिवाळी साजरी' करण्याचं आणि पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्याचं महत्त्व आहे.

Kartik Purnima 2025
कार्तिक पौर्णिमा 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 12:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आज कार्तिक पौर्णिमा (05 नोव्हेंबर) (Kartik Purnima) आहे. कार्तिक महिना हा सर्व महिन्यांमध्ये सर्वात शुभ आणि फलदायी मानला जातो. कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी पवित्र नदीत स्नान आणि दान केल्यानं संपूर्ण महिनाभर केलेल्या उपासनेइतकंच फळ मिळतं, असा विश्वास आहे. कार्तिक महिना भगवान विष्णूला अतिशय प्रिय आहे.

  • आजची तारीख : 05-11-2025 बुधवार
  • आजची तिथी : पौर्णिमा
  • आजचे नक्षत्र : अश्विनी
  • अमृतकाळ : 13:45 to 15:10
  • राहूकाळ : 12:19 to 13:45
  • सुर्योदय : 06:38:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:01:00 सायंकाळी

त्रिपुरारी पौर्णिमा तिथी : त्रिपुरारी पौर्णिमा तिथीचा प्रारंभ हा 4 नोव्हेंबर रोजी रात्री 10 वाजून 26 मिनिटांनी होणार आहे. तर समाप्ती ही 5 नोव्हेंबर रोजी रात्री 8 वाजून 24 मिनिटांनी होणार आहे. उदय तिथीनुसार, त्रिपुरारी पौर्णिमा ही 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी साजरी केली जाईल. त्यामुळं कार्तिक पौर्णिमेचा उपवास, पूजाविधी 5 नोव्हेंबर रोजी करण्यात येईल.

कार्तिक पौर्णिमेला देव दिवाळी का म्हणतात? कार्तिक पौर्णिमा ही देव दिवाळी म्हणून ओळखली जाते. भगवान विष्णूनं कार्तिक महिन्यात मत्स्य अवतार घेतात असं मानलं जातं. भगवान विष्णूचा मत्स्य अवतार याच तिथीला झाला. हा भगवान विष्णूचा पहिला अवतार मानला जातो. प्राचीन काळी जेव्हा पूर आला, तेव्हा मत्स्य अवताराच्या रूपात देवानं संपूर्ण जगाचं रक्षण केलं. कार्तिक पौर्णिमेला त्रिपुरारी पौर्णिमा असेही म्हणतात. या तिथीला भगवान शिवानं त्रिपुरासुर नावाच्या राक्षसाचा वध केला होता, म्हणून या तिथीला त्रिपुरारी पौर्णिमा असं म्हणतात. कार्तिक पौर्णिमा ही देवांची दिवाळी म्हणूनही साजरी केली जाते. या दिवशी भगवान विष्णू चार महिन्यांच्या निद्रेनंतर जागे होतात, त्यामुळं हा दिवस देव-देवतांच्या स्मरणाचा आणि त्यांच्या दिवाळीचा मानला जातो. हा दिवस भगवान शिवाच्या त्रिपुरासुर राक्षसावरील विजयाचे प्रतीक आहे. या दिवशी 11, 21, 51 किंवा 108 दिवे लावण्याची परंपरा आहे.

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

हेही वाचा -

  1. साईंच्या द्वारकामाईत भक्तिभावाने पार पडला तुळशी विवाह, भाविकांची मोठ्या संख्येनं उपस्थिती
  2. 'यंदा कर्तव्य आहे'; तुळशी विवाहनंतर उडणार लग्नांचा बार, यंदा 55 विवाह मुहूर्त

TAGGED:

त्रिपुरारी पौर्णिमा 2025
कार्तिक पौर्णिमा
PANCHANG
KARTIK PURNIMA
KARTIK PURNIMA 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.