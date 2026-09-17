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'या' राशींसाठी प्रगती आणि आर्थिक लाभाचा दिवस; वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Today Horoscope
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 12:01 AM IST

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  • मेष (ARIES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज आपणास सांसारिक बाबींचा विसर पडेल. गूढ, रहस्यमय विद्येची गोडी लागेल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळविण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. बोलण्यावर संयम ठेवा म्हणजे अनर्थ होणार नाही. हितशत्रूंचा त्रास होईल. आज शक्यतो नवीन कार्य सुरू करू नका.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आज आपणास वैवाहिक जवळीक साधता येईल. कुटुंबीयांसह सामाजिक समारंभासाठी बाहेर फिरणे किंवा सहलीला जाणे झाल्यानं वेळ आनंदात जाईल. शरीर व मनाला प्रसन्नता वाटेल. सार्वजनिक जीवनात यश व कीर्ती मिळेल. व्यापारी आपल्या व्यापारात विकास करू शकतील. भागीदारीत लाभ होईल. अचानक धनलाभ होईल. विदेशातून बातम्या मिळतील.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आज आपली अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. त्यात मनासारखे यश मिळेल. घरातील शांती व समाधानाचं वातावरण मनाला प्रसन्न ठेवेल. प्रकृती उत्तम राहील. आर्थिक लाभ होईल. कार्यालयात संघर्ष किंवा मतभेदाचे प्रसंग येतील. सावधानता बाळगा.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस शांततेत घालवावा लागेल. शारीरिक व मानसिकदृष्टया उद्विग्नता राहील. पोटदुखीचे विकार बळावतील. अचानक पैसा खर्च होईल. प्रेमीजनांत वाद - विवाद होऊन रुसवे- फुगवे होतील. भिन्नलिंगी व्यक्तीचे आकर्षण आपणास अडचणीत टाकेल. नवीन कार्यारंभ अथवा प्रवास न करणे हिताच राहील.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. घरात वाद होतील. कुटुंबात अशी एखादी घटना घडेल की त्यामुळं आपणास दुःख होईल. अस्वस्थ रहाल. मन व्यग्र राहील. नकारात्मक विचारांमुळं आपणास त्रास होईल. आईचे आरोग्य बिघडेल. शांत झोप लागणार नाही. अती संवेदनशील व्हाल. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. अपघाताची शक्यता असल्यानं शक्यतो पाण्यापासून दूर राहावे. नोकरीतील वातावरण चिंताग्रस्त राहील. संपत्तीच्या व्यवहारात सावध राहावं लागेल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आज कोणत्याही कार्यात विचार पूर्वकच सहभागी व्हावे. बरोबरीच्या लोकांमध्ये वेळ चांगला जाईल. भावनात्मक संबंधातून हळवे व्हाल. आप्तेष्ट व मित्रांचा सहवास घडेल. भावंडाकडून फायदा होईल. शत्रूचा सामना करू शकाल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज आपली मानसिकता नकारात्मक राहील. रागाच्या भरात वाणीवर संयम न राहिल्यानं कुटुंबीयांशी मतभेद होतील. वायफळ खर्च होईल. आरोग्य बिघडेल. मनात ग्लानी निर्माण होईल. अवैध प्रवृत्तीत सहभागी होऊ नये. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात व्यत्यय येतील.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आजचा दिवस साधारणच आहे. तन - मनाला सुख - आनंद मिळेल. कुटुंबियांसह उत्साहात व आनंदात वेळ घालवाल. मित्रांकडून भेटवस्तू मिळाल्याने मनाला आनंद होईल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल. एखादी आनंददायी बातमी मिळेल. प्रवास सुखद होतील. उत्तम वैवाहिक सुख उपभोगता येईल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज आपल्या रागामुळं कुटुंबीय व इतर लोकांशी आपले संबंध दुरावतील. आपले बोलणं व वागणं हे एखाद्या वादाचे कारण ठरेल. एखादी दुर्घटना संभवते. आजारावर खर्च होईल. न्यायालयीन कामकाजात दक्षतेने पाऊल उचलावे. निरुपयोगी कामांवर आपली शक्ती खर्च होईल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आज विविध क्षेत्रातून लाभ होण्याचा दिवस असल्यानं सामाजिक कार्यांतून लाभ होईल. मित्र व स्नेही यांच्या भेटीतून लाभ होईल. विवाहोत्सुकांचे विवाह सहज जुळतील. शुभ प्रसंगाचे आयोजन घडेल. पत्नी व संततीचा सहवास लाभेल. खरेदीसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. शेअर बाजारातून फायदा होईल. पत्नीच्या स्वास्थ्या विषयी चिंता निर्माण होईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशी पासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. आज आपले प्रत्येक काम सहजपणे पार पडेल. त्यामुळं आनंदी राहाल. नोकरी व्यवसायाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरण राहील. त्यामुळं मोठं यश मिळू शकेल. वरिष्ठ व वडीलधार्‍यांचे आशीर्वाद मिळाल्यानं मनावरील ताण कमी होईल. गृहजीवन आनंदी राहील.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. मनातील दुःख व अशांतता याने आजच्या दिवसाची सुरुवात होईल. शारीरिक थकवा जाणवेल. वरिष्ठांशी वाद संभवतात. संतती विषयी काळजी सतावेल. निरर्थक खर्च होईल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद टाळा. पोटाची तक्रार राहील. नशिबाची साथ लाभणार नाही. मनात नकारात्मक विचार येतील.

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JYESHTHA GAURI AVAHANA 2026
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