ज्येष्ठा गौरी आवाहन 2026 : गौरींच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंत जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि गौराईचा पारंपरिक नैवेद्य
ज्येष्ठा गौरींचं 17 सप्टेंबरला आवाहन (Gauri Avahana 2026) होणार असून 18 सप्टेंबरला पूजन आणि 19 सप्टेंबरला विसर्जन होणार आहे. या तीन दिवसात कोणता नैवेद्य दाखवावा?
Published : September 12, 2026 at 8:58 PM IST
Jyeshtha Gauri Avahana 2026 : राज्यात 14 सप्टेंबरला घरोघरी गणपती बाप्पा विराजमान होणार आहेत. त्यानंतर आता महिलांची लगबग सुरू झाली आहे ती ज्येष्ठा गौरींच्या आगमनाची. ज्येष्ठा (Gauri Avahana 2026) गौरींना विदर्भात ‘महालक्ष्मी’, मराठवाड्यात ‘लक्ष्म्या’, तर कोकणात ‘गौरी’ असं म्हटलं जातं. ‘लक्ष्मी’ या शब्दापूर्वी ‘महा’ हे विशेषण लावून ‘महालक्ष्मी’ हा शब्द तयार झालाय. ज्येष्ठा आणि कनिष्ठा गौरींचं आवाहन, पूजन आणि विसर्जन यासोबतच त्यांना दाखवण्यात येणारा नैवेद्य आणि दोरे घेण्याची वेळही महत्त्वाची असते. यंदा गौरी आवाहन, पूजन आणि विसर्जनाचा मुहूर्त कोणता आहे, तसंच तीनही दिवस कोणता नैवेद्य दाखवला जातो, जाणून घेऊयात.
- ज्येष्ठा गौरी आवाहन : 17 सप्टेंबर 2026, गुरुवारी रोजी सायंकाळी 6 वाजून 28 मिनिटांपासून ते 7 वाजून 54 मिनिटांपर्यंत ज्येष्ठा गौरींचे आवाहन करता येईल.
- गौरी पूजन : 18 सप्टेंबर 2026, शुक्रवार रोजी सकाळी 8 ते 10 आणि दुपारी 12 वा.15 मि ते दुपारी2 वाजेपर्यंत गौरी पूजनाचा मुहूर्त आहे.
- गौरी विसर्जन : 19 सप्टेंबर 2026, शनिवार रोजी दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत गौरी विसर्जन करता येईल.
- दोरे घेण्याची वेळ : सकाळी 11 वाजल्यापासून सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत दोरे घेण्याची वेळ आहे.
पहिल्या दिवशी भाजी-भाकरीचा नैवेद्य : गौरी आगमनाच्या दिवशी गौरीला साधा, पण तितकाच चविष्ट नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. गौरीला भाजी-भाकरीचा नैवेद्य दाखवला जातो. भाद्रपद महिन्यात शेपूची भाजी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असते. प्रत्येक ऋतूत उपलब्ध होणाऱ्या भाज्यांचा आहारात समावेश करणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं या दिवशी ज्वारी किंवा बाजरीची भाकरी, शेपूची भाजी, भोपळीच्या पानांची भाजी, आळूची भाजी किंवा पाटवडी असा नैवेद्य केला जातो.
दुसऱ्या दिवशी पुरणपोळीचा नैवेद्य : गौरीच्या दुसऱ्या दिवशी गौराईला पुरणपोळी, पापड, कटाची आमटी, भात आणि बटाट्याची भाजी असा पारंपरिक नैवेद्य दाखवला जातो.
तिसऱ्या दिवशी दहीभात किंवा गोड शेवयांचा नैवेद्य : तिसऱ्या दिवशी गौराईची पाठवणी केली जाते. जाताना ती घरातील सदस्यांना सुख-समृद्धी, सौभाग्य आणि मुलाबाळांना आशीर्वाद देऊन जाते, अशी श्रद्धा आहे. या दिवशी गौरीला दहीभात, गोड शेवया किंवा शिऱ्याचा नैवेद्य दाखवला जातो.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेल असं नाही.)
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