आज चंद्र तूळ राशीत: 'या' राशींना शनि देणार शुभ फल, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या राशीभविष्यात.
Published : May 30, 2026 at 1:24 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आजच्या दिवसाची सुरुवात आनंदात होईल. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. दुपारनंतर नवीन कार्यारंभ करण्यात अडचणी येतील. आपल्या कृती संयमित ठेवणं हिताच राहील. राग, द्वेष यापासून दूर राहावं लागेल. शत्रूंचा उपद्रव वाढेल. तब्बेतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. गूढ विद्येत आवड निर्माण होईल.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. व्यापार - व्यवसायात यश प्राप्ती होईल. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळवू शकाल. आर्थिक लाभ संभवतात. प्रतिस्पर्ध्यांना चकवा देऊ शकाल. दुपारनंतर चांगले मनोरंजन होईल. प्रिय व्यक्तीच्या सहवासानं आनंदित व्हाल. वस्त्र व गृहोपयोगी वस्तूच्या खरेदीवर खर्च होईल. सामाजिक मान- सम्मान होतील.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. कामात अडचणी येतील. वाद होण्याची शक्यता असल्याने बौद्धिक चर्चेत आज सहभागी न होणं हिताच राहील. संततीविषयक काळजी निर्माण होईल. दुपारनंतर घरातील वातावरण शांत असल्यानं मानसिकदृष्टया आपणास ताजेतवाने वाटेल. शारीरिक स्वास्थ्य सुधारेल. व्यवसायात सहकारी अपेक्षित सहकार्य करतील. आर्थिक लाभ होतील. कामात यशस्वी व्हाल.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज काही ना काही कारणाने आपणास नैराश्य येईल. त्याचा आपल्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल. शक्यतो आज प्रवास टाळावेत. स्थावर संपत्तीचा व्यवहार न करणं हिताच होईल. आईची तब्बेत बिघडू शकते. मनात विचारांचे वादळ उठेल. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होऊन शारीरिक प्रसन्नता जाणवेल. नव्या कामात अडथळे येतील.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसरऱ्या भावात असणार आहे. आज अचानकपणे प्रवास घडतील. नवीन कार्यारंभ कराल. परदेशातून लाभदायक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. फायदेशीर गुंतवणूक करू शकाल. दुपारनंतर अधिक भावनाशील व्हाल. मनात निराशेची भावना वाढू शकेल. आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. स्थावर संपत्तीविषयक व्यवहार टाळणे हिताच राहील. आईच्या प्रकृतीकडं विशेष लक्ष द्यावं लागेल.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज निर्णय घेण्यात त्रास होण्याची शक्यता असल्याने नवीन कामाची सुरूवात आपण यशस्वीपणे करू शकणार नाही. आज मतभेद होण्याची शक्यता असल्यानं शक्यतो मौन पाळावे. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्य राहील. दुपारनंतर वातावरण एकदम पालटेल. कुटुंबियांसह महत्त्वपूर्ण चर्चा करून योग्य ते निर्णय घेऊ शकाल. एखाद्या सहलीचा बेत ठरवू शकाल. आज केलेली गुंतवणूक लाभदायी राहील. नशिबाची साथ मिळेल.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आज दिवसाच्या प्रारंभी आपले विचार दृढ व समतोल असतील. शारीरिक व मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्यावं लागेल. नवी वस्त्रे व अलंकार यावर जास्त खर्च होईल. दुपारनंतर आपली मानसिकता बदलेल. कुटुंबीयांशी मतभेद होतील. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात अडचणी येतील. आपला अहंकार जपण्यापेक्षा इतरांकडं लक्ष देऊन त्यांच्याशी समझोता करणं रास्त ठरेल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज आपल्या मनाला शांतता लाभेल. मनात येणार्या नकारात्मक विचारांवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. कोर्ट- कचेरीच्या कामात सावध राहावे लागेल. शारीरिक स्वास्थ्य बिघडण्याची शकयता आहे. दुपारनंतर कार्यपूर्ती दृष्टिक्षेपात येईल. शारीरिक व मानसिक स्वस्थता जाणवेल. आत्मविश्वास वाढेल. मनोरंजनासाठी पैसा खर्च कराल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आजचा दिवस लाभदायी आहे. प्राप्तीत वाढ संभवते. सामाजिक कार्यात सहभागी झाल्याने मन प्रसन्न होईल. मान- सन्मान व प्राप्तीत वाढ होईल. व्यापारात लाभ संभवतो. अपघाताची शक्यता आहे. शारीरिक स्वास्थ्य बिघडण्याची शक्यता आहे. प्राप्तीच्या मानाने खर्च अधिक होईल. वाद होण्याच्या शक्यतेमुळं वाणी संयमित ठेवा.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आजचा दिवस स्थावर संपत्तीच्या व्यवहारासाठी उत्तम आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात यश मिळेल. नोकरीत वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश होतील. बढती संभवते. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात लाभ होईल. मित्रांपासून सुद्धा लाभ संभवतो.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. आपल्या वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. संततीच्या आरोग्याची काळजी निर्माण होईल. दूरवरच्या प्रवासाची योजना आखू शकाल. दुपारनंतर व्यवसायातील वातावरण अनुकूल होईल. वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल. नोकरीत वरिष्ठ आपल्या कामिरीवर खुश होतील. पदोन्नती संभवते.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र तूळ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज वाद होण्याची शक्यता असल्याने आपल्या वाणी व क्रोधावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. गूढ विद्येचे आकर्षण होईल. सुखदायी बाबींत गोडी वाटेल. गहन चिंतन मनाला शांती देईल. दुपारनंतर अनुकूलता लाभेल. बौद्धिकदृष्टया लेखन कार्यात सहभागी व्हाल. परदेशस्य स्नेह्यांकडून एखादी आनंददायी बातमी मिळेल. व्यवसायात सावध राहावं लागेल. नोकरीत वरिष्ठांशी वाद संभवतात.