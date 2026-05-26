आज चंद्र कन्या राशीत: 'या' राशींचं चमकणार नशीब, गोल्डन टाईम सुरु, करिअरमध्ये मिळणार यश

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 26, 2026 at 2:53 AM IST

  • मेष (ARIES) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज सामाजिक व सार्वजनिक क्षेत्रात आपण प्रशंसेस पात्र ठराल. धनलाभाची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवनात सुख व संतोष अनुभवू शकाल. बौद्धिक चर्चेत सहभागी व्हाल. वाणीवर संयम राखणं आवश्यक आहे. वैचारिकदृष्टया उत्साह वाटेल. एखाद्या व्यवहारातून अतिरिक्त लाभ होण्याची शक्यता आहे.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आनंददायी आहे. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. आपले काम निर्धारित वेळेत नियोजनानुसार पूर्ण होईल. आर्थिक लाभ संभवतात. अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. स्त्रीयांना माहेरहून आनंददायी बातमी मिळून काही लाभ सुद्धा होतील. प्रकृतीत सुधारणा होईल. मित्र व सहकार्यांकडून काही लाभ संभवतात.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपल्या मनात विविध विचार तरंग उमटतील. त्या विचारांत आपण गढून जाल. आज बौद्धिक कार्य कराल. मात्र वाद टाळावेत. आपण आज संवेदनशील व्हाल. आई व स्त्रियांशी संबंधित विषयात हळवे व्हाल. शक्यतो प्रवास टाळण्याचा प्रयत्न करावा. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. प्रवाही पदार्थांपासून सावध राहावे लागेल. मानसिक ताण राहील.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. नवीन कार्य सुरू करण्यास अनुकूलता लाभेल. मित्र व नातलग भेटतील. प्रिय व्यक्तीकडून आनंद मिळेल. आप्तेष्टांसह पर्यटनाचे बेत आखाल. मनात प्रसन्नता राहील. आज केलेल्या कार्यात यश मिळवू शकाल. नोकरी- व्यवसायात प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. आर्थिक लाभ होतील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सुखा समाधानात जाईल. भावंडाबरोबरच्या संबंधात जवळीक निर्माण होईल. त्यांचे सहकार्य पण आपणास मिळेल. संबंधांमधील भावनांची जाणीव आपणाला होईल. एखाद्या रम्यपर्यटनस्थळी सहलीला जाण्याचे ठरवाल. मानसिकदृष्टया चिंतामुक्त व्हाल. कार्य़ यशस्वी होईल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र रास कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. आपले विचार समृद्ध होतील. आपल्या वाणीमुळं आपण फायदेशीर संबंध जुळवाल. व्यावसायिकदृष्टया आजचा दिवस लाभदायी आहे. प्रकृती उत्तम राहील. मन आनंदी राहील. आर्थिक लाभ होतील. सुख व आनंद मिळेल. चांगल्या बातम्या समजतील. आनंददायी प्रवास होईल. उत्तम वैवाहिक सुखाचा अनुभव घ्याल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपण आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल. सृजनशीलता वाढेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. दृढ विचारांमुळे हाती घेतलेले काम पूर्ण कराल. आत्मविश्वास वाढेल. आनंद, हर्ष व मनोरंजनावर पैसा खर्च होईल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कन्या राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा असून एखादा अपघात किंवा शस्त्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. शक्यतो वाद टाळावेत. आपल्या वक्तव्याने एखादा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक कष्ट व मानसिक चिंता यामुळं त्रस्त व्हाल. हर्ष आनंदासाठी खर्च करावा लागेल. कुटुंबियांशी वाद संभवतात.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र रास कन्या राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. योग्य प्रकारे आर्थिक नियोजन कराल. इतरांच्या सहकार्यासाठी प्रयत्न कराल. प्रत्येक कामात यश मिळेल. व्यापार विषयक योजना आखाल. दिवस आनंदात जाईल. व्यापारा निमित्ताने प्रवास घडतील. वरिष्ठांची मर्जी संपादन करू शकाल. पदोन्नती संभवते. मान - सन्मान होतील. वडील व वडीलधार्‍यांकडून लाभ होतील.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस व्यापार - व्यवसायासाठी लाभदायी आहे. जुनी येणी, प्रवास, अर्थ प्राप्ती इत्यादीसाठी दिवस अनुकूल आहे. सरकार, मित्र व संबंधितांकडून लाभ होईल. त्यांच्या कडून भेटवस्तू मिळाल्याने आनंद होईल. मात्र अग्नी, पाणी, अचानक आपत्ती यापासून सावध राहावे लागेल. व्यावसायिक कार्यासाठी धावपळ होईल. संततीच्या अभ्यासातील प्रगतीमुळं समाधान लाभेल. प्रतिष्ठा वाढेल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज अनेक विध विचारांमुळं मानसिक थकवा जाणवेल. मनातील संताप आवरण्याच्या प्रयत्नात काही अनिष्ट घडणार नाही याकडं लक्ष द्यावे लागेल. चोरी, अवैध काम, निषेधार्ह काम व नकारात्मक विचारांपासून दूर राहणे हिताच राहील. वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. कुटुंबात कोणाचा तरी विवाह ठरेल. खर्च वाढल्यामुळे हात आखडता घ्यावा लागेल. मन शांत करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र रास कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज आपणातील लेखक किंवा कलाकारास कला व्यक्त करण्याची संधी मिळेल. व्यवसायात भागीदारी करण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. दैनंदिन कार्ये व्यवस्थित पार पडल्याने दिवस आनंदात जाईल. आप्तेष्टांसह मेजवानी किंवा सहलीचे बेत आखाल. नाटक, चित्रपट, मनोरंजनाच्या ठिकाणांना भेट देऊन त्यांच्याशी जवळिक निर्माण कराल. यश व प्रसिद्धी वाढेल.

