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आज चंद्र सिंह राशीत: 'या' राशींना मेहनतीचं फळ मिळेल; वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 12:08 AM IST

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  • मेष (ARIES) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी आहे. साहित्य निर्मिती व कलात्मक अभिरुची वाढविण्यासाठी आजचा दिवस शुभ आहे. स्नेही भेटल्याने मन प्रसन्न राहील. दुपारनंतर घरातील वातावरण शांतिपूर्ण राहील. शत्रू व प्रतिस्पर्धी यांच्याशी आपला संघर्ष होईल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी मतभेद संभवतात.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी आहे. आज मातेच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. स्थावर संपत्ती संबंधित कागदपत्रावर सह्या करणे टाळावे. नकारात्मक विचार दूर सारावे लागतील. दुपारनंतर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुधारेल. विद्यार्थ्यांना अनुकूल दिवस आहे. सृजनशीलता वाढेल. हातून एखादे परोपकारी कार्य घडेल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आज सकाळी कार्यात यशस्वी व्हाल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. या सर्वांमुळं सकाळी आपण आनंदात असाल. नशिबाची साथ लाभेल. दुपारनंतर मात्र परिस्थितीत बदल होईल. कौटुंबिक मतभेद संभवतात. मातेची प्रकृती नरम गरम होईल. मनात नकारात्मक विचार येतील.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आज द्विधा मनःस्थितीमुळं आपणास दीर्घकालीन योजनेचे आयोजन करताना अडचणी येतील. कुटुंबीयांशी वाद होतील. दुपारनंतर मात्र परिस्थितीत अनुकूल बदल होईल. शारीरिक व मानसिक आरोग्यात सुधारणा होईल. भावंडांकडून काही लाभ प्राप्ती होईल. भावनिक नाते दृढ होईल. मनास शांतता लाभेल.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. आज आपल्या दृढ आत्मविश्वासाने प्रत्येक कामात आपण यशस्वी होऊ शकाल. मात्र, आपणास मन शांत ठेवावं लागेल. सरकारी कामातून फायदा होईल. कुटुंबियांचे अपेक्षित सहकार्य लाभेल. खर्चात मात्र वाढ होईल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी आहे. आज भावनेच्या भरात आपल्या हातून एखादी मोठी चुक घडू शकेल. वाद होतील. दुपारनंतर मात्र आत्मविश्वास वाढेल. सामाजिक मान - प्रतिष्ठेत वाढ होईल. रागावर मात्र नियंत्रण ठेवावं लागेल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. मित्रांसह एखाद्या सहलीस जाऊ शकाल. त्यांच्याकडून एखादा फायदा संभवतो. व्यापारात लाभ होईल. कुटुंबियांशी सौहार्दाचे संबंध राहतील. दुपारनंतर मात्र शारीरिक व मानसिक आरोग्य नाजूक होईल. वाद होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. एखादा आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्या.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. दृढ मनोबल व आत्मविश्वासाच्या जोरावर आज आपली सर्व कामे आपण सहजपणे पूर्ण करू शकाल. नोकरी - व्यवसायात आपल्या बुद्धिमत्तेची प्रशंसा होईल. नोकरीत आपल्या कामगिरीवर वरिष्ठ खुश होतील व त्यामुळे आपल्या पदोन्नतीची शक्यता वाढेल. वडिलधार्यांशी आपले संबंध सौहार्दाचे होतील. तसेच त्यांच्याकडून एखादा फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मित्रांकडून सुद्धा फायदा होण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर आपले विचार प्रगल्भ होतील.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. आपण सकाळी एखाद्या मंगल कार्यात सहभागी व्हाल. एखादे नुकसान होण्याच्या शक्यतेमुळे आपणास रागावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. दुपार नंतर परिस्थितीत बदल होईल. आपली कामे सहजपणे होतील. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी संपादन करू शकाल. पदोन्नती संभवते. घरातील वातावरण खेळीमेळीचे राहील.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी आहे. आज सकाळी प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. मनात नकारात्मक विचार थैमान घालतील. अचानकपणे खर्चात वाढ होईल. दुपारनंतर परिस्थितीत सुधारणा होऊ लागेल. एखादा प्रवास संभवतो. मनःशांती लाभेल. रागावर मात्र नियंत्रण ठेवावं लागेल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. लहानसहान गोष्टींवरून वैवाहिक जीवनात वाद होतील. हे वाद विकोपास जाऊ शकतात. सांसारिक प्रश्नांविषयी आपण उदासीन व्हाल. कोर्ट - कचेरीपासून दूर राहावे. एखादी मानहानी संभवते. आपण नवीन कामाची सुरूवात करू शकाल. स्फूर्ती व प्रसन्नतेचा अभाव जाणवेल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र सिंह राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. मन चिंतीत होईल. कार्यात अडचणी येऊन ती पूर्ण होण्यास विलंब होईल. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य लाभणार नाही. वैवाहिक जीवनात कटकटी निर्माण होतील. सांसारिक जीवनाचा कंटाळा येईल. व्यापारात भागीदारांशी मतभेद संभवतात. शक्यतो कोर्ट - कचेरीपासून दूर राहावे. मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट; धरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव

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आज चंद्र सिंह राशीत
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