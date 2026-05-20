'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस?, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : May 20, 2026 at 5:00 AM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज आपलं मन चंचन झाल्यानं निर्णय घेणं कठीण जाईल व त्यामुळं महत्वाची कामे आपण पूर्ण करू शकणार नाही. प्रतिस्पर्ध्यांशी सामना करावा लागेल. नवीन काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. बौद्धिक किंवा तांत्रिक चर्चेत आपण सहभागी होऊ नये. आज छोटासा प्रवास संभवतो. आज स्त्रीयांनी आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावं. साहित्य लेखनासाठी आजचा दिवस चांगला असल्यानं आपण आपली प्रतिभा शक्ती दाखवू शकाल.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज मन स्थिर ठेवून काम न केल्यास चांगल्या संधी हातातून निसटून जाऊ शकतात. आज हट्ट न करता समाधानी राहिलात तर चांगलं होईल. ठरविलेले प्रवास होणार नाहीत. भावंडांकडून प्रेम व सहकार्य मिळेल. कलावंत, कारागीर, व लेखक हे आपली प्रतिभा दाखवू शकतील. स्वास्थ्य उत्तम राहील. प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करू शकाल.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस आर्थिक दृष्टया लाभदायी आहे. शारीरिक व मानसिकदृष्टया आपणास प्रसन्नता व उत्साहाचा अनुभव येईल. स्वादिष्ट भोजन व चांगले कपडे घालावयास मिळतील. मित्र व कुटुंबियांसह दिवस आनंदात घालवाल. त्यांच्याकडून भेटवस्तू मिळतील. आर्थिक फायदा होईल. मनात येणार्या नकारात्मक विचारांना काढून टाकण्याचा प्रयत्न करा. दांपत्य जीवन सुख होईल.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस जास्त खर्च होण्याचा आहे. कौटुंबिक वातावरण पण फारसे समाधानकारक असणार नाही. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. मनात निर्माण होणार्या अनिश्चिततेमुळं मानसिक अस्वास्थ्य राहील. मनःस्थिती द्विधा होईल. संभाव्य वाद टाळण्यासाठी बोलण्यावर संयम ठेवा. इतरांचे गैरसमज दूर केल्यामुळं प्रत्येक बाब लवकर पूर्ण होईल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. मान - प्रतिष्ठेस तडा जाण्याची शक्यता आहे.
सिंह (LEO) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज व्यापारात लाभ व मिळकतीत वाढ होईल. उत्तम भोजन प्राप्ती होईल. मित्रांसह रम्य स्थळाला भेट देऊ शकता. स्त्री मित्रांचे विशेष सहाय्य मिळेल. मुलाची भेट होईल. वाडवडील किंवा मोठया भावंडांचा सहवास मिळेल. एखादा मंगल प्रसंग असू शकतो. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. पत्नीचे सहकार्य लाभेल. आजचा दिवस नवीन वस्तू खरेदीला अनुकूल आहे.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आज आपण नव्या कामाची जी योजना बनवली आहे ती पूर्ण होईल. व्यापार व नोकरी असलेल्यांना आजचा दिवस फायद्याचा आहे. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश झाल्यानं पदोन्नतीची संधी मिळेल. पितृघराण्याकडून फायदा होईल. स्वास्थ्य चांगले राहील. कुटुंबातील वातावरण आनंदाचं राहील. पत्नीसह चांगला वेळ घालवाल. व्यावसायिक कामासाठी बाहेर जावे लागेल.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज नोकरीच्या ठिकाणी आपणास वरिष्ठांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागेल. संततीविषयक काळजी वाटेल. दूरवरच्या प्रवासाचे नियोजन कराल. एखादा प्रवास संभवतो. लेखन व साहित्य निर्मिती होईल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वादविवाद संभवतात.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज आपणास प्रकृतीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. कफ, श्वास, किंवा पोट यांचा त्रास होऊ शकतो. शरीराने व मनाने आज आपण अस्वस्थ राहाल. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. कोणतेही अवैध काम किंवा सरकारी काम यापासून दूर राहा, नाहीतर अडचणीत याल. पाण्यापासून दूर राहा. आज खर्च खूप वाढतील.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस बौद्धिक व तार्किक विचार - विनिमयासाठी अनुकूल आहे. सामाजिक सन्मान होतील. मित्रांचा सहवास लाभेल. त्यांच्यासह एखाद्या सहलीस जाऊ शकाल. स्वादिष्ट भोजन व सुंदर वस्त्र लाभल्याने मन प्रसन्न राहील. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. भिन्नलिंगी वक्तींच्या सहवासात वेळ चांगला जाऊ शकेल. भागीदारी लाभदायी होईल.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज व्यापार - व्यवसायात मोठे यश मिळाले तरी आपण कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. व्यापार - व्यवसायाच्यादृष्टीनं केलेल्या भावी योजना यशस्वी होतील. आर्थिक देवाण - घेवाणीचा व्यवहार व्यवस्थित पार पडेल. देश- परदेशात व्यवसायात फायदा होईल. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल. धनलाभ संभवतो. कामात यशस्वी व्हाल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपण बौद्धिक क्षमता, लेखनकार्य व नवनिर्मिती व्यवस्थित पूर्ण करू शकाल. विचार एकाच गोष्टीवर स्थिर राहणार नाहीत व त्यात सातत्याने बदल होत राहील. स्त्रीयांनी आपली वाणी संयमित ठेवावी. शक्यतो आज प्रवास टाळावेत. संततीसंबंधी प्रश्न भेडसावतील. आज नवीन काम सुरू न करणं हिताच राहील. अचानक खर्च उदभवण्याची शक्यता असल्यानं त्याची तरतूद करून ठेवावी.
मीन (PISCES) : आज चंद्र मिथुन राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज घर, वाहन इत्यादींची कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतील. घरातील वातावरण बिघडू नये यासाठी संभाव्य वाद टाळावेत. आईचे आरोग्य बिघण्याची शक्यता आहे. धन व प्रतिष्ठेची हानी संभवते. स्त्रीयांशी व्यवहार करताना सावध राहावे. उत्साहाचा अभाव जाणवेल. शक्यतो प्रवास टाळावेत. अपघाताची शक्यता असल्याने जलाशया पासून दूर राहावे. आज आपण अती हळवे झाल्याचा त्रास होईल.