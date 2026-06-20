ETV Bharat / spiritual

12 राशींसाठी कसा राहील आजचा दिवस, वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 4:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  • मेष (ARIES) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या भावात स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. शारीरिक थकवा जाणवेल. आज शक्यतो प्रवास टाळावा. हट्टीपणा सोडून द्यावा. पोटाच्या तक्रारी उदभवतील, तेव्हा प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. संततीची काळजी राहील. कामात यश लाभेल. कामाच्या धावपळीमुळं कुटुंबीयांसाठी वेळ देऊ शकणार नाही. त्यामुळं त्यांच्याशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. पैतृक संपत्तीपासून लाभ संभवतात.वडील आपणांशी खूप चांगल्या रीतीनं वागतील. खेळाडू व कलाकारांसाठी आजचा दिवस उत्तम आहे. त्यांना आपलं कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल. संततीसाठी खर्च करावा लागेल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस नवीन योजना अंमलात आणण्यासाठी अनुकूल आहे. नोकरीत वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून किंवा सरकारकडून परिश्रमाचा यथोचित मोबदला मिळेल. शेजारी - पाजारी, भावंडे तथा मित्रमंडळ यांच्यासह आनंदात वेळ घालवाल. नशीबाची साथ मिळेल. जवळपासचे प्रवास घडतील.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज गैरसमज व नकारात्मक व्यवहार आपल्या मनात ग्लानी निर्माण करतील. प्रकृतीचा विशेषतः डोळ्यांचा त्रास होईल. कुटुंबियांशी मतभेद होतील. कामासंबंधी समाधानाची भावना निर्माण होईल. धन खर्च होईल. अवैध प्रवृत्तीकडं झुकणार्‍या मनाला काबूत ठेवावं लागेल. विद्यार्थ्यांना विद्यार्जनात अपेक्षित सफलता मिळणार नाही.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज कोणत्याही कामासंबंधी आत्मविश्वासाने त्वरित निर्णय घेऊ शकाल. वडील व वडीलधार्‍यांचा सहवास लाभेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. स्वभावात संताप व वागण्यात तापटपणा राहील. त्यावर नियंत्रण ठेवावं. डोकेदुखी व पोटाचे आजार बळावतील. दांपत्य जीवनात माधुर्य राहील.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आपल्या अहंपणामुळं आज भांडण होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक व मानसिक चिंतेत दिवस जाईल. स्वभावातील उतावळेपणामुळं काम बिघडण्याची शक्यता आहे. कुटुंबीय व मित्रांशी पटणार नाही. अचानक पैसा खर्च होईल. मांगलिक कार्यात भाग घेण्याची संधी मिळेल. कोर्ट - कचेरी व नोकरांपासून जपून राहावे लागेल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभफलदायी व लाभदायी आहे. मित्रांशी भेट होऊन त्यांच्यासह फिरायला जाल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखा - समाधानाचा अनुभव येईल. नोकरी - व्यवसायात उत्पन्न वाढेल. व्यापारात विकासाच्या संधी मिळतील. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. दांपत्य जीवनात उत्तम वैवाहिक सुख मिळेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशमात स्थानी असेल. आज कौटुंबिक जीवनाची सार्थकता आपल्या लक्षात येईल. घरात आनंदाचं वातावरण राहील. प्रत्येक काम विनासायास पार पडेल. व्यापार्‍याना व्यापारात चांगल्या संधी प्राप्त होतील. उत्पन्न वाढेल. नोकरी - व्यवसायात प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. उच्च अधिकारी व वडीलधार्‍यांचा सहवास लाभून त्यांच्याकडून प्रोत्साहन मिळेल. संततीकडून समाधान मिळेल. मान - प्रतिष्ठा वाढेल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज आपणाला प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. कामात उत्साह व आवेशाचा अभाव राहील. मन चिंतायुक्त राहील. संततीची समस्या हे त्याचं कारण असू शकते. नोकरी - व्यवसायात त्रास होईल. जोखमीचे विचार, व्यवहार ठरविण्यापूर्वी पूर्ण विचार करण्याची आवश्यकता आहे. कामात फार कमी प्रमाणात यश मिळेल. उच्च अधिकारी व विरोधक यांच्याशी वादविवादात पडू नये.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज नकारात्मक विचार प्रभावी होऊ देऊ नका. भागीदारांशी संबंध बिघडतील. अचानक प्रवास करावा लागेल. त्यावर खर्च करावा लागला. नवे संबंध प्रस्थापित करणे हितकर ठरणार नाही. संतापावर काबू ठेवल्यामुळं अनेक संकटांपासून वाचाल. आहारावर विशष लक्ष न दिल्यास प्रकृती बिघडेल. व्यवस्थापन कार्यात आपलं नैपुण्य दाखवाल. अचानक धनलाभ होईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र सिंह राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रसन्नतेचा आहे. आपला आत्मविश्वास वाढल्यानं कामात यश मिळणं सहज शक्य होईल. स्वभावातील मौजवृत्ती मनाला स्फूर्ती देईल. भिन्नलिंगी व्यक्तीशी परिचय होऊन त्याचे परिवर्तन प्रणयात होण्याची शक्यता आहे. जवळचा प्रवास घडेल. सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा वाढेल. स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र व वाहनसुख मिळेल. भागीदारीत लाभ होण्याची शक्यता आहे.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र सिंह राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. मनाचा खंबीरपणा व आत्मविश्वास आपलं काम यशस्वी करील. कुटुंबात सुख - शांती, आनंदाचं वातावरण राहील. राग व बोलण्याची उद्धट पद्धत यांवर संयम ठेवा. नोकरीत वर्चस्व राहील. प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवाल. आजारी व्यक्तीची प्रकृती सुधारेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याचा अनुभव येईल.

TAGGED:

HOROSCOPE
RASHI BHAVISHYAF
आजचं राशीभविष्य
राशीभविष्य
HOROSCOPE 20 JUNE 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.