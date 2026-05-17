आज चंद्र वृषभ राशीत; रविवार 'या' राशींसाठी ठरणार लकी; वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 17, 2026 at 12:56 AM IST

  • मेष (ARIES) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य साधारण राहील. खर्चाच्या काळजीमुळं मन अशांत राहील. वाणीवर संयम ठेवणं आवश्यक आहे. बाहेरचं खाणं - पिणं टाळणं हिताच राहील. कामाच्या ठिकाणी स्त्री सहकार्यांचे सहकार्य लाभेल. मनात नकारात्मक विचार येतील. आर्थिकदृष्टया सुद्धा दिवस मध्यम फलदायी आहे.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. कामात सहजपणे एकाग्रचित्त होऊ शकेल. धनलाभ होऊन आर्थिक नियोजन सुद्धा यशस्वीपणे करू शकाल. कुटुंबियांसह वेळ आनंदात जाईल. आत्मविश्वास वाढेल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्यामुळं तणावग्रस्त राहील. शारीरिक त्रास, विशेषतः डोळ्यांचे विकार बळावतील. मित्र व कुटुंबीयांच्या बाबतीत काही घटना घडतील. कोणतेही कार्य विचारपूर्वकच करा. आपलं बोलणं किंवा व्यवहार यामुळं कोणाला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. एखादा अपघात संभवतो. आज आपला खर्च अधिक होईल. मानसिक चिंतेने मन त्रस्त होईल. वायफळ कामावर शक्ती खर्च होईल.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. नोकरी व व्यापारात लाभ होतील. मित्रांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल. अविवाहितांचे विवाह ठरू शकतील. उत्पन्नाच्या साधनात वाढ होईल. अचानक धन प्राप्ती होईल. आर्थिक योजना यशस्वीपणे पूर्ण होतील. रमणीय ठिकाणी प्रवासाला जाण्याचे बेत आखाल.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आज आपल्या कार्यक्षेत्रात आपले वर्चस्व राहील. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीने प्रभावित होऊन आपणावर खूष होतील. दृढ मनोबल व खंबीर आत्मविश्वासामुळं आपलं प्रत्येक काम यशस्वी होईल. वडिलांशी सौहार्दाचे संबंध राहतील व त्यांच्याकडून लाभ सुद्धा होईल. जमीन, वाहन, संपत्ती संबंधीत कार्य करण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस आनंदात जाईल. आर्थिक फायदा होईल. तसेच परदेशात राहणार्‍या नातेवाईकांकडून आनंददायी बातमी समजल्यानं आपण आनंदित व्हाल. एखाद्या सहलीसाठी खर्च होईल. भावंडांकडून काही फायदा होण्याची शक्यता आहे. परदेशात जाऊ इच्छिणार्‍यांना परदेशात जाण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. सरकार विरोधी कामे, राग इत्यादींपासून दूर राहणं हिताच राहील. शक्यतो नवीन संबंध जुळवू नये. आर्थिक संकट येण्याची शक्यता आहे. मनास शांतता लाभण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज दैनंदिन कामाकडं दुर्लक्ष करून आनंदात आपण व्यस्त राहाल. पर्यटनस्थळ किंवा मनोरंजनाच्या ठिकाणी जाऊन मन प्रसन्न होईल. समाजात मान - सन्मान होतील. मित्र व कुटुंबियांशी हिंडणं - फिरणं आनंददायी ठरेल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. घरात आनंददायी वातावरण राहील. शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक प्रसन्नता लाभेल. नोकरी - व्यवसायातील वातावरण आपणास अनुकूल राहील. सहकार्यांचे उत्तम सहकार्य मिळेल. स्त्रीयांना माहेरहून चांगली बातमी मिळेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. तब्बेतीच्या बाबतीतही चिंता राहील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागेल. संततीशी मतभेद होतील. त्यांच्या आरोग्याची काळजी राहील. प्राप्त परिस्थिती विचारात घेता प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद टाळणे हिताच राहील.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज मन संवेदनशील राहील्याने मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. विद्यार्थ्यांना विद्याभ्यासात यश प्राप्ती होईल. आज ठरवलेली सर्व कामे व्यवस्थित पार पडतील. स्त्रीयांना सौंदर्य प्रसाधनांवर खर्च करावा लागेल. जमीन, घर, वाहन इत्यादी कागदपत्रांविषयी सावध राहावं लागेल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आपली कलात्मक व सृजनात्मक क्षमता वाढेल. वैचारिक स्थिरता आल्यानं सर्व कामे व्यवस्थित पार पडतील. महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी दिवस शुभ आहे. जोडीदारा सोबत दिवस आनंदात जाईल. मित्रांसह छोटीशी सहल आयोजित कराल. भावंडांकडून लाभ होईल. कार्यात यश मिळेल. मान- सम्मान होतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.

