आज चंद्र वृषभ राशीत; रविवार 'या' राशींसाठी ठरणार लकी; वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : June 14, 2026 at 12:31 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज आपणास आर्थिक व्यवहार सावधपणे करावे लागतील. वाद - विवादापासून दूर राहिल्यास कुटुंबियांशी निर्माण होणारी कटुता टाळू शकाल. खाण्या - पिण्याची काळजी घ्या नाहीतर स्वास्थ्य बिघडवू शकते. भोजन वेळेवर घेता येणार नाही. विनाकारण खर्च होतील. घरी तसेच व्यवसायात समजूतदारपणा दाखवणे आपणास फायदेशीर राहील. आजचा दिवस आपल्यासाठी सामान्य आहे.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आजचा दिवस फायद्याने भरलेला आहे. आज आपण शरीर व मनाने स्वस्थ राहाल. तसेच पूर्ण वेळ ताजेतवाने राहाल. आपल्यात असलेली कलात्मकता व सृजनात्मकता यांचा उपयोग कराल. आर्थिक योजना बनवाल. धनलाभ सुद्धा होऊ शकतो. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवाल. आज नवे कपडे, व दागिने ह्यांची खरेदी झाल्यानं दिवस आनंदात जाईल. आत्मविश्वासात वृद्धी होईल.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज आपल्या उक्ती व कृतीमुळं काही अडचणी निर्माण होतील. वाद होण्याची शक्यता आहे. प्रकृतीस त्रास संभवतो. विशेषतः नेत्रविकार त्रास देतील. एखादा अपघात संभवतो. कुटुंबियांशी वाद होतील. प्राप्तीच्या मानाने खर्चात वाढ होईल. मन:शांतीसाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आजचा दिवस आर्थिक नियोजन व नव कार्यारंभ करण्यासाठी उत्तम आहे. उद्योग - व्यवसायात लाभ, नोकरीत बढती, उत्पन्नाच्या मार्गांत वाढ झाल्यानं आपणाला खूप आनंद व समाधान वाटेल. मित्र, पत्नी, संतती अशा सर्वांकडून आनंददायी बातम्या मिळतील. मंगलकार्ये ठरतील. प्रवास व विवाहाचे योग आहेत. प्रणयाच्यादृष्टीने दिवस अनुकूल आहे. उत्तम वैवाहिक सुखाचा आनंद मिळेल.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज आपणास प्रत्येक कामात उशीरा यश मिळेल. कार्यालयात किंवा घरात जबाबदार्यांचे ओझे वाढेल. जीवनात अधिक गंभीरतेचा अनुभव होईल. नवीन संबंध स्थापित करणे किंवा कामासंबंधी महत्वाचा निर्णय घेणे हे टाळा. पित्याशी मतभेद होतील. शुभ कार्य ठरविण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल नाही.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आजचा दिवस आपला परोपकारी कार्यात खर्च होईल. एखाद्या प्रवासात संवाद साधण्याची संधी मिळेल. परदेशगमनाचे योग येतील. भावंडांकडून लाभ होईल. कार्यालयात वरिष्ठांपासून सांभाळून राहा. आर्थिक लाभ होईल. शरीर व मन एकदम स्वस्थ राहील.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज शक्यतो कोणत्याही नवीन कामाचा आरंभ न करणं हिताचं राहील. आपले वक्तव्य व वर्तन नियंत्रणात ठेवल्यास संभाव्य गैरसमज टाळून होणारे नुकसान टाळू शकाल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. गूढ विद्येचे आकर्षण वाढेल. आज एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल. मानसिक शांतीसाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस आपण आनंद उल्हासात घालवाल. रोजच्या कामातून वेळ काढून स्वतःसाठी थोडा वेळ काढू शकाल. मित्रांसह एखाद्या प्रवासास जाल. उत्तम भोजन व नवीन आभूषणे मिळाल्याने आपण खूप आनंदित व्हाल. व्यापार - भागीदारीत फायदा होईल. सार्वजनिक क्षेत्रात मान - सन्मान होतील. भिन्नलिंगी व्यक्तिंचे आकर्षण वाटेल. पत्नीसह वेळ आनंदात घालवाल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस नोकरदारांना लाभदायक आहे. आर्थिक लाभाची शक्यता आहे . घरात आनंदाचे वातावरण राहील. नोकर व सहकारी आपणाला मदत करतील. कार्यात सफलता व यश मिळेल. विरोधक व प्रतिस्पर्धी ह्यांच्यावर मात करू शकाल. मैत्रीणींची भेट होईल.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशी पासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आज कला व साहित्य क्षेत्रात असणार्या व्यक्ती त्या क्षेत्रात विशेष कामगीरी करतील. आपल्या रचनात्मक व सृजनशील शक्तींचा इतरांना परिचय द्याल. प्रेमिकांना परस्परांत गाढ प्रेमाचा अनुभव येईल. त्यांच्या भेटी रोमांचक ठरतील. शेअर - सट्टा यात लाभ होईल. संततीच्या समस्या मिटतील. मित्रांकडून लाभ होईल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज स्वभाव जास्त हळवा बनल्याने मानसिक अस्वास्थ्य राहील. आर्थिक बाबींचे नियोजन कराल. आईकडून अधिक प्रेमाचा वर्षाव झाल्याचा अनुभव येईल. स्त्रिया सौंदर्य - प्रसाधने, वस्त्र, अलंकार यांवर जास्त खर्च करतील. विद्यार्थ्यांना यश लाभेल. स्वभावात हट्टीपणा राहील. सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता आहे.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्या राशी पासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी अनुकूल आहे. आपली सृजनशक्ती वाढेल. स्थिर विचार व खंबीर मन यामुळं कार्य चांगल्या प्रकारे करू शकाल. मित्रांसह प्रवास - पर्यटन होऊ शकेल. भावंडांशी जवळीक वाढेल. सामाजिक मान - सन्मान व प्रतिष्ठा वाढेल.