'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस?, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : May 13, 2026 at 4:08 AM IST
- मेष (ARIES) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या स्थानी असेल. आज आपला कल धार्मिकतेकडे राहिल. द्विधा मनामुळं ठाम निर्णय आपण घेऊ शकणार नाही. शक्यतो आज आर्थिक देवाण - घेवाण करू नका. शारीरिक व मानसिक बेचैनी राहील. मंगल कार्यावर पैसा खर्च होईल.
- वृषभ (TAURUS) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आज व्यापारात वृद्धी होण्याबरोबरच व्यापार विषयक सौदे लाभदायक ठरतील. उत्पन्नाच्या साधनात वाढ होईल. वडीलधारी व मित्राकडून लाभ व सुखद क्षण लाभतील. दांपत्य जीवनात सुख समाधान मिळेल. पर्यटनाचे बेत आखाल. महिला वर्गाकडून लाभ होतील व मान - सन्मान मिळेल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरू शकतील. संततीकडून आनंददायी बातम्या मिळतील.
- मिथुन (GEMINI) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम स्थानी असेल. आज आपले प्रत्येक काम सुरळितपणे पार पडेल. घर, कार्यालय व सार्वजनिक ठिकाणी अनुकूल वातावरण राहिल्यानं मनास प्रसन्न वाटेल. मान - सन्मान वाढतील. वरिष्ठांच्या सहकार्यामुळं आपल्या प्रगतीचा मार्ग रुंदावेल. कौटुंबिक जीवनात आनंद पसरेल. सांसारिक सुख उत्तम मिळेल. आज सरकारी कामात येणारे अडथळे दूर होऊन आपला मार्ग मोकळा होईल.
- कर्क (CANCER) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्या बरोबरच भाग्योदयाची संधी आपली प्रसन्नता वाढवेल. परदेशातून सुखद बातम्या येतील. मंगल कार्य, प्रवासामुळं आपल्या आनंदात भर पडेल. कुटुंबियांसह चांगल्या प्रकारे वेळ जाईल. परदेशगमनाची इच्छा बाळगणारे, तसेच नोकरदारांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.
- सिंह (LEO) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम स्थानी असेल. आज प्रकृतीकडं विशेष लक्ष द्यावं लागेल. त्यासाठी पैसा सुद्धा खर्च होऊ शकतो. आज घरचे पदार्थ खाणे अधिक फायदेशीर होऊ शकेल. नकारात्मक विचार मनात येतील, ते दूर करावे लागतील. मानसिक शांतता लाभण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन घ्यावे व त्यासाठी प्रयत्न सुद्धा करावेत.
- कन्या (VIRGO) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या स्थानी असेल. आज नवीन कामाची सुरूवात न करणं हिताच राहील. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. बाहेरचे खाणे - पिणे टाळावे लागेल. आज आपला स्वभाव चिडचिडा झाल्यानं बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. खूप खर्च होईल. पाण्यापासून जपून राहावे लागेल. सरकारविरोधी कृत्ये, भांडणे यापासून शक्य तितके दूर राहावे.
- तूळ (LIBRA) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या स्थानी असेल. आज आपले स्वास्थ्य उत्तम राहील. व्यापारात लाभ होईल. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. कुटुंबियांसह वेळ आनंदात घालवू शकाल. बोलण्यावर ताबा ठेवा. खर्च वाढणार नाही याकडेही लक्ष द्या. कामात यश प्राप्त होईल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या स्थानी असेल. आज आपण वाद - विवादात अडकाल. संततीविषयी चिंता लागेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळाल्याने त्यांचा उत्साह अधिकच वाढेल. शेअर्स व सट्टा यात गुंतवणूक न करणे हिताच राहील. शक्य असेल तर प्रवास टाळा. भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. केलेल्या कष्टाचे यथोचित यश सुद्धा मिळेल.
- धनू (SAGITTARIUS) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या स्थानी असेल. आज जास्त संवेदनशीलतेमुळे कौटुंबिक गोष्टींत मानसिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. द्विधा मनःस्थितीमुळं मनात चलबिचल वाढेल. आरोग्याच्यादृष्टीनं पण दिवस चांगाल नाही. आईच्या तब्बेती विषयी विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल. निद्रानाशाचा त्रास होईल. पाण्यापासून जपून राहणे हिताचे ठरेल.
- मकर (CAPRICORN) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मित्र - परिवारासह आनंदात जाईल. एखाद्या पर्यटन स्थळाला भेट द्याल. स्थावर मिळकती संबंधीची कामे आज करू शकाल. व्यवसाय करणार्यांना आजचा दिवस अनुकूल आहे. विद्यार्थ्यांना सुद्धा अनुकूलताच लाभेल. प्रतिस्पर्धी पराभूत होतील. स्वास्थ्य टिकून राहील. आज आर्थिक लाभ होऊ शकतात. नवीन कामाची सुरूवात आज करू शकता.
- कुंभ (AQUARIUS) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या स्थानी असेल. आज द्विधा मनःस्थिती असल्यानं निर्णय घ्यायला त्रास होईल. निरर्थक खर्च होतील. बोलण्यावर ताबा नसल्यानं कुटुंबीयांशी मतभेद होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या वेळी मन एकाग्र होणार नाही. कामे यशस्वी होण्यास उशीर लागेल.
- मीन (PISCES) : मीन राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम असेल. वातावरण उत्साहपूर्ण असल्यानं नवीन कामे सुरू करण्याची प्रेरणा मिळेल. कुटुंबात सुखशांतीचं वातावरण असेल. मित्र व कुटुंबीय यांच्यासह प्रवासास जाऊ शकाल. धनप्राप्ती संभवते. एखाद्या प्रवासात किंवा मंगल कार्यात सहभागी व्हाल.