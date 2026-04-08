आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल? वाचा राशीभविष्य
आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
राशीभविष्य (File Photo)
Published : April 8, 2026 at 12:08 AM IST
- मेष (ARIES) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम स्थानी असेल. आज आपण ठरविलेली कामं सहज पूर्ण करालं, परंतु आपण जो प्रयत्न करत आहात तो चुकीच्या दिशेनं होत आहे असं वाटत राहील. एखाद्या मंगल कार्याला उपस्थिती लावाल. प्रवास संभवतो. रागावर ताबा ठेवावा लागेल. संतापामुळं नोकरी - व्यवसायात किंवा घरी मतभेद होतील.
- वृषभ (TAURUS) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या स्थानी असेल. आज हाती घेतलेलं काम पूर्ण न झाल्यानं आपण निराश व्हाल. कार्यात यश मिळण्यासाठी जरा विलंब लागेल. खाण्या-पिण्यामुळं प्रकृती बिघडेल. नवीन काम सुरू करायला आजचा दिवस अनुकूल नाही. प्रवासात विघ्ने येतील. नोकरी-व्यवसायाच्या जागी कामाचा व्याप वाढल्यामुळं थकून जाल. आपणास मानसिक शांतता लाभण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
- मिथुन (GEMINI) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या स्थानी असेल. आजच्या दिवसाचा प्रारंभ आरामदायी व प्रसन्न वातावरणात होईल. पाहुणे व मित्रांच्या सहवासात मेजवानी, सहल, किंवा मनोरंजनाचा बेत ठरवाल. नवे कपडे, दागिने व वाहन खरेदी करू शकाल. मन आनंदानं भरून जाईल. भिन्नलिंगी व्यक्तीचं आकर्षण राहील. सार्वजनिक जीवनात सन्मान मिळेल व लोकप्रियता वाढेल. व्यापारात भागीदारीमध्ये फायदा होईल. दांपत्यसुखाची प्राप्ती होईल.
- कर्क (CANCER) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस खुशीचा आणि यशाचा आहे. कुटुंबात सुख शांती व समाधान राहील. नोकरदारांना कार्यालयात अनुकूल वातावरण राहील. नोकर वर्गाकडून व आईच्या घराण्याकडून लाभ होईल. आरोग्य उत्तम राहील. आर्थिक लाभ होईल. आवश्यक खर्च होतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवाल.
- सिंह (LEO) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या स्थानी असेल. आज आपण शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ राहाल. आंतरिक सृजनशीलता नवीन स्वरूपात व्यक्त होईल. साहित्य लेखनात नवीन कार्य प्रदान कराल. प्रिय व्यक्तीचा सुखद सहवास लाभेल. संततीच्या प्रगतीच्या बातम्या मिळतील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. हातून एखादे परोपकारी कृत्य घडेल. गूढ व रहस्यमय विद्येकडं कल होईल.
- कन्या (VIRGO) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या स्थानी असेल. आज प्रत्येक कार्यात प्रतिकूलतेचा अनुभव येईल. आरोग्य बिघडेल. मन चिंताग्रस्त राहील. कुटुंबियांशी पटणार नाही व त्यामुळं घरात शांतता नांदणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता आहे. पाण्यापासून भीती आहे.स्थावर मालमत्ता, वाहन इत्यादी संबंधीच्या कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी पूर्ण विचार करा.
- तूळ (LIBRA) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या स्थानी असेल. नवीन कामाची सुरूवात करण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. कौटुंबिक किंवा व्यावहारिक कामानिमित्त बाहेर जावं लागेल. जवळपासच्या प्रवासाचा बेत आखाल. विदेशातून चांगल्या बातम्या येतील. भावंडांशी संबंध सौहार्दपूर्ण राहतील. आज शारीरिक आणि मानसिक स्वस्थता अनुभवू शकाल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम स्थानी असेल. आज कौटुंबिक कलह होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबियांशी गैरसमज होणाची शक्यता आहे. मनात येणारे नकारात्मक विचार दूर सारावे लागतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडचणी येतील. अनावश्यक खर्च उदभवू नयेत याकडं लक्ष द्यावं लागेल. शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्य आपणास बेचैन करेल.
- धनू (SAGITTARIUS) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या स्थानी असेल. आज संततीचे स्वास्थ्य सुधारेल. विद्यार्थ्यांना विद्याभ्यासात यश प्राप्त होण्यास आजचा दिवस उत्तम आहे. विदेश व्यापारात लाभ होईल. आपल्या हातून एखादे मंगल कार्य संपन्न होईल. स्नेहीवर्ग व मित्रांच्या सहवासानं आनंद होईल. आर्थिक लाभ होईल. वैवाहिक जोडीदाराकडून सुख - समाधान मिळेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. सुग्रास भोजनाची प्राप्ती होईल. आरोग्य उत्तम राहील.
- मकर (CAPRICORN) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आज सावध राहावं लागेल. कठोर परिश्रमानंतरही कमी यश मिळाल्यानं मनात नैराश्याची भावना उत्पन्न होईल. घरगुती वातावरण पण शांत नसेल. आरोग्याची तक्रार राहील. एखादी दुर्घटना संभवते. व्यवसायात सरकारी हस्तक्षेप वाढेल. कोर्ट - कचेरी प्रकरणात सांभाळून पावले उचला. सामाजिक उपक्रमात भाग घ्याल. परोपकारी कार्यावर पैसा खर्च होईल.
- कुंभ (AQUARIUS) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम स्थानी असेल. आज आपण एखाद्या नव्या कामाचं नियोजन किंवा सुरुवात करू शकाल. नोकरी-व्यवसायात लाभ प्राप्ती होईल. स्त्री मित्र आपल्या प्रगतीत मदत करतील. आर्थिक लाभाच्या दृष्टीकोनातून आजचा दिवस फार चांगला आहे. रमणीयस्थळी पर्यटनासाठी जाण्याचा बेत ठरवाल. समाजात प्रसिद्धी मिळेल. संततीची प्रगती होईल. पत्नी आणि संततीकडून आनंदाची बातमी मिळेल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील.
- मीन (PISCES) : वृश्चिक राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज नोकरी किंवा व्यवसायात यश मिळाल्यानं तसेच वरिष्ठांकडून प्रोत्साहन मिळाल्यानं आपणास अत्यंत प्रसन्नतेचा अनुभव येईल. व्यापार वृद्धी होईल. वसुलीची रक्कम प्राप्त होईल. वडील व वडीलधार्यांकडून लाभ होईल. उत्पन्नाचं प्रमाण वाढेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदाचं राहील. मान-सन्मान किंवा उच्चपद मिळेल.