12 राशींसाठी कसा राहील 'या' महिन्यातील शेवटचा शुक्रवार? वाचा आजचं राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
Published : July 31, 2026 at 12:07 AM IST
- मेष (ARIES) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस थकबाकी मिळण्यास, व्यापारातील वसुली होण्यास व प्रवास यासाठी उत्तम आहे. व्यापार विषयक कामासाठी दिवस लाभदायक आहे. घरात शुभ प्रसंगाचे नियोजन होईल. जुगार, शेअर्स यात आज फायदा होईल. पत्नीच्या आरोग्या विषयी काळजी राहील.
- वृषभ (TAURUS) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. व्यवसायात नवीन विचार प्रणाली अंमलात आणाल. प्रकृतीकडं थोडं लक्ष द्यावं लागेल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद संभवतात. अचानकपणे एखाद्या संकटास सामोरे जावे लागेल. व्यापारात पैशाच्या देवाण- घेवाणीसाठी केलेला प्रवास लाभदायी ठरेल. नोकरीत बढती संभवते. संततीच्या प्रगतीमुळं मन प्रसन्न राहील. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील.
- मिथुन (GEMINI) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम स्थानी असेल. आज आपल्या आहाराकडं विशेष लक्ष द्यावं लागेल. मनातून नकारात्मक विचार काढून टाकल्यानं नैराश्यातून बाहेर पडू शकाल. अवैध कामे करून अडचणीत सापडण्याचा शक्यतेमुळं त्यापासून दूर राहणं हिताच होईल. अचानकपणे प्रवास करावा लागेल. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होईल. नैराश्य दूर होऊ शकेल. लेखन वा साहित्यीक प्रवृत्ती मध्ये रस घ्याल. व्यापारात विकासाच्यादृष्टीनं नव्या योजना अंमलात आणू शकाल. वरिष्ठांशी वाद संभवतात.
- कर्क (CANCER) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या स्थानी असेल. आज आपण एखाद्याशी भावनात्मक नात्याने जोडले जाल. आनंद व मनोरंजनात्मक प्रवृत्तीमुळं मन प्रफुल्लित राहील. त्यात मित्रांचे सहकार्य मिळाल्यानं मनोरंजनाचा आनंद द्विगुणित होईल. दुपारनंतर तब्बेत बिघडू शकते. वाहन जपून चालवा व रागावर नियंत्रण ठेवा. शब्द जपून वापरा. नवीन कार्य सुरू करायला आजचा दिवस प्रतिकूल आहे.
- सिंह (LEO) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस व्यापार विस्ताराच्यादृष्टीनं आर्थिक नियोजन करण्यास अनुकूल आहे. व्यावसायिकांना त्यांच्या हाताखाली असणार्या लोकांकडून व्यावसायिक लाभ होतील. धनप्राप्ती संभवते. व्याज, दलाली इत्यादी मार्गांनी प्राप्तीत वाढ होऊन आर्थिक विवंचना दूर होईल. चांगले कपडे, स्वादिष्ट भोजन यामुळं मन प्रफुल्लित होईल. एखादा प्रवास संभवतो.
- कन्या (VIRGO) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या स्थानी असेल. वस्त्र व अलंकारांची खरेदी आनंददायी राहील. कलेत विशेष आवड निर्माण होईल. व्यापारातील विकासामुळं मनास आनंद होईल. आजचा दिवस व्यवसायासाठी अनुकूल आहे. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.
- तूळ ((LIBRA) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. स्थावर संपत्तीविषयक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा. आईच्या तब्बेतीची काळजी राहील. कुटुंबात वाद संभवतात. दुपारनंतर स्वास्थ्य लाभेल. सृजनशील गोष्टींकडं लक्ष द्याल. विद्यार्थ्यांना आजचा दिवस अनुकूल आहे.
- वृश्चिक (SCORPIO) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस व्यावसायिकांना अनुकूल आहे. वैवाहिक जीवनात निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण होईल. स्थावर संपत्ती संबंधित कामाचे सुद्धा निराकरण होऊ शकेल. भावंडांशी जवळीक साधू शकाल. दुपारनंतर कामात प्रतिकूलता जाणवेल. शारीरिक व मानसिक व्यग्रताचा अनुभव येईल. सामाजिक क्षेत्रात अपयश येईल. कुटुंबियांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. धनहानी संभवते.
- धनू (SAGITTARIUS) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या स्थानी असेल. आज संभाव्य मतभेद टाळण्यासाठी उक्ती व कृतीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. दिवसभर मनात गूढ व रहस्यमय विषयांचे विचार येतील. विद्यार्थ्यांना लेखन- वाचनात एकाग्रता ठेवावी लागेल. दुपार नंतर काळजी दूर होण्याचे उपाय मिळतील. मानसिक शांतता अनुभवाल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य राहील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.
- मकर (CAPRICORN) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम स्थानी असेल. आज व्यवसायात अनुकूल वातावरण राहील. आज प्रत्येक कार्य विना विघ्न पार पडेल. दांपत्य जीवनातील वातावरणात कटुता निर्माण होईल. गूढ विषयांत गोडी निर्माण होईल. कार्यालयात आपला प्रभाव पडेल. दुपारनंतर मनावर नकारात्मक विचारांचा प्रभाव राहील. मनात निराशेचे ठग दाटतील. निर्णय शक्तीचा अभाव जाणवेल. घरातील कामासाठी पैसा खर्च होण्याची शक्यता. शेअर- बाजारात यशस्वीपणे गुंतवणूक करू शकाल.
- कुंभ (AQUARIUS) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या स्थानी असेल. आज आपल्यातील धार्मिक भावना उफाळून येईल. आज एखाद्या धार्मिक कार्यासाठी खर्च कराल. कोर्ट- कचेरीच्या कामात यश मिळेल. पुण्यकार्यासाठी पैसा खर्च होईल. मनःशांतीसाठी केलेल्या प्रयत्नांत यशप्राप्ती होईल. दुपार नंतर आपले प्रत्येक काम सहजपणे पार पडेल. दांपत्य जीवनात गोडवा राहील. शरीर स्वास्थ्य सुद्धा चांगले राहील.
- मीन (PISCES) : मकर राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आज शेअर- सट्टा ह्यातून काही आर्थिक लाभ होईल. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळेल. व्यवसायात लाभ होईल. कुटुंबात सुख- शांती लाभेल. रमणीय ठिकाणी प्रवासाला जाल. मित्रांकडून लाभ होईल. दुपार नंतर काही कारणाने मानसिक चिंता राहील. धार्मिक कार्यावर अधिक खर्च होईल. प्राप्तीच्या प्रमाणात खर्चाचं प्रमाण जास्त राहील. घरातील वातावरण शांतिदायक राहील.