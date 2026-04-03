'या' राशींच्या लोकांचे निर्णय होतील यशस्वी; सामाजिक कार्यात व्हाल सक्रिय, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 4:55 AM IST

  • मेष (ARIES) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. घरातील वातावरण आनंदी राहील. आर्थिक लाभ संभवतात. व्यवसायातील प्रगती समाधान कारक असेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. मित्र व कुटुंबियांसह सहलीस जाऊ शकाल. वस्त्रालंकार लाभतील.
  • वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. अचानकपणे खर्च करावे लागतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडचणी येतील. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होईल. कौटुंबिक वातावरणात आनंद पसरेल. आरोग्यात सुधारणा होईल. कार्यात यशस्वी व्हाल. नोकरी- व्यवसायात सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळवू शकाल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.
  • मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आज उत्साहाचा अभाव राहील. कुटुंबातील व्यक्तींशी वाद होण्याची शक्यता आहे. स्थावर संपत्तीशी संबंधित व्यक्तींपासून सावध राहावे लागेल. अचानक धन खर्च होईल. वाद होण्याच्या शक्यतेमुळं बौद्धिक चर्चेत सहभागी न होणं हिताच राहील.
  • कर्क (CANCER) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. गूढ विद्येची आवड निर्माण होईल. दुपारनंतर काही ना काही कारणाने चिंतीत व्हाल. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. खर्चात वाढ होईल.
  • सिंह (LEO) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आज बौद्धिक क्षमतेत वाढ झाल्यानं चर्चेत सहभागी होऊ शकता पण वाद टाळावे लागतील. घरातील सदस्यांबरोबर वेळ चांगला जाईल. आर्थिक लाभ संभवतात. दुपारनंतर मात्र सावध राहावे लागेल. भावंडांकडून लाभ होईल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल.
  • कन्या (VIRGO) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. आपल्या प्रभावी वक्तृत्वाने आपण प्रेमळ व लाभदायी संबंध प्रस्थापित करू शकाल. आपले विचार इतरांना पटवून देऊ शकाल. व्यवसायात फायदा होईल. मन आनंदित राहील. आर्थिक लाभ संभवतो. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील. बौद्धिक चर्चेत सहभागी होऊ शकाल.
  • तूळ (LIBRA) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. बोलण्यावर संयम ठेवल्यामुळे वातावरण शांत करण्यात सफल व्हाल. कायद्याशी संबंधित बाबी व निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागेल. गैरसमज दूर करावे लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडू शकते. दुपार नंतर मात्र प्रसन्नता लाभेल. आर्थिक लाभ संभवतात.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात भावात असेल. विवाहेच्छुकांचा विवाह ठरण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. प्राप्ती व व्यापारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मित्रांसह सहलीस जाऊ शकाल. त्यांच्या सहवासात आपला वेळ आनंदात जाईल. दुपारनंतर मात्र स्वभावात संताप वाढण्याची शक्यता आहे. सबब कोणाशीही उग्रतापूर्ण व्यवहार करू नका. मित्रांशी मतभेद झाल्यानं मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आज आपली कामाची योजना यशस्वीपणे पूर्ण होईल. व्यावसायिक यश प्राप्ती होईल. कामाच्या ठिकाणी वातावरण अनुकूल राहील. श्रमाच्या अपेक्षानुरूप पदोन्नती होईल. कुटुंबात आनंद उल्हासाचं वातावरण राहील. मित्रांच्या भेटीनं मन प्रफुल्लित राहील. प्रवास संभवतात. धनलाभाच्या दृष्टिनं आजचा दिवस शुभ आहे. संततीविषयक एखादी चांगली बातमी मिळेल.
  • मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. परदेशगमनाची अपेक्षा करणार्‍यांना यशप्राप्ती संभवते. एखादा प्रवास संभवतो. कुटुंबीयांमध्ये आनंद उत्हासाचं वातावरण राहील. नोकरीत पदोन्नती संभवते. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश होतील. धनलाभ व सामाजिक मान- सन्मान होतील. पित्याकडून लाभ होतील. वैवाहिक जीवनात मतभेद संभवतात.
  • कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आजचा दिवस काहीसा प्रतिकूल असल्याने नव्या कामाची सुरुवात आज न करणं हिताच राहील. आरोग्य संवर्धनाच्या हेतूने आहाराकडं लक्ष द्यावं लागेल. वाणीवर संयम ठेवलात तरच कोणाशी वाद किंवा मतभेद टाळू शकाल. दुपारनंतर प्रसन्नता वाढेल. आरोग्यात सुद्धा सुधारणा होईल. एखाद्या धार्मिक कार्याचे किंवा प्रवासाचे नियोजन करू शकाल. भावंडांकडून लाभ संभवतात. आर्थिक लाभ होतील.
  • मीन (PISCES) : चंद्र आज कन्या राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आज व्यापारी भागीदारीत आपणाला लाभ होईल. एखाद्या मनोरंजनात्मक ठिकाणी स्नेह्यांसह आनंदात वेळ घालवल्यानं मन प्रफुल्लित होईल. दुपारनंतर मात्र परिस्थितीत बदल झाल्याचा अनुभव येईल. दुपारनंतर नवीन कार्यात अडचणी निर्माण होतील. शक्यतो प्रवास टाळा. रागावर नियंत्रण ठेवा. कुटुंबियांशी भांडण होण्याची शक्यता आहे.

HOROSCOPE 03 APRIL 2026
संपादकांची शिफारस

