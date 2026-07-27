ETV Bharat / spiritual

'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस?, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  • मेष (ARIES) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज आपणास आपला संताप नियंत्रित ठेवावा लागेल. कोणत्याही कामात व्यत्यय येण्यास हा संताप कारणीभूत ठरेल. शरीरात उत्साहाची उणीव भासेल. मनाची अस्वस्थता कोणतेही काम करण्याची प्रेरणा देणार नाही. एखाद्या मंगल प्रसंगात सहभागी व्हाल. एखादा प्रवास संभवतो. नोकरीच्या ठिकाणी व कुटुंबात मतभेद होतील.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज कार्यपूर्तीस होणारा विलंब व शारीरिक अस्वास्थ्य यामुळं मनात नैराश्याची भावना बळावेल. कामाचा व्याप वाढल्यानं मानसिक बेचैनी राहील. प्रवासात विघ्न येण्याची शक्यता आहे. आज नवे काम आज सुरू करू नये. आपल्या खाण्या - पिण्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. मानसिक स्वास्थ्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक उत्साहामुळं प्रसन्नता लाभेल. मित्र व कुटुंबीयांसह प्रवास किंवा मेजवानीचा बेत ठरवाल. मनोरंजनाची सर्व साधने आज उपलब्ध होतील. भारी वस्त्रे, स्वादिष्ट भोजन व वाहन सुख मिळेल. भिन्नलिंगी व्यक्तीकडं आकर्षित व्हाल.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस यशदायी व आनंददायी आहे. कुटुंबियांसह घरात सुखा - समाधानात दिवस घालवाल. नोकरदारांना लाभ होतील. प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम कराल. कार्यात यश मिळेल. स्त्रीयांच्या सहवासात आनंदित व्हाल. आपल्या आधीन असणार्‍या व्यक्ती व सहकारी याचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. प्रकृती उत्तम राहील.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपणास लेखन व साहित्य क्षेत्रात काही नवनिर्मिती करण्याची प्रेरणा मिळेल. विद्यार्थी अभ्यासात चमकतील. प्रणयातील यश व प्रिय व्यक्तीशी झालेला सुसंवाद आपले मन आनंदित करेल. स्त्री वर्गाकडून अधिक सहकार्य मिळेल. शरीर प्रकृती उत्तम राहील. परोपकाराचे कार्य करण्यात धन्यता वाटेल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आपणाला आज प्रतिकूलतेला तोंड दयावे लागेल. आरोग्य यथा तथाच राहील. मनाला चिंता लागून राहील. आईशी असणारे संबंध दुरावतील किंवा तिची प्रकृती बिघडेल. स्वाभिमान दुखावला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. घर, वाहनाच्या खरेदी - विक्रीसाठी आजचा दिवस चांगला नाही. पाण्यापासून धोका संभवतो.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज एखाद्या मांगलिक कार्यानिमित्त प्रवासाचा बेत आखाल. भावंडांशी खेळीमेळीच्या वातावरणामुळं घरगुती प्रश्नांवर नीट चर्चा होईल. कामानिमित्त बाहेर जावं लागेल. परदेशातून चांगल्या बातम्या मिळतील. नवीन कार्य सुरू करू शकाल. धनलाभ संभवतो. आजचा दिवस आर्थिक गुंतवणुकीसाठी अनुकूल आहे. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. नशिबाची साथ मिळेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहेे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज घरात सुख शांती नांदेल. नातलग व मित्रांचं आगमन होईल. स्वादिष्ट भोजन मिळेल. मांगलिक कार्यावर खर्च होईल. अलंकार व सुगंधी पदार्थांची खरेदी कराल. आपल्या वाणीचा प्रभाव इतरांना मोहीत करेल. धनलाभ होईल. कौटुंबिक प्रश्न सहजगत्या सोडवाल. विद्यार्थ्यांना हमखास यश मिळेल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रवासाचा आहे. ठरविलेली कामे पूर्ण होतील. शरीर व मन स्वस्थ राहिल्यामुळं आपण उत्साही व आनंदी राहाल. कुटुंबात मंगल कार्ये ठरतील. स्वकीयांशी संवाद साधल्यानं मन प्रसन्न राहील. समाजात मान व प्रतिष्ठा वाढेल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज एखाद्या गूढ विषयाची गोडी लागेल. आपण त्याच्यातच मग्न व्हाल. तसेच त्यासाठी खर्च देखील कराल. कोर्ट - कचेरी संबंधी कामे निघतील. व्यावसायिक कामात विघ्न येईल. मित्रांच्या प्रतिष्ठेची हानी होईल. उत्साह व प्रसन्नता नाहीशी होईल. एखादा अपघात किंवा शस्त्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. कष्टाच्या मानाने फळ न मिळाल्यानं नैराश्य येईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. व्यवसायात लाभ होईल. मित्र भेटतील व त्यामुळं आपणास आनंद होईल. त्यांच्यासह प्रवास सुद्धा करण्याचे ठरवाल. नवीन कामाची सुरूवात फायदेशीर ठरेल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र रास बदलून धनु राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस व्यापार - व्यवसायात लाभ मिळवून देणारा आहे. नोकरीत आपल्या यशामुळं वरिष्ठ आपल्यावर खुश होतील. पदोन्नती संभवते. व्यापार्‍यांना व्यापारात लाभ व वृद्धी होईल. पित्याकडून लाभ होतील. कौटुंबिक वातावरण आनंदाचे राहील. आपली मान - प्रतिष्ठा उंचावेल.

TAGGED:

राशीभविष्य
आजचं राशीभविष्य
HOROSCOPE
RASHI BHAVISHYA
HOROSCOPE 27 JULY 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.