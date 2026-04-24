'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस? वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 12:03 AM IST

  • मेष (ARIES) : आज कुटुंबात आणि कामाच्या ठिकाणी समजूतदारपणाने व्यवहार केल्यानं संघर्ष टळतील. वाणीवर नियंत्रण न राहिल्यानं वादविवाद किंवा भांडण होण्याची शक्यता आहे. स्त्रियाकडून फायदा होईल. मनाची उदासीनता आपल्या मनात नकारात्मक विचार निर्माण करेल. पैसा खूप खर्च होईल. खाण्यापिण्यावर संयम ठेवा.
  • वृषभ (TAURUS) : आज खंबीर विचारामुळं आपण सावधपणे काम करालं. आर्थिक विषयांचे योग्य नियोजन करालं. आपली कलात्मक जाण वाढीस लागेल. वस्त्रे, अलंकार, सौंदर्य प्रसाधने व मनोरंजनावर खर्च होईल. कौटुंबिक सुख शांती लाभेल. उत्तम दांपत्यजीवनाचा आनंद मिळेल. धनलाभाची अपेक्षा करू शकता.
  • मिथुन (GEMINI) : आज आपली वाणी किंवा व्यवहार इतरांशी गैरसमज निर्माण करू शकतात. कुटुंबीय व सगे-सोयरे यांच्याशी वागताना खूप सांभाळून राहावं लागेल. आजार किंवा दुर्घटना होण्यामुळं ते संबंध सांभाळा. मान-प्रतिष्ठेची हानी होईल. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. खास मनोरंजनावर खर्च होईल. बुद्धी शांत ठेवून वागावं लागेल.
  • कर्क (CANCER) : आज अचानक धनप्राप्ती तसेच वेगवेगळे फायदे झाल्यानं आपण आनंदित व्हाल. प्राप्तीत वाढ होईल. व्यापार्‍यांशी फायद्याचे सौदे होतील. संतती आणि पत्नीकडून लाभ होईल. प्रवास, पर्यटन संभवतात. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरू शकतील. आज उत्तम भोजन आणि स्त्रीसुख मिळेल.
  • सिंह (LEO) : आजचा दिवस व्यवसायाच्यादृष्टिनं उत्तम आहे. आज प्रत्येक कामात यश मिळेल. वरिष्ठांची मर्जी राहील. आज सर्वत्र आपला चांगला प्रभाव पडेल. सरकारी कामात फायदा होईल. प्रकृती चांगली राहील. वैवाहिक जीवनात गोडी राहील. घर, जमीन व मालमत्तेचे व्यवहार यशस्वी होतील.
  • कन्या (VIRGO) : आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. मनात चिंता राहील. शारीरिक स्फूर्तीचा अभाव जाणवेल. थकवा व अशक्तपणामुळं कामे धीम्या गतीनं होतील. नोकरी - व्यवसायात सहकारी व अधिकारी नाराज होतील. संततीविषयक चिंता राहील. त्यांच्याशी मतभेद होतील.
  • तूळ (LIBRA) : आजचा दिवस अचानक धन लाभाचा आहे. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळविण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम आहे. तरीही नवे कार्य हाती घेऊ नका. प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. हितशत्रू आपलं नुकसान करण्याचा प्रयत्न करतील. पाण्यापासून सावध राहावं लागेल. ईश्वराची भक्ती व चिंतन शक्ती मनाला शांती देईल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज दैनंदिन घटनाक्रमात बदल होईल. आज आपण मौज- मजा व मनोरंजनाच्या विश्वात फिरण्याच्या मूडमध्ये असाल. मित्र व कुटुंबीयांची त्यात साथ मिळेल. सार्वजनिक जीवनात मान-प्रतिष्ठा वाढेल. नवीन वस्त्र व वाहन सुख मिळेल. भागीदारीत लाभ होईल. दांपत्य जीवनात सुखद क्षणाचा अनुभव घ्याल. प्रिय व्यक्तीची भेट व धनलाभ होईल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आजचा दिवस हर्षोल्हासात जाईल. परिवारात आनंदी वातावरण पसरेल. त्यामुळं मन आनंदी राहील. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. व्यवसायात लाभ होईल. सहकाऱ्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळू शकेल. एखादा आर्थिक लाभ संभवतो.
  • मकर (CAPRICORN) : आज आपण मनानं खूप अशांत राहाल. आज आपण कोणताही महत्वाचा निर्णय घेऊ शकणार नाही व त्यामुळं तणावात राहाल. शक्यतो आज कोणताही महत्वपूर्ण निर्णय घेऊ नका. आज आपणास नशिबाची साथ न मिळाल्यानं आपणास नैराश्य येईल. संततीविषयी चिंतीत व्हाल. कुटुंबातील थोरांची प्रकृती बिघडू शकते. शारीरिकदृष्टया अस्वस्थ राहाल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद - विवाद टाळावेत. पोटाचं दुखणं बळावण्याची शक्यता आहे.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज आपण अतीसंवेदनशील झाल्यानं आपलं मन बेचैन व अस्वस्थ होईल. जीद्दी बनालं. सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता आहे. स्थावर-संपत्ती किंवा वाहनाचे कागदपत्रे बनवताना सावध राहावे. महिलांचा सौंदर्य प्रसाधने, वस्त्र, आभूषणे यांच्या खरेदीसाठी खर्च होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल.
  • मीन (PISCES) : आजचा दिवस सुख शांतीत जाईल. व्यापार्‍यांना भागीदारीसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. पति-पत्नी वैवाहिक जीवनाचा आनंद उपभोगू शकतील. सार्वजनिक जीवनात प्रगती होईल. उत्तम वैवाहिक सुख मिळेल.

RASHI BHAVISHYA
HOROSCOPE
राशीभविष्य
अचानक धनप्राप्ती
HOROSCOPE 24 APRIL 2026

