शनीच्या उदयामुळं नोकरी आणि व्यवसायात मिळेल यश; आर्थिक स्थिती राहील चांगली, वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 12:13 AM IST

  • मेष (ARIES) : आजचा दिवस आनंद साजरा करण्याचा आहे. आजचा दिवस शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याच्यादृष्टीनं चांगला जाईल. प्रत्येक काम यशस्वी होईल. घरातील वातावरण आनंदाचं असेल. स्त्रीयांना माहेरहून काही लाभ होऊन एखादी चांगली बातमी मिळेल. आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. मित्रासह आनंददायी प्रवास कराल. त्यांच्याकडून भेटवस्तू प्राप्त झाल्यानं आपणास आनंद होईल.
  • वृषभ (TAURUS) : आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. आपणास विविध चिंता सतावतील. प्रकृतीची साथ मिळणार नाही. स्नेही व नातलग यांच्याशी मतभेद झाल्यानं घरात विरोधी वातावरण निर्माण होईल. कामे अपूर्ण राहतील. काही कारणास्तव खर्च वाढेल. केलेल्या कष्टाचं फळ असमाधानकारक असेल. त्यामुळं नैराश्य येईल. घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळं गैरसमज होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज कुटुंबात खुशीचं, आनंदाचं वातावरण राहील. नोकरी-व्यवसायात लाभाच्या बातम्या मिळतील. उच्च पदाधिकारी आपल्या कामाची प्रशंसा करतील. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. स्त्री स्नेह्यांकडून विशेष लाभ होतील. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. दांपत्य जीवनात माधुर्याचा आनंद घ्याल. संततीकडून आनंददायी बातम्या मिळतील.
  • कर्क (CANCER) : आज नोकरीत वरिष्ठांच्या प्रोत्साहनानं आपला उत्साह द्विगुणित होईल. पगारवाढ किंवा पदोन्नती झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. आई तसेच इतर कुटुंबीय यांच्याशी सौहार्दाचे संबंध राहतील. मान-प्रतिष्ठा यात वाढ झाल्यानं आपण आनंदित व्हाल. स्वास्थ्य उत्तम राहील. सरकारी कामात अनुकूलता लाभेल.
  • सिंह (LEO) : आज मंगल कार्यात आपल्या स्नेहीजनांसह सहभागी व्हाल. कर्तव्यनिष्ठ राहून हाती घेतलेले काम तडीस नेण्याचा प्रयत्न कराल. सर्व व्यवहार न्यायानुसार असेल. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. व्यवसायात अडचणी येतील व वरिष्ठ नाराज झाल्यानं तुम्हाला दुःख होण्याची शक्यता आहे. प्रकृती साधारण राहील.
  • कन्या (VIRGO) : आज 'मनावर संयम ठेवावा लागेल. मतभेद होण्याची शक्यता आहे. हितशत्रू विघ्न उपस्थित करतील. नवीन कार्यारंभ लांबणीवर टाका. पाणयापासून दूर राहा. खर्च खूप होईल. गूढ विद्या व रहस्य याची गोडी लागेल.
  • तूळ (LIBRA) : आज आपलं मन मित्रांसह खाणं-पिणं, फिरावयास जाणं तसेच प्रिय व्यक्तीच्या सहवासामुळं आनंदी राहील. एखादी सहल संभवते. मनोरंजनाची साधने व वस्त्रालंकार यांची खरेदी होईल. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. मान-सन्मान संभवतात.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आजचा दिवस सौख्यदायी आहे. कुटुंबीयांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल. शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक प्रसन्नता अनुभवाल. नोकरीत सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळवू शकाल. स्त्रीयांना माहेरहून एखादी चांगली बातमी मिळेल. धनलाभ होईल. अपूर्ण कामे तडीस जातील.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज शक्यतो प्रवासाचा बेत स्थगित ठेवावा. कार्यातील अपयश मनात नैराश्य निर्माण करील व त्यामुळं संताप वाढेल. पण हा राग नियंत्रणात ठेवल्यास गोष्टी जास्त चिघळणार नाहीत. पोटाच्या तक्रारीनं हैराण व्हाल. वाद-विवाद किंवा चर्चा यामुळं समस्या निर्माण होईल. संततीची काळजी वाटेल. प्रेमीजनांना प्रेमालापासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. धनप्राप्ती होईल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज आपणास प्रतिकूलतेस तोंड द्यावं लागेल. घरगुती क्लेश मनाला यातना देतील. आईची प्रकृती मनात चिंता उत्पन्न करेल. सार्वजनिक जीवनात अपयश, अपकीर्ती होईल किंवा मान-प्रतिष्ठेची हानी होईल. पुरेशी विश्रांती व झोप न मिळाल्यानं आरोग्य बिघडेल. उत्साह व स्फूर्ती राहणार नाही. स्त्री वर्गाकडून नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज आपणास मोकळेपणा जाणवेल. शारीरिक स्वास्थ्य आपला उत्साह वाढवेल. शेजारी व भावंडांशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित होतील. स्नेहीजन घरी आल्यानं आनंद वाटेल. प्रवासाची शक्यता आहे.
  • मीन (PISCES) : आज खर्च, संताप आणि जीभ यावर संयम ठेवावा लागेल. कोणाशी भांडण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहार व पैश्यांच्या देवाण - घेवाणीत सावध राहावं. कुटुंबियांशी भांडण होईल. नकारात्मक विचार मनावर छाप पाडतील. ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. खाण्या-पिण्याच्या बेपर्वाहीमुळं आरोग्य खराब होण्याची शक्यता आहे.

