'या' राशींच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील, बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, वाचा राशीभविष्य
Published : April 21, 2026 at 12:01 AM IST
- मेष (ARIES) : आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कुटुंबीय, स्नेही व मित्रांसह एखाद्या स्नेहसंमेलनास उपस्थित राहाल. नवे कार्य हाती घेऊ शकाल. पण अतीउत्साहाच्या भरात कामात बिघाड होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याकडं सुद्धा लक्ष द्यावं लागेल. धन प्राप्ती संभवते.
- वृषभ (TAURUS) : आजचा दिवस शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया व्यस्त राहण्याचा आहे. एखाद्या काळजीमुळं मनावर ताण येऊन मन:स्वास्थ्य मिळू शकणार नाही. कुटुंबीयांशी मतभेद झाल्यानं घरातील वातावरण कलुषित होईल. कष्टाच्या मानानं अपेक्षित प्राप्ती होणार नाही. त्यामुळं आर्थिक चिंता निर्माण होईल. पूर्ण विचार केल्याशिवाय कोणताही निर्णय आज घेऊ नये.
- मिथुन (GEMINI) : आज सामाजिक, आर्थिक तसेच कौटुंबिक क्षेत्रात लाभ होईल. समाजात मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. मित्रांकडून फायदाही होईल आणि त्यांच्यासाठी पैसेही खर्च होतील. एखाद्या सुंदर जागी पर्यटनासाठी गेल्यानं संपूर्ण दिवस आनंददायी होऊ शकेल. विवाहेच्छुकांना विवाह ठरविण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. पत्नी व संततीच्याशी सुसंवाद राहिल्यानं दांपत्य जीवनात गोडवा निर्माण होईल.
- कर्क (CANCER) : आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. व्यापारी वर्गास लाभ होईल. नोकरीत बढती संभवते. कुटुंबात एकोपा राहील. नवीन सजावट करून घराची शोभा वृद्धिंगत कराल. आईकडून लाभ होईल. शारीरिक स्वास्थ्य आणि मानसिक प्रसन्नता लाभेल. धन आणि प्रसिद्धी वाढेल.
- सिंह (LEO) : आज आळस, थकवा आपल्या कामाचा वेग कमी करतील. पोटाच्या तक्रारीमुळं अस्वस्थता अनुभवाल. नोकरी - व्यवसायात विघ्न अडथळा येईल. वरिष्ठांशी मतभेद होतील. रागावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. मांगलिक कार्य किंवा प्रवासामुळं मनाची अशांती दूर होईल.
- कन्या (VIRGO) : आज आपण एखादे काम हाती घेणं हिताचं ठरणार नाही. बाहेरच्या खाण्यामुळं प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. रागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मौन हेच शस्त्र उपयुक्त ठरेल. पैसा जास्त खर्च होईल. हितशत्रूपासून सावध राहा. आग आणि पाणीपासून जपून राहा. सरकार विरोधातील काम किंवा अवैध प्रवृत्तीमुळं संकट ओढवेल.
- तूळ (LIBRA) : आज दैनंदिन कामाच्या व्यापातून जरा हलके वाटावे, म्हणून आपण मेजवानी, सिनेमा किंवा पर्यटनाची योजना आखून मित्रांना आमंत्रित कराल. भिन्नालिंगी किंवा प्रिय व्यक्तीच्या सहवासामुळं आपणास खूप आनंद होईल. नवीन वस्त्रालंकारांची खरेदी किंवा परिधान करण्याची संधी मिळेल. सार्वजनिक मान-सन्मान प्राप्त होईल. वैवाहिक जोडीदाराच्या प्रेमाची उब व सहवासामुळं आपण आनंदित व्हाल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : कौटुंबिक वातावरण आनंद व उत्हासानं पूर्णपणे भरलेलं असेल. शरीरात चैतन्य व उत्साह संचारेल. प्रतिस्पर्धी तसेच गुप्त शत्रूाच्यावर आपण मात करू शकाल. कामात सहकार्यांचं अपेक्षित सहकार्य मिळेल. मित्र-मैत्रिणींचा सहवास तसेच प्रणयालापामुळं आपला आनंद व्दिगुणित होईल. आर्थिक लाभ संभवतात. अपूर्ण कामे पूर्ण होतीत. प्रकृतीत सुधारणा होईल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. पोटाच्या समस्या त्रास देतील. संततीचे स्वास्थ्य व अभ्यासामुळं चिंतित व्हाल. कार्य सफल न झाल्यानं निर्माण होण्यार्या रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. प्रणयासाठी मात्र अनुकूलता लाभेल. प्रिय व्यक्तीसह सुखद क्षणांचा अनुभव घेता येईल. साहित्य व लेखन क्षेत्रात रस राहील. वाद - विवाद व बौद्धिक चर्चा यापासून दूर राहणं हिताचं होईल.
- मकर (CAPRICORN) : आज उत्साहाचा अभाव असल्यानं अस्वस्थता वाटेल. मनाला चिंता लागून राहील. कुटुंबियांशी मतभेद झाल्यानं मन खिन्न होईल. वेळेवर भोजन व शांत झोप मिळणार नाही. स्त्रीवर्गाकडून काही नुकसान होईल किंवा काही कारणानं त्यांच्याशी मतभेद होतील. धन, खर्च व अपयश यापासून सांभाळून राहावं लागेल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज आपणास चिंतामुक्त झाल्यानं जरा हायसे वाटेल. उत्साह वाढेल. वाडवडील व मित्राकडून फायद्याची अपेक्षा ठेवू शकता. स्नेहसंमेलन किंवा प्रवासाच्या माध्यमातून कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल. दांपत्य जीवनाचा मनसोक्त आनंद उपभोगू शकाल. आर्थिक लाभ व सामाजिक मान - प्रतिष्ठा मिळेल.
- मीन (PISCES) : आज आपणास बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. रागामुळं एखाद्याशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक कष्ट वाढतील. विशेषतः डोळ्यांकडं लक्ष द्यावं लागेल. कुटुंबीय व प्रियजन यांच्याशी मतभेद संभवतात. विनाकारण खर्च होतील. आपल्या मनावर नकारात्मक विचारांचा प्रभाव होईल. खाण्या - पिण्यावर संयम ठेवावा लागेल. एकंदरीत आजचा दिवस विचार पूर्वक वागण्याचा आहे.