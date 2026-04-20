'मेष ते मीन' पाच राशींवर राहणार महादेवाची कृपा; अचानक होईल धनलाभ, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 12:20 AM IST

  • मेष (ARIES) : आज चंद्र वृषभ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस खर्चाचा असल्यानं त्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. आर्थिक देवाण- घेवाण करताना सावध राहावं लागेल. कोणाशी मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. आप्तेष्टांशी मतभेद होण्याची आणि आपले आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे.
  • वृषभ (TAURUS) : आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आपली रचनात्मक व कलात्मक क्षमता वाढेल. मानसिकदृष्टया वैचारिक स्थिरता येईल. त्यामुळं मन लावून काम कराल. आर्थिक जवाबदारी व्यवस्थित पार पाडाल. आर्थिक आयोजन कराल. अलंकार, सौंदर्य प्रसाधने व मनोरंजनावर खर्च कराल. कुटुंबीयांसह आनंदात वेळ घालवाल. आत्मविश्वास वाढेल.
  • मिथुन (GEMINI) : आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपलं संयमशील व विचारपूर्ण वर्तन अनेक अनिष्ट गोष्टींपासून आपला बचाव करू शकेल. आपल्या वक्तव्यानं गैरसमज निर्माण होतील. शारीरिक कष्ट मनाला अस्वस्थ बनवतील. कौटुंबिक वातावरण गढूळ राहील. डोळ्यांना पीडा होईल. खर्च जास्त होईल. मानसिक शांतीसाठी आपणास प्रयत्न करावे लागतील.
  • कर्क (CANCER) : आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस उत्साहात आणि आनंदात जाईल. व्यापारात लाभ होईल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. मित्रांशी चर्चा झाल्याचा आनंद होईल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. रमणीयस्थळी सहलीचे बेत आखाल. पत्नी व संततीकडून सौख्य लाभेल. आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल.
  • सिंह (LEO) : आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. खंबीर मन व दृढ निश्चय यामुळं प्रत्येक कार्यात सुयश मिळेल. व्यवसायात प्रगती होईल. बढतीची शक्यता आहे. पैतृक संपत्तीपासून लाभ होईल. कला व क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींना आपले कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळेल. धनाच्या दृष्टीनं सरकारी कामे सफल होतील. घराचा कागदोपत्री व्यवहार करण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे,
  • कन्या (VIRGO) : आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. धर्मिक कार्य व प्रवासास आजचा दिवस अनुकूल आहे. मित्र व संबंधीतांशी होणार्‍या चर्चेमुळं आनंद होईल. विदेशातील स्नेह्यांकडून आनंददायी बातमी मिळेल. भावंडांमुळं आर्थिक फायदा होईल.
  • तूळ (LIBRA) : आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी असल्यानं नवे कार्य हाती घेऊन त्यात यशस्वी होऊ शकाल. कृती संयमित ठेवणं हिताच राहील. द्वेषापासून दूर राहा. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. रहस्यमय व गूढविद्येकडं आकर्षित व्हाल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल. भिन्नलिंगी व्यक्ती व पाण्यापासून दूर राहणं हिताच राहील. मनाला शांती मिळण्यासाठी प्रयत्नशील राहा.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस काहीसा वेगळाच आहे. स्वतःसाठी वेळ काढू शकाल. मित्रांसह प्रवास, मौज - मजा, मनोरंजन व एखाद्या सहलीस जाऊन तसेच रुचकर भोजन, वस्त्रालंकार इत्यादींमुळं आज आपण खूप आनंदी राहाल. मान-सन्मानात वाढ होऊन एखादा सत्कार होण्याची शक्यता सुद्धा आहे. वाहनसौख्य मिळेल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडल्यानं आपलं मन प्रफुल्लित होईल. उत्तम वैवाहिक सौख्य लाभेल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आर्थिक लाभाचा आहे. घरात शांतता व आनंदाचं वातावरण राहील. नोकरीत लाभ व सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. कार्यात यश मिळेल. प्रकृती उत्तम राहील. आईच्या घराण्याकडून एखादी चांगली बातमी मिळेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. वाणीवर संयम ठेवावा लागेल. मित्र-मैत्रिणींचा सहवास घडेल.
  • मकर (CAPRICORN) : आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपलं मन द्विधा अवस्थेत राहील. अशा मनःस्थितीत आपण कोणत्याही कामात खंबीर पणे निर्णय घेऊ शकणार नाही. नशिबाची साथ नसल्यानं आज कोणतेही महत्वाचे काम न करणं हिताच राहील. संततीच्या आरोग्याची काळजी राहील. वडिलधार्यांची प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. कार्यालयात वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. अनावश्यक खर्च होतील. संततीशी मतभेद संभवतात.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज मानसिक तणावामुळं ग्रासून जाल. मनात एखादी आर्थिक योजना आखाल. स्त्रीयांचे अलंकार, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधने यावर पैसा खर्च होईल. आईकडून लाभाची शक्यता आहे. जमीन, घर व वाहन इत्यादींचे व्यवहार काळजी पूर्वक करावेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अनुकूलता लाभेल. कोणत्याही गोष्टीत हट्टीपणा करू नका.
  • मीन (PISCES) : आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस महत्वाचा निर्णय घेण्यास अनुकूल आहे. विचारात दृढता राहील. कामे पूर्ण होतील. कलात्मक शक्ती वाढेल. मित्र व कुटुंबियांसह एखाद्या प्रवासाला जाल. भावंडांकडून फायदा होईल. कामाचं यश आपलं मन आनंदी करेल. सार्वजनिक जीवनात मान - सन्मान होतील. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करू शकाल.

