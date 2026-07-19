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मेष, कर्क आणि वृश्चिक राशींना धनलाभाचे संकेत; तर 'या' राशींनी वादाचे प्रसंग टाळा, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 12:50 AM IST

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  • मेष (ARIES) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस दूरगामी आर्थिक योजनेसाठी अनुकूल आहे. तसेच आजचा दिवस आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर आहे. शारीरिक व मानसिक उत्साहाचा अनुभव होईल. मित्र - स्वकीयांकडून भेटवस्तू मिळतील. त्यांच्या सहवासात वेळ आनंदात जाईल. तसेच त्यांच्यासह एखादा समारंभ किंवा सहलीस जाऊ शकाल.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपल्या बोलण्याच्या जादूने कोणी प्रभावीत झाल्यानं आपलाच फायदा होईल, तसेच मधुर व सौम्य वक्तव्यानं नवे संबंध प्रस्थापित व्हायला मदत होईल. शुभ कार्य करण्याची प्रेरणा मिळेल. वाचन - लेखनसारख्या साहित्य प्रकारात अभिरुची वाढेल. कष्टाच्या मानानं यश कमी मिळत असलं तरी सुद्धा आपली कामातील तत्परता व कुशलता प्रगतीस सहाय्यक होईल. विद्यार्थी अभ्यासात चांगली प्रगती करू शकतील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल. पोटाच्या तक्रारीनं त्रस्त व्हाल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज महत्त्वाचा निर्णय घेताना आपली द्विधा मनःस्थिती होईल. आई व स्त्रीयांच्या बाबतीत संवेदनशील व्हाल. विचारांची भाऊगर्दी मानसिक थकवा निर्माण करेल. निद्रानाश झाल्यानं प्रकृती बिघडेल. शक्यतो प्रवास टाळा. पाणी व द्रव पदार्थ घातक ठरतील. जमीन, मिळकत यावर आज चर्चा करू नका.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक उत्साहाबरोबर घरातील वातावरणही आनंदी असेल. मित्र - स्नेहीजन यांचा सहवास घडेल. मित्रांकडून लाभ होईल. मंगल कार्याची सुरूवात करायला आजचा दिवस अनुकूल आहे. कामातील यश व प्रिय व्यक्तीचा सहवास यामुळं आपण आनंदी राहाल. आर्थिक लाभ संभवतो. नशिबाची साथ लाभेल. लहान सहलीस जाऊ शकाल. मान - सन्मान वाढतील.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस कुटुंबियांसह सुख शांतीत घालवाल. त्यांचं सहकार्य मिळेल. स्त्री मित्रांकडून विशेष मदत प्राप्त होईल. दूरचे मित्र व स्नेही यांच्याशी संपर्क फायदेशीर ठरेल. आपल्या प्रभावी संभाषणाने लोकांचं लक्ष वेधून घ्याल. प्राप्ती पेक्षा खर्च जास्त होईल. उत्कृष्ट भोजन मिळेल. नियोजित कामात यश जरा कमीच मिळेल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजच्या लाभदायक दिवसाने वैचारिक समृद्धी वाढेल. मधुरवाणीच्या साह्याने मैत्रीपूर्ण संबंध विकसीत करू शकाल. उत्तम भोजन, भेटवस्तू, वस्त्र इत्यादींची प्राप्ती होईल. शारीरिक तसेच मानसिक स्वास्थ्य टिकून राहील. आनंदाची प्राप्ती, जोडीदाराचा सहवास व प्रवास यात आपला दिवस आनंदात जाईल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज थोडा सुद्धा असंयम व अवैध व्यवहार आपणास अडचणीत आणेल. एखादी दुर्घटना संभवते. बोलण्यातील शिथीलता उग्र तक्रार वाढवण्याची शक्यता आहे. सगे सोयरे यांच्याशी पटणार नाही. मनोरंजन तसेच फिरण्यात पैसे खर्च होतील. भिन्नलिंगी आकर्षण प्रबळ होईल. शारीरिक व मानसिक व्यग्रता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज आपल्या कौटुंबिक जीवनात सुख - शांती नांदेल. पत्नी व संततीकडून चांगल्या बातम्या मिळतील. मंगलकार्ये ठरतील. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. नोकरी - व्यवसायात संधी मिळून उत्पन्न वाढेल. मित्रांसह सहलीला जाल. स्त्री वर्गाकडून लाभ होईल. वडीलधार्‍यांच्या सहकार्यामुळं प्रगती करू शकाल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस कार्य साफल्याचा आहे. नवे काम सुरू कराल. व्यापारी आपल्या व्यवसायाचं नियोजन व विस्तार करू शकतील. मैत्रिणींकडून लाभ होईल. नोकरीत वरिष्ठ अधिकारी आपल्या बढतीचा विचार करतील. गृहजीवनात आनंद व समाधान मिळेल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य मिळेल. आर्थिक लाभ होतील. सार्वजनिक जीवनात मान - सन्मान वाढेल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज बौद्धिक कार्य व व्यवसायात आपण नवी शैली वापराल. साहित्य व लेखन कार्याला गती मिळेल. शारीरिक अस्वास्थ्य व थकवा जाणवेल. संततीची समस्या चिंता वाढवील. दूरचे प्रवास घडतील. विरोधक, प्रतिस्पर्धी यांच्याशी चर्चा तसेच अनावश्यक खर्चापासून दूर राहा.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज निषेधात्मक व नकारात्मक विचारांपासून दूर राहावे. वाद, भांडणे यापासून दूर राहा. राग व बोलण्यावर संयम ठेवा. कौटुंबिक वातावरण अशांत राहील. आर्थिक चणचण जाणवेल. खूप विचार केल्यानं मानसिक थकवा जाणवेल. आपल्या मनावरचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र कन्या राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. दैनंदिन कामातून बाहेर पडून आज आपण सहलीसाठी किंवा मनोरंजनासाठी वेळ द्याल. स्वजनांसह सहलीस जाऊ शकता. सिनेमा, नाटक किंवा बाहेर भोजन करणे असा एखादा कार्यक्रम आखाल. कलावंत किंवा कारागीरांना आपले कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळेल. व्यवसायात भागीदारी साठी अनुकूलता लाभेल. दांपत्य जीवनात जवळीक निर्माण होईल. सार्वजनिक जीवनात मान - सन्मान होण्याची शक्यता आहे.

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