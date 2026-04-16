मीन राशीत चार ग्रहांची युती; 'या' 4 राशींना मिळणार अमाप यश आणि धनलाभ, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : April 16, 2026 at 12:09 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. आपली सर्व कामे सहजपणे पूर्ण होतील. त्यामुळं आपला उत्साह वाढेल. एखादा आर्थिक लाभ संभवतो. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ जाईल. आईच्या घराण्याकडून फायदा होईल. मित्र, स्नेही व सोबती भेटल्यानं घरातील वातावरण आनंदी राहील.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस सावध राहण्याचा आहे. आपलं मन वेगवेगळ्या चिंतांनी ग्रस्त असेल. स्वास्थ्य बिघडेल किंवा डोळ्याचे विकार संभवतात. कुटुंबाचा विरोध राहील. आज सुरू केलेली सर्व कामे अपूर्ण राहतील. वायफळ खर्च होईल. एखादा अपघात संभवतो. खूप परिश्रम करून सुद्धा आज अपेक्षित फलप्राप्ती होणार नाही.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. शरीर व मनाने दिवसभर प्रसन्नता राहील. व्यवसायात प्रशंसा झाल्यानं कामातील उत्साह वाढेल. सहकार्यांचं अपेक्षित सहकार्य मिळेल. समाजात मान-सन्मान प्राप्त होईल. कुटुंबीयांसह आनंदात वेळ घालवाल. नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता आहे. सरकारी कामे सुद्धा सहजतेने पूर्ण होतील.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज आपण मंगल कार्य व परोपकारी कामात जास्त वेळ घालवाल. एखादा प्रवास संभवतो. शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या प्रसन्न राहाल. नशिबाची साथ मिळेल. घरात भावंडांबरोबर आनंदात वेळ घालवाल. विदेश यात्रेची संधी लाभेल. नोकरदारांना लाभ होईल.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. आरोग्याकडं अधिक लक्ष पुरवावं लागेल. बाहेरचं खाणं-पिणं टाळा. आजारामुळं खर्च करावा लागेल. नकारात्मक विचार मनावर प्रभाव पाडतील. कुटुंबातील व्यक्तींशी जपून राहा. काळजी कमी होण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज सामाजिक व सार्वजनिक क्षेत्रात लाभाबरोबरच प्रसिद्धी सुद्धा मिळेल. स्त्री वर्गाकडून विशेष लाभ होईल. दांपत्य जीवनात सुखाचे क्षण अनुभवाल. नव्या वस्त्रालंकाराची खरेदी करून ते वापरण्याची संधी मिळेल. भिन्नलिंगी व्यक्तींशी परिचय होईल. त्यांच्याशी मैत्री जुळेल. आजचा दिवस भागीदारीसाठी अनुकूल आहे. प्रवास पर्यटनाची शक्यता आहे.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस अत्यंत लाभदायी आहे. नोकरीत यश मिळेल. घरातील वातावरण सुखद राहील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. कामाच्या ठिकाणी सहकारी चांगलं सहकार्य करतील. आईच्या घराण्याकडून चांगल्या बातम्या मिळतील. प्रकृती उत्तम राहील. बौद्धिक चर्चेत भाग घेण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल. आजचा दिवस आर्थिक योजना बनविण्यासाठी अनुकूल आहे. परिश्रम प्रगति पथावर नेतील. संततीविषयक आनंददायी बातम्या समजतील. भिन्नलिंगी व्यक्तींचं आकर्षण राहील.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपल्या घरगुती जीवनात शांतीचं व आनंदाचं वातावरण राहील. तसेच आरोग्य उत्तम राहील. आजारी माणसाच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल. कार्यालयात सहकारी लोकांचे सहकार्य पूर्णपणे मिळेल. मैत्रिणी भेटतील. स्त्रीयांना माहेरहून चांगली बातमी समजेल. धन लाभ होईल व खोळंबलेली कामे मार्गी लागतील.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चैथ्या स्थानी असेल. आज आपणात शारीरिक व मानसिक स्फूर्ती व उत्साहाचा अभाव राहील. कुटुंबात क्लेशाचे वातावरण राहिल्यानं मनात उदासीनता राहील. निद्रानाशाचा त्रास होईल. आईची प्रकृती बिघडेल. सार्वजनिक जीवनात अपमान होण्याचे प्रसंग येतील. धनहानी होईल. स्त्रीवर्गाकडून हानी संभवते. नदी, तलाव, समुद्र अशा पाण्यापासून सांभाळून राहा.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सुखात जाईल. अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानं आपण प्रत्येक काम व्यवस्थित पूर्ण करू शकाल. मन प्रसन्न राहील. व्यापार-व्यवसायात आर्थिक लाभ होतील. भागीदारीत फायदा होईल. भावंडांसह वेळ खूप चांगला जाईल. एखादे नवे कार्य सुरू करू शकाल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश प्राप्त होईल. मित्राच्या भेटीनं कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहील.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज आपल्या द्विधा मनःस्थितीमुळं निर्णय शक्तीचा अभाव जाणवेल. त्यामुळं विपरीत परिणाम होईल.प्रकृती सुद्धा साथ देणार नाही. वाणीवर ताबा न राहिल्यानं वाद-विवाद होऊन आपल्याच लोकांशी मतभेद होतील. कामात अल्प प्रमाणात यश मिळेल. नाहक खर्च व धनहानी होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणात अडचणी येतील.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज आपणास आनंद, उत्साह व प्रसन्नतेचा अनुभव येईल. नवीन कार्यारंभ लाभदायक ठरेल. मित्र व कुटुंबीय यांच्यासह स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेण्याची संधी मिळेल. प्रवास संभवतात. आर्थिक लाभ होईल. परोपकारी कार्यावर खर्च होईल. ठरवलेली कामे पूर्ण होतील. दांपत्य जीवनात सुख प्राप्ती होईल. कुटुंबात शांततेचं वातावरण पसरेल.