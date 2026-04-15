'मेष ते मीन' सर्व राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस?, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Published : April 15, 2026 at 5:01 AM IST

  • मेष (ARIES) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात आहे. आज आपणास खूप मोठा आर्थिक लाभ होईल. सामाजिक स्तरावर यश व कीर्ती वाढेल. व्यापारात लाभ होईल. विवाहाची बोलणी करण्याच्या दृष्टीनं विवाहेच्छुकांना यश मिळेल. दुपारनंतर मात्र प्रकृती बिघडू शकते. आज गुंतवणूक करताना खूप विचार करावा लागेल. कौटुंबिक विरोध संभवतो. सबब मौन पाळणं सर्वोत्तम. इतरांच्या समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नात आपण स्वतःच अडकून पडण्याची शक्यता आहे. अपघाताच्या शक्यतेमुळं वाहन चालवताना काळजी घ्यावी.
  • वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. व्यावसायिक स्थिती आपणास अनुकूल राहील. आपल्या कामाचे योग्य कौतुक होईल. समाजात मान-प्रतिष्ठा वाढेल. कामे सहजपणे पूर्ण होऊ शकल्याने काही लाभ पदरी पडेल. दांपत्य जीवनात आनंद दरवळेल. नवीन कार्याच्या आयोजनासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. आर्थिक लाभ संभवतात. एखाद्या रमणीय स्थळी सहलीचं आयोजन करू शकाल.
  • मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. आज प्रतिस्पर्धी व वरिष्ठांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. मनोरंजनात्मक वस्तू खरेदी करण्यासाठी अधिक पैसा खर्च होईल. व्यवसायात वातावरण चांगले राहील. मानसिक स्वास्थ्य सुद्धा चांगले असेल. दुपारनंतर शारीरिक व मानसिकदृष्टया अनुकूलता जाणवेल. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश होतील. धनप्राप्ती संभवते. कुटुंबात सुख शांती नांदेल.
  • कर्क (CANCER) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. आज अवैध विचारांपासून दूर राहणं हिताच राहिल. वाणीवर संयम ठेवा. कुटुंबात भांडण झाल्यानं शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. दुपारनंतर परदेशातून एखादी चांगली बातमी येईल. संततीविषयक चिंता निर्माण होईल. नोकरीत वरिष्ठांशी झालेल्या वादामुळं आपल्या मनाला दुःख होईल. प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद टाळणं हिताच राहील.
  • सिंह (LEO) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आरोग्याच्यादृष्टीनं आज आपण प्रसन्न व आनंदित राहाल. मित्र व संबंधितांसह हिंडण्या- फिरण्याचा बेत आखून आनंददायी सहल सुद्धा करू शकाल. सामाजिक सन्मान होतील. भागीदारांसह सकारात्मक चर्चा होईल. दुपारनंतर मानसिक नैराश्य जाणवेल. संतापाची भावना वाढेल. कुटुंबात वादविवाद होऊ नयेत यासाठी वाणीवर नियंत्रण ठेवा. खर्च वाढल्यानं आर्थिक चणचण भासेल. मानसिक शांततेसाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.
  • कन्या (VIRGO) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आज स्वभावात जरा जास्त संवेदनशीलता राहील. कार्य सफल झाल्यानं चित्तवृत्ती प्रफुल्लित राहतील. यश व कीर्ती वाढेल. स्त्रियांना माहेरहून चांगल्या बातम्या मिळतील. शारीरिक व मानसिकदृष्टया प्रसन्नता जाणवेल. घरात सुखशांती नांदेल. प्रत्येक कामातून दृढ मनोबल आणि आत्मविश्वास दिसून येईल. एखादा प्रवास संभवतो.
  • तूळ (LIBRA) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. लेखनकार्य करण्यास आजचा दिवस शुभ आहे. बौद्धिक चर्चेतून लाभ संभवतात. कीर्ती वाढेल. आज जास्त भावनावश व्हाल. कामाच्या ठिकाणी वातावरण अनुकूल राहील. सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आज हट्ट सोडणं हिताच राहील. आज आपण भावनेच्या आहारी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं मानसिक ताण वाढेल. आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल. वैभवी वस्त्र, दागिने व सौंदर्य प्रसाधने यावर खर्च होईल. आईकडून लाभ होईल. दुपारनंतर विचारात एकदम बदल होईल. नवीन कामात अडचणी येतील. बौद्धिक आणि तार्किक कामे करू शकाल. पोटाच्या तक्रारी संभवतात. प्रवासात त्रास होण्याची शक्यता आहे.
  • धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आज मन उत्साहित राहील. कुटुंबीयांसह कौटुंबिक प्रश्नांवर चर्चा होईल त्यातून योग्य निर्णय घेऊ शकाल. मित्रांशी संबंध वाढतील व प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. नशिबाची साथ मिळेल. दुपारनंतर मात्र आपण अधिक संवेदनशील व्हाल. मानसिक ताण राहील. स्त्री वर्गाचा प्रसाधनांवर खर्च होईल. घर, जमीन, वाहन इत्यादींच्या व्यवहारात फसवणूक संभवते. विद्यार्थ्यांना ज्ञानप्राप्तीच्यादृष्टिनं आजचा दिवस अनुकूल आहे.
  • मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आज एखाद्या मंगल कार्यासाठी आपणास खर्च करावा लागेल. वाद - विवादामुळं कौटुंबिक वातावरण गढुळ होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबियांचे मन दुखावेल व ते आपल्यावर नाराज होतील. दुपारनंतर मनातील चिंता दूर होतील. मित्राच्या भेटीने मन आनंदी होईल. नशिबाची साथ लाभेल. भावंडांच्या प्रेमाचा आपल्यावर वर्षाव होईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आज प्रापंचिक गोष्टीं ऐवजी गूढ विषयांकडं आपला जास्त कल होईल. नकारात्मक विचार काढून मानसिक स्वास्थ्य मिळविण्याचा प्रयत्न करा. शारीरिक उत्साह व मानसिक प्रसन्नता दिवसभर राहील. दुपारनंतर एखाद्या धार्मिक कार्याकडं आकर्षित व्हाल. विद्यार्थ्यांना लेखन- वाचनात अनुकूलता लाभेल. वैवाहिक जीवन शांततामय असेल. धनलाभ होण्याची शक्यता आहे.
  • मीन (PISCES) : चंद्र आज कुंभ राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज आर्थिक देवाण- घेवाण, वसुली, थकबाकी इत्यादी कार्यात व गुंतवणूक करताना सावध राहावे लागेल. इतरांच्या कामात व्यत्यय आणू नका. कोर्ट- कचेरी प्रकरणात सावध राहावं लागेल. वाणी व संतापावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. एखादा अपघात संभवतो. दुपारनंतर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुधारेल. धार्मिक व परोपकारी कार्यात मन गुंतेल. मित्रांकडून भेट वस्तू मिळतील. घरगुती वातावरण आनंदाचं राहील.

