12 राशींसाठी कसा राहील श्रावणातील पाहिला शुक्रवार?; वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
Published : August 14, 2026 at 12:31 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपणास शारीरिक व मानसिक थकवा जाणवेल. कामाच्या मानानं यशप्राप्ती कमी झाल्यानं हताश होण्याची वेळ येईल. सट्ट्या संबंधी थोडं चिंतित राहाल. कामाच्या धावपळीत कुटुंबाकडं दुर्लक्ष होईल. शक्यतो प्रवास टाळा. पचना विषयीच्या तक्रारी उदभवतील. आपण ठरविलेली कामं कोणाचं नुकसान तर करणार नाही ना? याकडं लक्ष द्यावं लागेल.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपण प्रत्येक काम आत्मविश्वास व दृढ मनोबलाने यशस्वीपणे पूर्ण करू शकाल. वडिलांकडून आपणास काही लाभ होईल. विद्यार्थी अभ्यासात उत्तम यश मिळवतील. संततीचं शिक्षण व अन्य बाबीसाठी खर्च होईल. आजचा दिवस कलाकार व खेळाडू यांना आपलं कौशल्य दाखवण्यासाठी अनुकूल आहे. सरकारी कामातून फायदा होईल.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस नव्या संकल्पना राबवण्याच्या दृष्टीनं अनुकूल आहे. सरकारकडून लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत वरिष्ठांचं सहकार्य लाभेल. एखाद्या प्रवासाचा बेत आखाल. स्नेही वा शेजार्यांशी गैरसमज झाल्यास ते दूर होतील. अचानकपणे वैचारिक बदल होतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. आर्थिक बाबतीत काळजी घेण्याची गरज भासेल.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज नकारात्मक दृष्टिकोनातून काही व्यवहार होतील. शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्य राहील. मनात दुःख व असंतोष राहील. डोळ्यांचा त्रास जाणवेल. कौटुंबिक वातावरण अनुकूल राहणार नाही. कुटुंबियांशी गैरसमज होतील. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळणार नाही. अवैध बाबींपासून दूर राहावे. आज खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज आपला आत्मविश्वास दुणावेल. कोणतेही काम करण्याविषयी त्वरित निर्णय घेऊ शकाल. वडील व वडीलधार्यां कडून लाभ होईल. समाजात मान- प्रतिष्ठा वाढेल. बोलणं - वागणं संयमित ठेवावं लागेल. रागाचे प्रमाण वाढेल. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज एखादा वाद होऊन आपला अहंकार दुखावण्याची शक्यता आहे. शारीरिक थकवा व मानसिक चिंता राहील. मित्र व स्वकीयांशी वैचारिक पातळीवर मतभेद होतील. स्वभावात संतापाचं प्रमाण वाढेल. मांगलिक कार्यासाठी खर्च होईल. प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. अचानकपणे खर्च वाढतील. शक्यतो वाद व संघर्षापासून दूर राहावं लागेल.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र लाभात स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. विविध क्षेत्रांतून लाभ झाल्याने आपली प्रसन्नता वाढेल. उत्पन्न वाढेल. मित्रांसाठी खर्च करावा लागेल व त्यांच्याकडून लाभ सुद्धा होईल. प्रवास अथवा सहलीस जाण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळण्याची शक्यता आहे. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेता येईल.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कामाच्या ठिकाणी वातावरण आपणास अनुकूल राहील. वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश होतील. आपली कामे सहजपणे पूर्ण होतील. नोकरीत बढती मिळेल. कौटुंबिक जीवनात आनंदी वातावरण राहील. व्यापारासाठी प्रवास करावा लागेल. संततीच्या प्रगतीमुळं आनंदित व्हाल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. शारीरिकदृष्टया आळस व अशक्तपणा जाणवेल. मानसिक चिंता व व्याकुळता राहील. व्यवसायात विघ्ने निर्माण होतील. नकारात्मक विचार दूर सारावे लागतील. कोणत्याही कार्याचे नियोजन जपून करावे. वरिष्ठांशी संघर्ष संभवतो. प्रतिस्पर्धी व विरोधकांशी दोन हात करावे लागतील.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज अचानकपणे खर्चाचे प्रसंग उदभवतील व त्यामुळं व्यावहारिक किंवा सामाजिक कार्यासाठी बाहेर पडावं लागेल. राग नियंत्रित ठेवावा. सकारात्मक विचारांनी नकारात्मकता दूर करावी लागेल. व्यवसायात अनुकूलता जाणवेल. भागीदारांशी मतभेद संभवतात. सरकारी क्षेत्रांशी संबंधित कामात आपल्या क्षमतेचा योग्य उपयोग कराल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीत येईल. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज खंबीर मन व दृढ आत्मविश्वासाने आपण प्रत्येक काम कराल. प्रवास - सहलीची शक्यता आहे. स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद व नवी वस्त्र परिधान करण्याचे प्रसंग येतील. भागीदारांकडून लाभ होतील. वाहनसुख मिळेल.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र रास बदलून सिंह राशीस येईल. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील. शारीरिक स्वास्थ्य जाणवेल. घरातील वातावरण आनंदी राहील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. स्वभावातून अतीउत्साह काढून टाकणं हिताच राहिल. वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. व्यवसायात चांगलं सहकार्य मिळेल. स्त्रीयांना माहेरून एखादी चांगली बातमी मिळेल.