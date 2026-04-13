आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल? वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Published : April 13, 2026 at 12:21 AM IST

  • मेष (ARIES) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात आहे. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. स्नेही, स्वकीय व मित्रांसह सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल. मित्रांकडून लाभ होतील. त्यांच्यासाठी पैसा सुद्धा खर्च करावा लागेल. वडीलधारी व स्नेहीजन यांच्याशी संपर्क होऊन काही व्यवहार वाढतील. एखाद्या रम्यस्थळी सहलीस जाण्याचा बेत आखू शकाल. अचानक धनलाभ संभवतो. संततीकडून एखाद्या लाभाची अपेक्षा बाळगू शकता.
  • वृषभ (TAURUS) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम स्थानी आहे. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. नवीन कामाच्या योजना यशस्वीपणे आखू शकाल. नोकरी-व्यवसायातील वातावरण आपणास अनुकूल राहील. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी राहील. अपूर्ण कामे तडीस जातील. बढती मिळून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. घरात वर्चस्व राहील व आपलेपणा वाढेल. भेटवस्तू व मान - सन्मान प्राप्त झाल्यानं मन प्रसन्न होईल.
  • मिथुन (GEMINI) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात आहे. आज दिवसभर थोडया प्रतिकूलतेला तोंड द्यावं लागेल. शरीरात उत्साहाचा अभाव राहील. त्यामुळं नियोजित काम पूर्ण होणार नाही. मानसिक चिंता राहील. नोकरी- व्यवसायाच्या ठिकाणी सहकार्‍यांचा मंद प्रतिसाद आपला उत्साह भंग करेल. वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी वादविवाद करू नका. प्रतिस्पर्ध्यांपासून सावध राहा.
  • कर्क (CANCER) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम स्थानी आहे. आज आपल्यावर नकारात्मक विचारांचा पगडा राहील. संतापाचं प्रमाण वाढेल. आरोग्याच्या तक्रारी राहतील. अवैध काम व चोरी या सारख्या विचारांवर ताबा ठेवा अन्यथा अरिष्ट येईल. वाणीवर पण नियंत्रण ठेवा. कुटुंबियांशी वादविवाद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक टंचाई जाणवेल. अशावेळी मानसिक शांततेसाठी प्रयत्न करावेत.
  • सिंह (LEO) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या स्थानी आहे. आज आपल्या दांपत्य जीवनात किरकोळ गोष्टीवरून जोडीदाराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. पति-पत्नी दोघांपैकी एकाची प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. परिणामतः प्रापंचिक गोष्टीपासून मन अलिप्त होईल. व्यापारीवर्गाने भागीदारांशी धैर्याने वागावे. सार्वजनिक जीवनात अपयश येणार नाही याची काळजी घ्या. भिन्नलिंगी व्यक्तीचा सहवास आनंद देणारा नसेल.
  • कन्या (VIRGO) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या स्थानी आहे. आज प्रत्येक गोष्ट अनुकूल राहील. घरात सुख-शांती नांदेल. त्यामुळं मन प्रसन्न राहील. सुखदायक घटना घडतील. प्रकृती उत्तम राहील. आजारी व्यक्तीच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल. आर्थिक लाभ होतील. कामाच्या ठिकाणी सर्वांचं सहकार्य लाभेल. प्रतिस्पर्ध्यांचे आव्हान स्वीकारून त्यात यशस्वी व्हाल.
  • तूळ (LIBRA) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या स्थानी आहे. आज आपण बौद्धिक कामे व चर्चा यात अग्रस्थानी राहाल. आपली कल्पनाशक्ती व सृजनशक्ती यांतील प्रगती समाधान देईल. विनाकारण वाद - विवाद व चर्चेत पडू नका. आरोग्याच्या बाबतीत पचनक्रियेसंबंधी तक्रारी राहतील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास सुखदायक ठरेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या स्थानी आहे. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जाणवेल. वडीलधार्‍यांशी पटणार नाही व त्यामुळं मनाला वेदना होतील. आईची प्रकृती बिघडू शकते. आर्थिक नुकसान व सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होईल. जमीन, वाहन इत्यादींचे सौदे किंवा कागदपत्रे करण्या विषयी जपून राहावे. स्त्रीवर्ग व पाण्यापासून नुकसानीची शक्यता आहे.
  • धनू (SAGITTARIUS) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या स्थानी आहे. आज एखाद्या रहस्यमय विद्येचे आपणास आकर्षण होईल. नवीन कार्यारंभास आजचा दिवस अनुकूल आहे. मित्र व आप्तेष्टांच्या आगमनाने घरात आनंद राहील. हाती घेतलेली कामे यशस्वी होतील. जवळचा प्रवास घडेल. धनलाभ संभवतो. लहान भावंडांशी चांगले सुत जमेल. मान-प्रतिष्ठा वाढेल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडू शकेल.
  • मकर (CAPRICORN) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या स्थानी आहे. आज आपल्या कृतीवर संयम ठेवावा लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. शेअर - सट्टा बाजार यात गुंतवणूक कराल. आर्थिक लाभ होईल. प्रकृतीच्या काही तक्रारी उदभवतील. डोळ्यांचा त्रास जाणवेल. नकारात्मक वृत्ती दूर ठेवल्यानं लाभ होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम स्थानी आहे. आज आपण शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया प्रफुल्लित राहाल. नातलग, मित्र, कुटुंबीय यांच्यासह घरात उत्सवाचं वातावरण राहील. स्वादिष्ट भोजन मिळेल. पर्यटनाचा बेत आखाल. आर्थिकदृष्टया आजचा दिवस लाभदायी आहे. गूढ विषयांची गोडी लागेल.
  • मीन (PISCES) : कुंभ राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या स्थानी आहे. आज आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूक करताना खूप दक्ष राहावं लागेल. एकाग्रता कमी असल्यानं आपण बेचैन राहाल. मंगल कार्यावर खर्च होईल. मित्राशी मतभेद होतील. लालसा नुकसान करेल. जामीन किंवा कोर्ट - कचेरी प्रकरणात न पडणे अधिक चांगले ठरेल.

HOROSCOPE 13 APRIL 2026

