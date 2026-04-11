'या' राशींच्या व्यक्तींनी रागावर संयम ठेवावा; नाही तर सोनेरी संधी गमावून बसाल, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : April 11, 2026 at 12:08 AM IST
- मेष (ARIES) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. कुटुंबियांसह महत्त्वपूर्ण चर्चा कराल. घराच्या सजावटीत बदल करण्याचा विचार मनात येईल. कार्यालयीन किंवा व्यापारी क्षेत्रातील अधिकारी वर्गाशी महत्वाची चर्चा होईल. सरकारी फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. कामासाठी एखादा प्रवास घडेल. काम वाढेल. शारीरिक थकवा जाणवेल. आईकडून लाभ संभवतो.
- वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आज नवीन काम करण्याची प्रेरणा मिळून त्याची आपण सुरुवात सुद्धा करु शकाल. एखादया रमणीय स्थळाला भेट देऊन आपलं मन प्रसन्न होईल. दूरचे प्रवास संभवतात. दूरवरच्या मित्रांच्या शुभ बातम्या समजतील. परदेशी जाण्याची संधी लाभेल. व्यापारात आर्थिक लाभ संभवतो. आरोग्य मध्यम राहील.
- मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज संतापाची भावना आपले नुकसान करेल. आजारी व्यक्तींची तपासणी किंवा शस्त्रक्रिया करावी लागेल. मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. प्रकृती बिघडेल. मानसिकदृष्टया निराश व्हाल. मनाला शांतता मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
- कर्क (CANCER) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज संवेदनशीलता व प्रेमाने व्याप्त होऊन आपले मन भिन्नलिंगी व्यक्तीकडं आकर्षित होईल. मौल्यवान मौज - मजेच्या वस्तू, वस्त्राभूषणे तथा वाहन इत्यादींची खरेदी होईल. दांपत्य जीवन उत्तम राहील. व्यापार्यांना विदेशी व्यापारात चांगला फायदा होईल. भागीदारी फायदेशीर ठरेल. प्रणयाराधनात सफलता मिळेल.
- सिंह (LEO) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. दैनंदिन कामे पूर्ण व्हायला विलंब लागेल. खूप परिश्रम कराल पण त्यामानाने कमी फळ मिळेल. नोकरीत सांभाळून राहा. सहकारी फारसे सहकार्य करणार नाहीत. आईच्या घराकडून काळजी वाटणार्या बातम्या येतील. शत्रूला तोंड द्यावं लागेल. वरिष्ठांशी मतभेद संभवतात.
- कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आज आपणाला संततीसमस्येमुळं चिंता राहील. अपचना सारख्या पोटाच्या तक्रारी राहतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडथळे येतील. बौद्धिक चर्चा व वाद - विवादात सहभागी होऊ नका. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल. प्रणयाराधनेत यशस्वी व्हाल. शेअर - सट्टा यापासून सावध राहा.
- तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपण खूप भावनाशील व्हाल व त्यामुळं मानसिक अस्वास्थ्य राहील. आईशी मतभेद होतील किंवा तिच्या प्रकृतीची काळजी राहील. प्रवासासाठी आजचा दिवस अनुकूल नाही. कौटुंबिक व जमीन - जुमल्या संबंधी चर्चा करताना दक्ष राहा. पाण्यापासून जपून राहा.
- वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज कामात यश मिळून आर्थिक लाभ होतील. नशिबाची साथ मिळेल. भावंडांशी कौटुंबिक चर्चा व नियोजन होईल. तन - मन स्फूर्ती व चैतन्याने भरून जाईल. मित्र, सगे सोयरे यांचे आपणाकडं येणं झाल्यानं आपण आनंदी राहाल. गूढ विद्यांच्या अभ्यासात रस घ्याल. जवळपासचा प्रवास होईल.
- धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. कुटुंबियांशी गैरसमज निर्माण झाल्यामुळं मतभेद वाढतील. आज मानसिक व्यवहारात खंबीरता नसल्यामुळं कोणताही निर्णय घाईगडबडीने घेऊ नका. महत्वाचा निर्णय घेऊच नका. नाहक खर्च व अकारण व्यवहार मनाला व्यथित करतील.
- मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजच्या दिवसाची सुरूवात प्रसन्न वातावरणानं होईल. घरात मंगलमय वातावरण राहील. मित्र तसेच सगेसोयरे यांच्याकडून भेटवस्तू मिळाल्यानं आनंद होईल. कामे सहजपणे पूर्ण होतील. नोकरी - व्यवसायात लाभ होईल. प्रकृती उत्तम राहिली तरी सुद्धा कोठे पडणे, जखम होणे यांपासून जपावे लागेल.
- कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आर्थिक देवाण- घेवाण किंवा जामीनकीत आपली फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. एकाग्रता न झाल्यानं मानसिक अस्वास्थ्य वाढेल.प्रकृती विषयी समस्या उदभवतील. आर्थिक गुंतवणूक अयोग्य ठिकाणी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. कुटुंबियांशी पटणार नाही. गैरसमज, दुर्घटना यापासून जपून राहावे. एखाद्याचे भले करण्याच्या नादात स्वतःचे नुकसान होण्याची वेळ येईल.
- मीन (PISCES) : आज चंद्र मकर राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आज समाजात सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराल. सामाजिक कामात भाग घ्यावा लागेल. वडिलधारी व मित्रांचा सहवास लाभेल. मित्रमंडळीत नव्या मित्रांची भर पडेल. नोकरी - व्यवसायात उत्पन्न वाढेल. संतती व पत्नीकडून लाभ होतील. मंगल कार्य आयोजित कराल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. प्रवासाचे नियोजन कराल.