ETV Bharat / spiritual

'या' चार राशींना मिळणार भाग्याची साथ; सरकारी कामात मिळेल यश, वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 12:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  • मेष (ARIES) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आज आपण एखाद्या अडचणीत सापडू शकता. नोकरीत इतरांशी प्रेमाने वागून कार्य पूर्ण करून घ्या. वाद संभवतात. नशिबाची साथ मिळणार नाही. कामात त्वरित यश मिळणार नाही. दुपारनंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल. वैवाहिक जीवनातील वातावरण आनंदी राहील. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी संपादन करू शकाल. पदोन्नती संभवते. काही नियोजित आर्थिक लाभ होतील.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज आपण हळवे व्हाल व त्यामुळं आपणास बेचैनी जाणवेल. शारीरिक स्वास्थ्यावर सुद्धा त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल. नवे कार्य आज सुरू करू नका. कृतीवर नियंत्रण ठेवा. खाण्या-पिण्याकडं लक्ष द्या. व्यवसायात विघ्ने येतील. नोकरीत वरिष्ठांशी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रतिस्पर्ध्यांशी सुद्धा वाद संभवतात. कामात विलंबाने यशप्राप्ती होईल, तेव्हा धैर्याने वागावे लागेल.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस सौख्यदायी आहे. मात्र, आपण दिवसभर आपली दैनंदिन कामेच करत राहाल. मन प्रसन्न राहण्यासाठी आपण मनोरंजनाचा आधार घ्याल. या आनंदात मित्र व संबंधितांना सहभागी करून घ्याल. दुपारनंतर मात्र मनात चिंता निर्माण होतील. हळवेपणाचे प्रमाण वाढेल. संतापावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आज व्यावसायिक वातावरण आपणास अनुकूल राहील. स्त्रियांना माहेरहून आनंददायी बातमी मिळेल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील. बौद्धिक चर्चेत तार्किक विचारांचा वापर करायला आजचा दिवस अनुकूल आहे. सामाजिक सन्मान होईल. भागीदारांकडून लाभ होतील.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस प्रणयाराधनेसाठी अनुकूल आहे. रागावर नियंत्रण ठेवा. पोटाच्या व्याधी त्रास देतील. दुपारनंतर घरात आनंद-उत्साहाचं वातावरण राहील. मानसिक प्रसन्नता व उत्साह जाणवेल. व्यवसायात लाभ संभवतो. सहकारी अपेक्षित सहकार्य करतील व त्यामुळं आपला आनंद द्विगुणित होईल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तरतरी व चेतना शक्तीचा अभाव राहील. सामाजिक स्तरावर मानहानी संभवते. धनहानी सुद्धा संभवते. रागावर नियंत्रण ठेवा. कार्य साफल्य न झाल्यानं निराश व्हाल. संततीविषयक चिंता सतावेल. शक्यतो प्रवास टाळा.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस नवे कार्य हाती घेण्यास अनुकूल आहे. प्रिय व्यक्तीच्या भेटीनं आनंद होईल. भाग्योदय होईल. समाजात मान- सन्मान मिळतील. दुपारनंतर मात्र मन उदास होईल. शारीरिक अस्वास्थ्य जाणवेल. घरातील वातावरण क्लेशकारक राहील. स्थावर संपत्तीविषयक कागदपत्रा बद्दल सावध राहावे लागेल. आईची तब्बेत बिघडू शकते.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. नियोजित काम पूर्ण न झाल्यानं नैराश्य येईल. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेणं आज टाळावं. घरगुती वातावरण क्लेशदायी राहील. दुपारनंतर भावंडांसह आनंदात वेळ घालवाल. प्रतिस्पर्ध्यांना पराभूत कराल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील. प्रवास घडतील. गूढ विषयांचे आकर्षण होईल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. नियोजित कामे पूर्ण होऊन धनप्राप्ती होईल. शारीरिक व मानसिकदृष्टया उत्साहित व ताजेतवाने राहाल. प्रत्येक काम उत्साहाने कराल. प्रवास संभवतो. दुपारनंतर मात्र द्विधा मनःस्थिती होईल. घरात व कामाच्या ठिकाणी कामाचा व्याप वाढेल. वायफळ खर्च होतील.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. आज कोणाला जामीन राहू नये, अन्यथा अडचणीत सापडाल. शारीरिक व मानसिक आरोग्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. आपल्या बोलण्या वागण्यात संयमित राहावे लागेल. अपघाताची शक्यता असल्यानं वाहन जपून चालवावे लागेल. दुपारनंतर प्रकृतीत सुधारणा होईल. मन प्रसन्न होईल. घरातील वातावरण चांगलं राहील. हातून परोपकार किंवा एखादे सत्कार्य घडेल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आजचा दिवस लाभदायी आहे. आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात प्रगती होईल. नवीन परिचय होतील. परंतु दुपारनंतर प्रकृती बिघडेल. कौटुंबिक वातावरण गढूळ होईल. पैसा जास्त खर्च होईल. कोर्ट- कचेरीच्या कामात सावध राहावे लागेल. स्वभाव चिडचिडा होईल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र धनु राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज द्विधा मनःस्थितीमुळं आपले विचार ठाम राहू शकणार नाहीत. नोकरीत वरिष्ठांकडून लाभ होतील. पदोन्नती संभवते. व्यापारविषयक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल. कुटुंबात सुख समाधान नांदेल. वडीलधार्‍यांकडून लाभ होतील. आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक पातळीवर सुद्धा लाभ संभवतात. मित्रांसह सहलीला जाण्याचं आयोजन करू शकाल.

TAGGED:

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.