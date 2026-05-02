'या' राशींच्या लोकांना मिळेल करिअरमध्ये नवीन संधी, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 12:20 AM IST

  • मेष (ARIES) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या सातव्या भावात असेल. आज आपणास सार्वजनिक आणि सामाजिक क्षेत्रातून प्रशंसा प्राप्त होईल. आर्थिक लाभ होतील. कौटुंबिक व दांपत्य जीवनात सौख्य लाभेल. वाहन सुख मिळेल. प्रिय व्यक्तीचे प्रेम प्राप्त करू शकाल. विचारात अधिकाराची भावना वाढेल. बौद्धिक चर्चेत भाग घेण्याची संधी प्राप्त होईल. समाधानिवृत्ती बाळगणे आवश्यक राहील. आजचा दिवस व्यापार्‍यांसाठी लाभदायी आहे.
  • वृषभ (TAURUS) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या सहाव्या भावात असेल. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सांभाळून नियोजित कामे ठरल्याप्रमाणे पूर्ण करू शकाल. आजारी व्यक्तींना आज प्रकृतीत सुधारणा जाणवेल. आईच्या घराकडून चांगली बातमी समजेल. कामाच्या ठिकाणी सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. अडलेली कामे आज पूर्ण होतील.
  • मिथुन (GEMINI) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या पाचव्या भावात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. नवे काम हाती घेऊ शकाल. पत्नी व संततीविषयी चिंता वाटून मनात उद्विग्नता येईल. अजीर्ण झाल्यानं प्रकृती नरम-गरम राहील. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल दिवस आहे. शक्यतो वादविवाद टाळावेत. मतभेद संभवतात. मानहानी सुद्धा संभवते.
  • कर्क (CANCER) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या चौथ्या भावात असेल. आज सांभाळून राहावं लागेल. शारीरिक उत्साह व मानसिक प्रसन्नता लाभण्यासाठी आज प्रयत्न करावे लागतील. छातीत दुखणं किंवा अन्य विकारांचा त्रास संभवतो. कुटुंबियांशी वाद झाल्यानं सुद्धा मन दुःखी होईल. पैसा मोठया प्रमाणावर खर्च होईल. सामाजिक मानहानी संभवते. निद्रानाशाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे.
  • सिंह (LEO) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या तिसऱ्या भावात असेल. कामात यश व प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केल्यामुळं मनात प्रसन्नता दरवळेल. भावंडांशी भावदर्शी संबंध प्रस्थापित होतील. मित्र व स्नेही यांच्यासह एखाद्या रमणीय पर्यटनस्थळी फिरण्याचा आनंद घेऊ शकाल. प्रकृती सुद्धा एकदम उत्तम राहील. आर्थिक लाभ होतील. मनात उद्विग्नता येणार नाही. नशिबाची साथ मिळेल. नवे कार्य हाती घेण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे.
  • कन्या (VIRGO) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या दुसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आपल्या मधुर वाणीचा इतरांच्या मनावर सकारात्मक प्रभाव होईल. घरगुती वातावरण चांगलं राहील. वाणीवर ताबा ठेवल्यानं वादविवाद होणार नाहीत. आर्थिक कामे मनासारखी पार पडतील. नकारात्मक विचारांपासून दूर राहावे लागेल. मित्रांची भेट होईल. छोटासा प्रवास घडेल.
  • तूळ (LIBRA) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या प्रथम भावात असेल. आज आपल्या प्रत्येक कामात आत्मविश्वास असल्याचं दिसून येईल. आर्थिक योजना व्यवस्थित करू शकाल. शारीरिक व मानसिक शांतता लाभेल. वस्त्रे, अलंकार, आनंद, उल्हासासाठी खर्च होईल. वैचारिक वाढ होईल. रचनात्मक कार्यात मन रमेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या बाराव्या भावात असेल. आज बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. शारीरिक शैथिल्य व मानसिक चिंता यामुळं मन ग्रासून जाईल. वाहन चालवताना अपघात होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शक्यतो आज शस्त्रक्रिया टाळावी. स्नेही व कुटुंबीयांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. कोर्ट - कचेरीच्या कामात सावध राहा किंवा शक्य असेल तर काम लांबणीवर टाका. आनंदासाठी खर्च कराल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक क्षेत्रांत लाभ होतील. मित्र व परिवारासह पर्यटन स्थळी भटकण्याचा आनंद मिळेल. व्यापारात लाभदायी ठरणारा दिवस आहे. कुटुंबात सुख - शांती नांदेल. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळू शकेल.
  • मकर (CAPRICORN) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या दशम भावात असेल. कुटुंब व संततीविषयी आपणाला आनंद व समाधान होईल. स्नेही व मित्रांच्या भेटीनं मन प्रसन्न होईल. व्यापारात पैशाच्या वसुलीसाठी बाहेर जावे लागेल व ते फायदेशीर ठरेल. व्यवसायात धन व मान - प्रतिष्ठा वाढेल. वरिष्ठांची आपणावर मर्जी राहील. नोकरीत बढतीची शक्यता आहे. एखादा अपघात संभवतो.
  • कुंभ (AQUARIUS) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या भाग्यात असेल. आज प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक अस्वास्थ्य राहील. आळस राहील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल. नोकरीत चुका होतील. आनंद - मौजमजेसाठी पैसा खर्च होईल. संततीविषयक काळजी राहील. विदेशातून सुखद बातमी मिळेल.
  • मीन (PISCES) : तूळ राशीचा चंद्र आज आपल्या अष्टम भावात असेल. आज अचानक धनलाभ संभवतो. व्यापारी वर्गाचे गुंतलेले पैसे मिळतील. आज शारीरिक व मानसिक कष्टाची तयारी ठेवा. प्रकृतीकडं लक्ष द्यावे लागेल. खर्च वाढेल. अवैध प्रवृतींमुळं अडचणीत याल.

