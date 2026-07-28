गुरुपौर्णिमा 2026: काय आहे आध्यात्मिक महत्त्व आणि भाग्य उजळवणारे दानाचे महत्त्व?
पौर्णिमेचा दिवस हिंदू धर्मात महत्त्वाचा मानला जातो. गुरुपौर्णिमा (Guru Purnima) हा अज्ञानाचा अंधकार दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश दाखवणाऱ्या गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस.
Published : July 28, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 6:35 PM IST
हैदराबाद Guru Purnima 2026 : "गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः... धर्मग्रंथांमध्ये गुरुंनाही देवाप्रमाणे मानलं गेलं आहे. आषाढ महिन्यात येणाऱ्या पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा म्हणतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते.
गुरुपौर्णिमेचं आध्यात्मिक महत्त्व : आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून 'गु' म्हणजे अज्ञानाचा अंधार आणि 'रु' म्हणजे ज्ञानाचा प्रकाश. मानवी मनातील अहंकार नष्ट करून आत्मज्ञानाचा मार्ग दाखवण्याचं सामर्थ्य फक्त गुरूंमध्येच असतं. पौराणिक कथेनुसार, याच दिवशी भगवान शंकरानं सप्तर्षींना ज्ञान देऊन 'आदिगुरू' रूप धारण केलं होतं. तसेच महर्षी वेदव्यास यांचा जन्मही याच दिवशी झाला होता, म्हणून याला 'व्यास पौर्णिमा' असंही म्हणतात.
गुरु पौर्णिमा तिथी आणि मुहूर्त
- दिनांक : बुधवार, 29 जुलै 2026
- शुभ पूजा वेळ : सकाळी 5:41 ते सकाळी 9:04
- पौर्णिमा प्रारंभ : 28 जुलै 2026, संध्याकाळी 6:21
- पौर्णिमा समाप्ती : 29 जुलै 2026, रात्री 8:07
गुरुपौर्णिमेला दानाचं महत्त्व : गुरुपौर्णिमेला दानाचे महत्त्व आणि नियमज्योतिषशास्त्र आणि पुराणानुसार, गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी दान केल्यानं कुंडलीतील गुरु दोष दूर होतात आणि घरात सुख-समृद्धी येते. या दिवशी दान करणं अत्यंत फलदायी मानलं जातं.
1) पिवळे वस्त्र : गुरु ग्रहाचा आवडता रंग पिवळा आहे, म्हणून गरजू व्यक्तीला पिवळ्या रंगाचे कपडे दान करावेत.
2) अन्नदान : मंदिरात किंवा एखाद्या आश्रमात चणा डाळ, तांदूळ, आणि तूप दान केल्यानं घरात कधीही अन्नाची कमतरता भासत नाही.
3) धार्मिक पुस्तके : विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा गरजू साधकांमध्ये ज्ञानवर्धक पुस्तकांचे दान केल्यानं विद्या वाढते.
4) हळद आणि केशर : देवपूजेसाठी किंवा कपाळाला टिळा लावण्यासाठी अक्खी हळद किंवा केशर दान करणं भाग्योदयासाठी उत्तम मानलं जातं.
5) पितळ किंवा सोने : शक्य असल्यास पितळाची भांडी किंवा सोन्याचे लहान टोकन दान केल्यानं आर्थिक अडचणी दूर होतात.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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