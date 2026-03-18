गुढी मराठी संस्कृतीची, मराठी अस्मितेची...; यंदा गुढी कधी उभारायची आणि कधी उतरवायची? वाचा शुभ मुहूर्त
'गुढी पाडवा'(Gudi Padwa 2026) हा एक भारतीय सण असून तो हिंदू दिनदर्शिकेप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. या सणाला धार्मिक महत्व आहे.
Published : March 18, 2026 at 7:47 AM IST
Gudi Padwa 2026 : गुढी पाडवा हा मराठी संस्कृती आणि अस्मितेचा अत्यंत महत्त्वाचा सण असून, या दिवसापासून मराठी नववर्षाची सुरुवात होते. यंदा गुढी पाडवा (Gudi Padwa) सण गुरुवारी, (19 मार्च 2026) आहे. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त या दिवशी असतो. या दिवशी अनेक शुभकार्यांची सुरूवात केली जाते. तसेच या दिवशी नवीन वस्तूची, सोन्याची खरेदी केली जाते. या दिवशी साखरेपासून तयार करण्यात येणाऱ्या 'साखर गाठीला' विशेष महत्त्व असते.
घरी गुढी कशी उभारावी? : एक बांबू घ्यावा, बांबू हा आपल्या शरीर रचनेत मणक्याचे प्रतीक, कणखरतेचे प्रतीक मानले आहे. त्याच्यावर हळद, कुंकू, अष्टगंधाचे सहा टिपके लावा, त्यानंतर रेशमी भगवे वस्त्र हे बांबूला परिधान करा. त्याचबरोबर कडू लिंबाचा आणि आंब्याचा पाला आणि सुगंधी पुष्पांचा हार अर्पण करा. तसेच, गोड पदार्थ म्हणजे साखरेचा हार परिधान करा. त्याची विधिवत पूजा करून नैवेद्य दाखवा आणि गुढीला आशीर्वाद मागून गुढीकडं प्रार्थना करा. गुढी उभारून आनंद उत्सव साजरा करा, अशी माहिती महंत अनिकेत देशपांडे यांनी दिली.
गुढी उभारायची आणि उतरवायची वेळ:
- गुढी उभारण्याचा सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त: सकाळी 6:55 ते 9:24 पर्यंत.
- गुढी उतरवण्याची वेळ: संध्याकाळी 5:18 ते 6:49 पर्यंत.
गुढीला कोणती साडी नेसवू नये : गुढीला केशरी, लाल, पिवळा किंवा हिरव्या रंगाची साडी नेसवणं शुभ मानलं जातं. मात्र, चुकूनही गुढीला पांढऱ्या किंवा काळ्या रंगाची साडी नेसवू नये. हे रंग शोक सूचक मानल्यामुळं गुढीच्या दिवशी त्यांचा वापर टाळावा.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
हेही वाचा -