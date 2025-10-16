ETV Bharat / spiritual

'दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी'...दिवाळीचा पहिला सण 'वसुबारस'; जाणून शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व

वसुबारसला ‘गोवत्स द्वादशी’ (Govatsa Dwadashi) म्हणूनही ओळखले जाते. या दिवशी गाय आणि तिच्या वासराची पूजा केली जाते. दिवाळीची सुरुवात म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.

Vasubaras 2025
वसुबारस 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : महाराष्ट्रात दिवाळी (Diwali 2025) द्वादशीपासून सुरू होते. या दिवशी संपूर्ण राज्यातील शेतकरी 'वसुबारस' (Vasubaras 2025) हा सण साजरा करतात. यंदा 17 ऑक्टोबर २०२५ रोजी रमा एकादशी झाल्यानंतर गोवत्स द्वादशी, म्हणजे 'वसुबारस' आहे. या दिवशी सुवासिनी गाईची पूजा करतात. या दिवसापासून दिवाळी सणाला सुरुवात होते.

काय आहे वसुबारसचं महत्त्व? : वसुबारस (गोवत्स द्वादशी) चे महत्व भविष्य पुराणात सांगितलं आहे. हा सण नंदिनी व्रत या नावानेही साजरा केला जातो. कारण शैव परंपरेत नंदिनी आणि नंदी (बैल) दोन्ही अतिशय पवित्र मानले जातात. हा सण मुळात गाईंबद्दल मानवी जीवनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी साजरा केला जातो. त्यामुळं यादिवशी गाय आणि वासरू यांची एकत्र पूजा केली जाते. पूजेदरम्यान गव्हापासून तयार केलेले पदार्थ त्यांना खायला दिले जातात. असं मानलं जातं की, गोवत्स द्वादशीची पहिली पूजा राजा उत्तानपाद (स्वयंभू मनूचा मुलगा) आणि त्यांची पत्नी सुनीती यांनी उपवास करून साजरी केली होती. त्यांच्या प्रार्थना आणि उपवासामुळं त्यांना ध्रुव नावाचा मुलगा झाला. या दिवशी स्त्रिया गहू आणि दुधापासून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन करत नाहीत.

वसुबारस पूजेचा शुभ मुहूर्त : शुक्रवार, 17 ऑक्टोबर रोजी बुधादित्य राजयोग आणि शुक्ल, ब्रह्मा, सिद्धी नावाचे शुभ योग जुळून येत आहेत. द्वादशी 17 ऑक्टोबर, सकाळी 11:12 वाजता सुरू होते आणि 18 ऑक्टोबर, दुपारी 12:18 वाजता संपते. त्यामुळं गाईची पूजा करण्यासाठी शुभ मुहूर्त हा संध्याकाळी 5:49 ते रात्री 8:20 पर्यंत राहील.

वसुबारस पूजा विधी : कार्तिक कृष्ण पक्षातील द्वादशीला सकाळी गाय आणि वासराला स्नान घालतात. ही पूजा मुख्यतः संध्याकाळच्या वेळी केली जाते. पूजेपूर्वी त्यांना रंगीबेरंगी कपडे आणि फुलांचा हार घालला जातो. त्यांच्या कपाळावर सिंदूर किंवा हळदीचा तिळा लावला जातो. काही ठिकाणी गाय, वासरू यांची मूर्ती ठेवली जाते. त्यांना गव्हाचे पदार्थ, हरभरा आणि मूग नैवेद्य म्हणून दिला जातो. यानंतर आरती केली जाते. भारतातील अनेक गावांमध्ये गाय हे मातृत्व आणि उपजीविकेचे मुख्य साधन असल्यानं या पूजेला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी स्त्रिया आपल्या मुलांच्या कल्याणासाठी उपास करतात.

टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.

हेही वाचा -

धनत्रयोदशी 2025; धनत्रयोदशीची शुभ मुहूर्तावर 'या' वस्तू घरी आणा, कुटुंबात होईल धनाचा वर्षाव

TAGGED:

वसुबारस मराठी
GOVATSA DWADASHI
DIWALI 2025
गोवत्स द्वादशी 2025
VASUBARAS 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.