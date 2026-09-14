हरतालिका-गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग
आज 14 सप्टेंबर गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) आणि हरतालिका आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...
Published : September 14, 2026 at 12:20 AM IST
मुंबई : भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) साजरी केली जाते. गणेशोत्सवाची प्रत्येक जण आतुरतेने वाट पाहत असतो. 'गणपती बाप्पा मोरया' असा गजर करत देशात गणरायाचं थाटात आगमन झालं. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.
- आजची तारीख : 14-09-2026 सोमवार
- आजची तिथी : शुक्ल तृतीया
- आजचे नक्षत्र : चित्रा
- अमृतकाळ : 14:03 to 15:35
- राहूकाळ : 07:55 to 09:27
- सुर्योदय : 06:23:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 06:40:00 सायंकाळी
- हरतालिका पूजेचा मुहूर्त : 14 सप्टेंबरला पहाटेपासून सकाळी 7.06 वाजेपर्यंत आहे.
- गणेश स्थापना मुहूर्त : पंचांग गणनेनुसार, सकाळी 11:02 ते दुपारी 1:31 वाजेपर्यंत आहे.
वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.
योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.
करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.
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