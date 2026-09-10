14 सप्टेंबरला दुर्मिळ योग! हरतालिका-गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी; जाणून घ्या पूजा अन् स्थापना मुहूर्त
हिंदू धर्मात हरतालिका (Hartalika 2026) उपवास विवाहित महिलांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. यंदा हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी हे दोन्ही सण एकाच दिवशी आहेत.
Published : September 10, 2026 at 10:00 PM IST
हैदराबाद : यंदाच्या गणेशोत्सवाला सुरुवातीलाच दुर्मिळ योग जुळून आला आहे. हरतालिका (Hartalika 2026) आणि गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) हे दोन्ही सण 14 सप्टेंबर रोजी एकाच दिवशी आहे. त्यामुळं हरतालिका पूजन आधी करायचं की गणेशमूर्तीची स्थापना, तसेच बाप्पांची पूजा नेमकी कोणत्या वेळी करावी, याबाबत भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर हरतालिका आणि गणेश स्थापना मुहूर्त काय आहे, व्रताची आख्यायिका जाणून घेऊयात.
हरतालिका पूजा विधी : सकाळी लवकर उठून आंघोळ करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत. चौरंगावर वाळूचं शिवलिंग आणि शंकर पार्वती तयार करावी. डावीकडं थोड्या अक्षतांवर गणेशाचं प्रतिक म्हणून सुपारी ठेवावी. ज्या ठिकाणी हे व्रत करावयाचं असेल, त्या ठिकाणी तोरण बांधावं. केळीचे खांब लावून ते स्थळ सुशोभित करावं. पुढं रांगोळी काढावी आणि वेगवेगळ्या प्रकारची पानं, फुलं वाहून पूजा करावी. नंतर हरतालिकेची कहाणी वाचावी.
हरतालिका व्रताची आख्यायिका : पूर्वकाळात पार्वतीनं पर्वत राजा हिमालय याची कन्या 'शैलपुत्री' म्हणून जन्म घेतला. लहान असताना तिनं महादेवांशी विवाह करण्याची इच्छा आपल्या वडिलांकडं बोलून दाखवली होती. जेव्हा ती उपवर झाली तेव्हा हिमालयानं नारदमुनींच्या सल्ल्यानं तिचा विवाह भगवान विष्णूंसोबत करण्याचं ठरवलं. परंतु पार्वतीनं मनोमन महादेवांना पती म्हणून वरलं होतं. पण ती हे असं प्रत्यक्ष आपल्या पित्याला सांगण्याचं धाडस करू शकली नाही. अशावेळी तिनं सखीकडून आपल्या वडिलांना निरोप पाठवला, "तुम्ही जर माझी लग्नगाठ विष्णूंशी बांधली तर मी प्राणत्याग करेन," इतक्यावरच न थांबता ती सखीच्या मदतीनं घरातून पळून गेली व शिवप्राप्ती व्हावी म्हणून एका अरण्यात जाऊन शिवलिंगाची पूजा करण्यास आरंभ केला. या पूजेच्या दिवशी भाद्रपद मासातील तृतीया तिथी होती आणि हस्त नक्षत्र होते. पार्वतीने मनोभावे शिवलिंगाची पूजा केली आणि दिवसभर कडक उपवास करून जागरण केलं. तिच्या या कठोर तपानं शिव प्रसन्न झाले आणि त्यांनी पार्वतीच्या विनंतीला मान देऊन सहचारिणी म्हणून तिचा स्वीकार केला अशी आख्यायिका आहे.
- हरतालिका पूजेचा मुहूर्त : 14 सप्टेंबरला पहाटेपासून सकाळी 7.06 वाजेपर्यंत आहे.
- गणेश स्थापना मुहूर्त : पंचांग गणनेनुसार, सकाळी 11:02 ते दुपारी 1:31 वाजेपर्यंत आहे.
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