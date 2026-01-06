ETV Bharat / spiritual

अंगारकी संकष्टी चतुर्थी दिवशी 'या' राशींवर होणार बाप्पाची कृपा; वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 6, 2026 at 12:00 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस सावध राहण्याचा असून प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीशी तीव्र मतभेद संभवतात. शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया त्रस्त व्हाल. निद्रानाश झाल्यामुळं आरोग्यावर ताण येईल. बौद्धिक चर्चेत सहभागी झाल्यानं आनंदित व्हाल, मात्र त्यात वाद निर्माण होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागेल. प्रवासात त्रास संभवतो.

वृषभ (TAURUS) : आज कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज आपण भावनेच्या बंधनात गुंतण्याची शक्यता आहे. कामे पूर्ण झाल्यानं आनंदाचं प्रमाण वाढेल. भावंडांकडून लाभ होईल. शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया ताजेतवाने राहाल. आर्थिक लाभ संभवतात. परंतु दुपारनंतर परिस्थितीत एकदम बदल होईल. खर्च वाढेल आणि कामात यशप्राप्ती होणं कठीण होऊन बसेल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. सकाळी आपलं मन अशांत राहील. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य समाधानकारक नसल्यानं आपली चिडचिड होईल. वायफळ खर्च होतील. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळू शकणार नाही. दुपारनंतर मात्र मित्र आणि स्नेहीजनांच्या सहवासामुळं मनास प्रसन्नता लाभेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. भावंडांशी सौहार्दता वाढेल. कामात यशस्वी व्हाल. नशिबाची साथ लाभेल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. मित्र व स्नेहीजनांच्या सहवासानं आपण आनंदित व्हाल. दुपारनंतर मात्र कुटुंबियांशी एखादा वाद होण्याची शक्यता आहे. मन दुःखी होईल. आपल्या मनात नकारात्मक विचार येऊन नैराश्य येण्याची शक्यता आहे.

सिंह (LEO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आपल्या वक्तव्यानं गैरसमज होण्याची किंवा एखादी व्यक्ती दुखावली जाण्याची शक्यता असल्यानं आपणास संयमित राहावं लागेल. अपेक्षेहून अधिक खर्च होईल. मानसिक चिंता वाढतील. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. दुपारनंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल. नवीन कार्याची सुरूवात करू शकाल. प्रियजनांचा सहवास घडेल. एखादा आर्थिक लाभ संभवतो. आपली कामे सहजपणे पूर्ण करू शकाल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. सकाळी परिस्थिती अनुकूल राहील. शारीरिक आणि मानसिक शांतता लाभेल. व्यावसायिक क्षेत्रात वातावरण अनुकूल राहील. दुपारनंतर मनःस्थिती द्विधा होईल. त्यामुळं कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात व्यत्यय येईल. बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. कोर्ट-कचेरीच्या व्यवहारात सावध राहावं लागेल. धनहानी आणि मानहानी होण्याची शक्यता आहे.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आजचा दिवस आपणास अनुकूलतेचा आहे. विविध क्षेत्रात लाभ संभवतात. नोकरीत वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर खुश होतील. पदोन्नती संभवते. प्रिय व्यक्ती आणि मित्राशी संपर्क साधू शकाल. एखादा प्रवास घडेल. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. विवाहेच्छुकांचे विवाह जुळू शकतील. विवाहितांना वैवाहिक सौख्य लाभेल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस आपणास अनुकूलतेचा आहे. विविध क्षेत्रात लाभ संभवतात. परदेश गमनाची संधी प्राप्त होऊ शकेल. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी संपादन करू शकाल. पदोन्नती संभवते. मित्र आणि प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल. त्यांच्यासह एखाद्या सहलीस जाऊ शकाल. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. मनात नैराश्य आणि मरगळ असल्याने आज आपण नवीन कार्याची सुरूवात करू शकणार नाही. कुटुंबियांशी वाद संभवतात. दुपारनंतर मात्र शारीरिक, मानसिक आरोग्यात सुधारणा होईल. कुटुंबातील वाद निवळू लागतील. मित्रांचा सहवास घडल्याने मनास उभारी येईल. एखादा प्रवास घडेल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. सकाळी आप्तेष्टांच्या सहवासाने आपण आनंदित व्हाल. प्रवास संस्मरणीय होऊ शकेल. भागीदारीत फायदा होईल. व्यापारात लाभ होईल. दुपारनंतर मात्र परिस्थिती प्रतिकूल होईल. शारीरिक, मानसिक अस्वस्थता वाढेल. विचार नकारात्मक होतील. कुटुंबात वाद होतील.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. व्यापार - व्यवसायात अनुकूल वातावरण राहून भरपूर लाभ होतील. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकाल.

मीन (PISCES) : आज चंद्र कर्क राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. सकाळी प्रकृती नरम गरम राहील. काही कारणाने अचानक खर्च करावे लागतील. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होईल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. कार्यात यशस्वी होता येईल. कीर्ती लाभ होईल. व्यापारात लाभ होतील. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल.

ANGARAKI SANKASHTI CHATURTHI 2026
HOROSCOPE
चंद्र कर्क राशीत
राशीभविष्य
HOROSCOPE 6 JANUARY 2026

